El desgarrador posteo de Tyrese Haliburton tras la lesión que sufrió en la final de la NBA

El rosto desencajado, los gritos y los golpes sobre el parquet de Tyrese Haliburton, en el estadio de Oklahoma City Thunder, en el juego 7 de la final de la NBA, tras romperse el tendón de Aquiles, resultó una escena de un impacto tan brutal que recorrió el mundo. Apenas habían transcurrido siete minutos del partido y la estrella de Indiana Pacers, que no estaba pleno físicamente desde que en el quinto choque de la serie sufriese una distensión en su gemelo derecho, cayó desplomado e inquietó a todos.

Haliburton tuvo que ser ayudado para llegar a los vestuarios, desde donde vio por televisión cómo se le escapaba el anillo ante los Thunder. Según contó su padre, Tyrese estaba destrozado anímicamente y sabía que la gravedad de su lesión lo llevaría al quirófano.

Tras ser operado en Indiana, Haliburton habló acerca de sus sensaciones después de semejante situación y eligió sus redes sociales para hacerlo: “No sé cómo explicarlo, salvo por la sorpresa. No hay palabras para expresar el dolor de esta decepción. La frustración es inconmensurable. He trabajado toda mi vida para llegar a este momento, ¿Y así es como termina? No tiene sentido", escribió en su cuenta de Instagram.

El golpe para el jugador de Indiana fue demasiado importante, por eso, más allá de las muestras de cariño de los aficionados, posteó: “Ahora que me operaron, ojalá pudiera contar las veces que me dicen que ‘volveré más fuerte’. Qué cliché, jaja, esto es un asco. Siento el pie como un peso muerto, amigo. Pero lo que más me duele, creo, es la mente”.

Y continuó: “Siento que estoy divagando, pero sé que recordaré esto cuando termine, como algo por lo que estoy orgulloso de haber luchado. Se siente bien poder soltar esto sin que vean al niño llorar. A los 25 años ya he aprendido que Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar. Sé que saldré de esto siendo mejor persona y mejor jugador”.

En medio de esta situación varios especialistas criticaron a varios de los integrantes del staff técnico de Indiana y hasta Haliburton, por forzar su participación en el partido tras haber sufrido un desgarro en el gemelo, ya que aseguran que podría haber evitado esta lesión tan grave y que lo dejará afuera de la próxima temporada de la NBA. Sin embargo, el propio jugador de los Pacers explicó: “Sinceramente, ahora mismo, con el tendón de Aquiles desgarrado y todo, no me arrepiento. Lo haría una y otra vez, para luchar por esta ciudad y por mis hermanos. Por la oportunidad de hacer algo especial”.

Incluso, recordó algunas palabras de Kobe Bryant cuando pasó por una situación similar: “Creo que Kobe lo dijo mejor cuando estaba en esta misma situación: ‘Hay problemas mucho mayores en el mundo que un tendón de Aquiles desgarrado. Deja de compadecerte, encuentra el lado positivo y ponte a trabajar con la misma fe, el mismo impulso y la misma convicción de siempre‘. Y es totalmente cierto”.

Y finalmente, le pidió perdón y le agradeció el apoyo a los fanáticos de Indiana: “Indy, lo siento. Si hay alguna afición que no se merece esto, son ustedes. Pero juntos vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para volver a este punto y superar este obstáculo. No dudo ni un segundo de que me apoyan, y espero que sepan que yo los apoyo”.

Haré todo lo posible para recuperarme. Mi camino hasta donde estoy hoy no fue casualidad; me he esforzado cada día por ser excelente. Y seguiré haciéndolo. Lo más importante de todo esto es que estoy agradecido por todo el amor del mundo del baloncesto. No ‘tengo’ que pasar por esto; puedo pasar por esto. Estoy agradecido por el camino que me espera. Denme un poco de tiempo, me sacudiré el polvo y volveré a ser la mejor versión de Tyrese Haliburton”.