El conmovedor testimonio de la jueza de básquetbol que dejó la actividad por ser víctima de acoso sexual

En las últimas horas, Bianca Tedesco, jueza de básquetbol que participó del Torneo Federal y la Liga Argentina, publicó una carta en la que reveló los duros momentos que vivió a lo largo de su carrera por situaciones de acoso sexual y hostigamiento y que la llevaron a tomar la decisión de alejarse del arbitraje.

En su cuenta de Instagram, Tedesco contó todo lo que sufrió en estos años de carrera dentro del arbitraje: “ Me eriza la piel recordar vivencias, mensajes, audios, situaciones de acoso sexual que naturalicé creyendo ‘está bien que esto suceda’ o ‘si quiero seguir dirigiendo voy a tener que soportarlo, no queda otra’. En realidad sí quedaba otra, pero era demasiado dolorosa la opción de reconocer lo que había vivido y aprender de eso para comunicarlo”.

Y continuó: “Si hoy hablo es porque no puedo más. Porque mi salud mental pasó por estados que no son directamente proporcionales con la exigencia de mi trabajo, sino con el hostigamiento y acoso sexual que recibí en un ambiente netamente machista e injusto para quienes sólo quisimos trabajar y hacerlo bien”.

Bianca Tedesco utilizó su cuenta de Instagram para contar lo que sufrió https://www.instagram.com/biantedesco/

Tedesco explicó que ya realizó la denuncia penal correspondiente, asesorada por sus abogados, pero que quiso aprovechar la masividad de las redes sociales para contar su situación. En las últimas horas, la Confederación Argentina de Básquetbol activó de forma urgente su protocolo interno tras la acusación de la árbitra Bianca Tedesco y suspendió de manera inmediata al denunciado , sin dejar de garantizar su derecho a defensa.

En el comunicado que publicó, la CAB en su portal dice: “Habiendo sido notificada por la Secretaría de Deportes de la Nación de la existencia de una denuncia penal por acoso sexual en el arbitraje argentino (realizada por la jueza Bianca Tedesco, en la Justicia y públicamente), la Confederación Argentina puso de forma urgente en funcionamiento su protocolo contra la violencia de género y, garantizando el derecho de defensa de la persona denunciada -aún no imputada judicialmente-, ordenó de forma inmediata la suspensión provisoria del denunciado en ejercicio de sus funciones en el ámbito de la CAB y nuestro básquet. También se informó a las federaciones que son miembro de la entidad. Con esta decisión, se busca proteger de manera efectiva y urgente a la víctima de la violencia de género denunciada”.

Comunicado oficial sobre una denuncia de violencia de género.



La Confederación Argentina activó de forma urgente su protocolo interno y suspendió de manera inmediata al denunciado, sin dejar de garantizar su derecho a defensa. La información oficial.



📝 https://t.co/mPPCd9LMWs pic.twitter.com/cX7NQfL3WM — CAB (@cabboficial) September 6, 2021

En las redes sociales también se expresó el árbitro Fernando Sampietro, que publicó una serie de tuits en apoyo a Tedesco: “No quiero ser parte de este silencio cómplice, y quiero repudiarlo, más allá de que si hay un culpable y quien es lo decidirá la justicia y solidarizarme con mi colega @biancaatedesco. Lo quiero hacer sin atacar ni acusar, porque no soy nadie para hacerlo. Sólo dejar en claro que repudio este tipo de situaciones, como árbitro del colegio profesional, como hombre y como ser humano, que bajo ningún punto de vista soy cómplice ni parte de este tipo de situaciones. Lo digo como hijo de mi madre, esposo de mi esposa y padre de mi hija”.

En la carta, Tedesco explicó: “Sentí miedo (mucho) por quedar expuesta a ser la quilombera, la atorranta, la puta, la torta resentida. También por quedarme sin mi mayor fuente de ingresos pero, por sobre todo, por abandonar el barco de la pasión que me sostuvo desde el momento en que, con mis pocos 7 años, entré a un rectángulo de juego y jamás quise salir. Incluso ahora tampoco quiero, pero no me queda otra opción. Lamentablemente hay quienes siguen sosteniendo que con opresión, hostigamiento y mucho daño mental es como se llevan adelante los proyectos, las ideas y los sistemas. Ya no puedo formar parte de eso, ya no concibo ser sometida en pos del beneficio de unos pocos o de unas pocas ”.

Bianca Tedesco en su rol de árbitra de básquetbol, que ahora dejó https://www.instagram.com/biantedesco/

Y cerró: “Hoy no me queda otra que dar un paso al costado, al menos por un tiempo. Desde donde esté, construiré siempre para que otras personas no sufran lo mismo que yo aunque no pueda evitarlo. Al menos, si sucede, que sepan que no están solas y que el poder ejercido de manera desigual y ofensiva es opresión, es abuso y hostigamiento. Quienes me conocieron en mi labor saben que la pasión, así como el respeto y el trabajo estuvieron siempre y fueron superlativas. Tengo el corazón desgarrado, los ojos hinchados y la tranquilidad de haberlo dado todo. Afortunadamente, hoy todo está en manos de la justicia”.

Tedesco habló en UCU Radio y contó que no se detendrá en su lucha por hacer visible lo que viven las mujeres en ambientes tan machistas: “ Que se entienda que no nos van a callar más. Estamos viviendo un momento donde podemos expresar lo que pasa y que estos padecimientos no queden en la nada. Vamos a seguir repudiando lo que pasa. Muchos no saben lo que se sufre en un acoso”.

