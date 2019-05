Lamar Odom burló un control antidoping Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2019 • 11:59

Si alguien cree que en el mundo del deporte se conoce absolutamente todo, es posible que haya perdido de vista que siempre alguien puede darle una vuelta de tuerca más. Actores pensando en cada detalle y hasta en cómo estar atento para estar listo para las altas exigencias. Ahora bien, imaginar que un deportista puede ponerse a investigar cómo burlar un control antidoping y que la opción que encontró sea utilizar un pene falso para lograr su objetivo, ya parece demasiado. Es el caso de Lamar Odom , el ex jugador y campeón de la NBA, que en su biografía Darkness to Life confesó haber comprado "un pene de goma, negro y grande (sic)", para poder pasar el control que le imponía la USA Bastketball antes de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 .

La vida de Odom siempre fue por demás intensa. La temporada 2003/04 fue una de las mejores para el pivote y por eso USA Basketball lo convocó para Atenas. Claro, el detalle no menor es que su adicción a las drogas lo hicieron entrar en pánico cuando le comunicaron que debía pasar un control antidoping antes de la competencia para poder ser oficializado como integrante del Dream Team .

Su noviazgo de un mes con Khloe Kardashian antes de su lujosa boda de 2009 fue grabado por la cadena E!, y Odom apareció en casi dos docenas de episodios de "Keeping Up with the Kardashians''

En los extractos del libro que publicó la revista People se pudo conocer cómo es que Odom se encargó de investigar cómo sortear esta situación. "La alegría de ser nombrado en la lista de doce hombres se convirtió rápidamente en ansiedad cuando los oficiales olímpicos me informaron que tendría que pasar una prueba de drogas antes de unirme oficialmente al equipo Recibí una llamada de USA Basketball en la que me informaban que un analizador de drogas vendría a mi casa para administrar el examen. No había ninguna manera de que pasara ese control. Había estado fumando marihuana todos los días ese verano. Entré en pánico".

Lamar Odom, de Los Angeles Lakers, enfrentando a Scola en 2009 Fuente: AFP

Las revelaciones de Odom, que después se chocó con la Argentina en los Juegos de Atenas, son impactantes: "Comenzamos a buscar en Google 'penes falsos' y estudiamos diferentes maneras de superar una prueba de drogas. Después de una búsqueda exhaustiva, ordenamos que llegara al día siguiente uno gigante, de goma, negro...".

Si alguien considera que ya leyó lo suficiente, es necesario prestar atención a las siguientes líneas, porque el ex campeón de la NBA con Lakers, dio un paso más en la trampa: "Cuando llegó el evaluador oficial a mi casa para administrar la prueba, preparé todo el escenario. Le pedí a mi preparador físico que orinase dentro del pene falso, ya que él "estaba limpio. Me entregó el pene de goma y lo abroche debajo de mis pantalones", describe Odom.

Y continuó: "Me bajé la cremallera de los pantalones y deslice con cuidado el pene falso. Para que la orina saliera de la punta, tuve que apretar el eje varias veces". Confesó el ex jugador que tuvo miedo de que no resultase, porque le entregó la orina al evaluador y esperó el resultado bajo una alta tensión: "Metió un termómetro en la taza para medir la temperatura... Satisfecho de que la orina era mía, me dijo 'Bienvenido al equipo de EE. UU''", contó el pivote.

Logró burlar el control, pero su aventura en Grecia no terminó de la mejor manera, ya que Odom promedió 9.3 puntos y 5.8 rebotes para un equipo estadounidense que contaba con estrellas como LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Tim Duncan y Amar'e Stoudemire, pero se chocó con la Generación Dorada de Manu Ginóbili.

Las memorias de Odom también exploran otras transgresiones personales, como ser un adicto al sexo y a las drogas. "Todavía soy un adicto. Todavía lucho. No entraré en la oscuridad. Nunca más".

Es que la vida del estadounidense corrió riesgo en más de una oportunidad, se desmayó completamente borracho en un bar y hasta estuvo fue internado porque se pasó más varios días encerrado en un club nocturno. Fue hallado boca abajo en el Love Ranch, un prostíbulo legal en Nevada. Debido a su altura, no pudo ser trasladado en helicóptero y fue llevado en ambulancia terrestre hasta el hospital Sunrise en Las Vegas, donde aún está internado.

El departamento del Sheriff del Condado de Nye (Nevada) confirmó que las personas que llamaron al Servicio de Emergencia solicitando asistencia médica para el ex alero de la NBA informaron de que había consumido cocaína y sustancias que mejoran la actividad sexual.

En aquel momento un vocero de Love Ranch, aseguró que era la primera visita del ex basquetbolista al establecimiento, y que le dijo a los empleados que había utilizado cocaína antes de llegar. Odom se estaba hospedando en la mejor suite VIP con una reserva abierta y estaba acompañado por dos mujeres. "Las prostitutas son empleadas independientes que se quedan con la mitad del precio negociado con los clientes", agregó el portavoz.

Durante su estadía, Odom también consumió unas 10 pastillas de una sustancia vendida sin receta para mejorar el desempeño sexual, reveló la jefa de la policía del condado de Nye, Sharon Wehrly. El detective Michael Eisenlofel describió las pastillas como suplementos e indicó que el ex basquetbolista los compró en el prostíbulo.

Tuvo una vida muy compleja Odom, que se crió en un barrio de Queen's (South Jamaica) y su infancia fue por demás intensa: perdió a su madre a los 12 años y tuvo un padre adicto a la cocaína. Brilló en la NBA tras tener una carrera universitaria llena de escándalos y hasta entró al clan de las hermanas Kardashian por vía del matrimonio.

Un talento pleno que siempre estuvo manchado por escándalos y arrestos en Las Vegas, fue seleccionado por Los Angeles Clippers con el cuarto puesto del Draft de 1999. "Cuando me di cuenta estaba viviendo como un rockstar de 19 años'', dijo en su momento. Poco después, fue suspendido por fumar marihuana. En esos dos años, tuvo dos hijos: Destiny y Lamar Jr., con una ex novia, Liza Morales. En 2006, Jayden, su tercer hijo, murió en su cuna por el Síndrome de Muerte Súbita, lo que lo hizo considerar retirarse.

La historia detrás del control antidoping de Lamar Odom Fuente: AFP

Su noviazgo de un mes con Khloe Kardashian antes de su lujosa boda de 2009 fue grabado por la cadena E!, y Odom apareció en casi dos docenas de episodios de "Keeping Up with the Kardashians'' al igual que otros programas de la familia, incluyendo su propio show "Khloe & Lamar'' entre 2011 y 2012. Su carrera deportiva pasó a un segundo plano a medida que su vida se convirtió en un circo.

El neoyorquino en la ceremonia del último Draft de la Big 3 le concedió una entrevista al periodista Arash Markazi, de Los Angeles Times, y contó cómo se siente hoy: "Según los médicos soy un milagro andante. Están alucinando conmigo y con que siga aquí. Siempre he sabido que tenía mucha fuerza, pero creo que tengo más de lo que creía. Soy un testamento de que Dios es bueno. Cuando me desperté y no podía ni hablar ni andar no podía pensar que estaría aquí. Nunca hubiera pensado en volver a jugar al baloncesto o ni siquiera a hablar contigo. Sólo estar aquí es una victoria. No puedo recordar nada. Mi memoria a corto plazo es muy mala. Ojalá pudiera explicarlo, pero no puedo. Es muy duro y realmente frustrante. Si hubiera un póster para personificar el Alzheimer yo estaría en él. Es algo que me da mucho miedo. Tengo que ir a ver a un especialista para intentar tratarme porque me aterra".

Lamar Odom, una vida marcada por el escándalo y los abusos. Demasiado increíble para una sola persona.