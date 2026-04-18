Boca venció a Flamengo y jugará la final de la Champions League Americas de básquetbol

Casi perfecto todo. A la semifinal en la que Boca Juniors fulminó a Flamengo le faltó una sola cosa: que no fuera eso, una semi, sino ya la final. Lo demás fue como a pedido. Por la competencia: la Champions League Americas, el certamen de clubes más grande del continente. Por la magnitud del adversario: Flamengo es el campeón defensor. Por el desquite: el ‘Mengão’ fue el verdugo de los xeneizes en la definición de 2025. Por el resultado: un impensadamente holgado 81 a 58. Y hasta por el contexto: el estadio de Obras Sanitarias estuvo muy poblado de hinchas xeneizes que se hicieron una fiesta en las gradas.

Boca ofreció un recital en el Templo del Rock. No era de esperar semejante diferencia, cuando enfrente estaban un plantel muy cotizado y el director técnico más prestigioso que tiene hoy Argentina, Sergio Hernández. ‘Oveja’, instalado desde hace tiempo fuera del país, donde se paga mucho mejor que en el suyo, llegó a ser campeón en Boca (Liga Nacional 2003/2004) y simpatiza con el club, al punto de que, vestido de entrenador de Flamengo, pareció acompañar con palmas los cantos de la hinchada azul y oro poco antes del salto inicial.

AL RITMO DE LA HINCHADA DE BOCA



Sergio "Oveja" Hernández, DT de Flamengo, y un particular momento en la previa al encuentro ante el Xeneize#BCLAméricasEnDSPORTS | #BásquetEnDSPORTS pic.twitter.com/gLKmrhfF4t — DSPORTS (@DSports) April 18, 2026

Pero su rival lo tuvo a maltraer desde ese propio comienzo, cuando Francisco Cáffaro le ganó en el aire a Wesley Ferreira y 19 segundos después Agustín Barreiro inauguró el tanteador con un triple; el conjunto xeneize nunca abandonaría la delantera. Hasta 15-2 se escapó Boca en los primeros minutos de la segunda semifinal del Final Four, un rato después de que Franca, de Brasil, doblegara a Nacional, de Uruguay, por 83 a 71 y se convirtiera en el primer protagonista de la definición de este sábado a las 21.30. Antes, a las 17.40 y también con televisación por DSports, Flamengo y Nacional intentarán apoderarse del tercer puesto, en el mismo escenario, la cancha de Obras.

ARRANCÓ CON TODO BOCA



Doble de Barreiro para ponerse 9-2 y sacar 7 de ventaja.



Al Oveja Hernández no le gustó nada el comienzo y pidió minuto para Flamengo.#BCLAméricasEnDSPORTS | #BásquetEnDSPORTS pic.twitter.com/McEEuNkCpF — DSPORTS (@DSports) April 18, 2026

En algún momento iba a despabilarse Flamengo, por supuesto. Sería en el mismo momento en que Boca bajara su efectividad, claro. Pero jamás sintió el equipo argentino temor por una remontada del brasileño. Tomó distancia en el tablero y no dejó que el cuadro carioca se le acercara demasiado: 19-9 al cierre del primer cuarto, 44-27 tras el segundo, 61-41 al cabo del tercero. Ganó los cuatro lapsos de 10 minutos del partido. Y llegó a estar 27 tantos arriba, 81-54, a falta de dos minutos, antes de que la inminencia del desenlace aflojara la tensión competitiva.

El festejo de los jugadores fue moderado después de que saludaran, sobriamente, a sus colegas de Flamengo. La producción xeneize resultó muy buena pero no impecable, y queda todavía un paso, el más trascendente, para cumplir el objetivo de ser campeón de América. Algo importantísimo para la historia del básquetbol azul y oro, por cierto: Boca nunca conquistó el continente, ni la región, en este deporte. Es una deuda que no cumplieron planteles incluso muy superiores al actual, cuando en épocas de vacas más gordas en cuanto a talento siempre se interponía algún brasileño poderoso que lo superaba por no mucho margen. Tiempos de la Liga Sudamericana, que después pasó a ser el segundo torneo del subcontinente, antes de dar paso a la vigente Champions.

ALUVIÓN DE BOCA



Al cierre de la primera mitad, el Xeneize se va al descanso ganando 44-27 en la segunda semifinal de la #BCLAméricasEnDSPORTS#BásquetEnDSPORTS pic.twitter.com/3T5MFvTs9U — DSPORTS (@DSports) April 18, 2026

Más allá de los nombres nacidos del marketing, Boca, el segundo de los clubes argentinos más laureados (cinco Liga Nacional, cinco Copa Argentina, tres Sudamericano de Clubes –el segundo torneo en relevancia en su época– y varias copas menores locales), luego del cordobés Atenas, no ha puesto todavía su nombre en el más alto escalón de la región. Y hacerlo es una meta de la dirigencia: eso se le comunicó a Nicolás Casalánguida cuando el preparador chubutense se hizo cargo, el 2 de febrero, de un plantel al que su reemplazado, Gonzalo Pérez, había conducido a la gloria de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) pocos meses antes, en la temporada 2024/2025. La Supercopa de la Liga, la propia LNB y, sobre todo, esta Champions League Americas eran la ambición. La primera no se dio; la segunda está por terminar su etapa regular, y la tercera tiene en la final al cuadro azul y oro.

Franca será bravísimo. Histórico protagonista grande del básquetbol brasileño, es de aquéllos que frustraron a los xeneizes en su época más exitosa, dos décadas atrás. Y ya antes de este Final Four era el favorito. Llegó a Buenos Aires estable en el éxito y de hecho encabeza la liga brasileña. Cuenta con figuras varias: Georginho de Paula, Lucas Dias, David Jackson, Rafael Mineiro, Cristiano Felício, Juan Laterza, Luis Rodríguez Jr.

DOBLE DE LANGSTON



Boca vence por 70-49 a Flamengo y comienza a acariciar la final de la #BCLAméricasEnDSPORTS.#BásquetEnDSPORTS pic.twitter.com/qqzsysEc3c — DSPORTS (@DSports) April 18, 2026

Pero Boca tiene lo suyo, más bien. Tal vez más valioso que disponer de unos cuantos basquetbolistas destacados sea que ellos pueden jugar en equipo y parejamente. Frente a Flamengo sobresalió la paridad que hubo entre sus mejores piezas: Martín Cuello y Michael Smith consiguieron 16 puntos cada uno, Barreiro anotó 13 y Cáffaro hizo 12; estos dos últimos tomaron 10 rebotes per capita; Smith registró 5 asistencias. Y lo mejor: entre todos no solamente sumaron más del doble de pases-gol, 19, que de pérdidas, 7, sino que además lograron unos cuantos robos de balón, 11, más que las cesiones de pelota, esas 7. No por repetido pierde sentido: la figura de Boca contra Flamengo fue el equipo.

Marcos Smith en la conducción; el estadounidense estuvo entre los más eficientes de Boca, que está a un paso de saldar su deuda histórica: ser campeón de América. X @BasquetBocaJrs

Necesitará repetir el cuadro xeneize este sábado, cuando enfrente tenga al mejor de los oponentes del momento. Franca era el principal candidato antes de las semifinales, pero la amplitud del triunfo frente al campeón pone a Boca prácticamente a la par. Y el Templo del Rock se llenará de música de hinchada para conducirlo al pedestal que aún tiene pendiente ocupar y que anhela desde hace casi 30 años: el de campeón de latinoamericano. Algo que conoce de sobre en el deporte más popular, y que en básquetbol puede saldar justo cuando en fútbol la obsesión por repetirlo levantando la Copa Libertadores viene volviéndose una carga, ya casi contraproducente.