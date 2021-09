El día que Facundo Campazzo se convirtió en “hincha desde la cuna” de Aston Villa

Inquieto, siempre. Activo, por naturaleza. Facundo Campazzo no deja de acaparar la atención. En este caso afuera de la cancha. El base argentino agita las redes sociales, en especial Twitter, desde que se profesó como “hincha” de Aston Villa. El particular “fanatismo” del base cordobés por el club inglés tiene un motivo específico: la identificación que siente por Emiliano Dibu Martínez.

Todo comenzó cuando la selección argentina venció a Colombia por penales (3-2) y se clasificó para la final de la Copa América Brasil 2021. En esa definición Martínez fue el protagonista excluyente, no sólo por atajar, sino por no parar de hablar para desenfocar a los jugadores colombianos. Incluso, esa tarde, una publicación de Campazzo con la frase: “Que lindo trash talk [lenguaje basura] clavó el Dibu”, superó los 70.000 likes y obtuvo más de 7000 retuits.

El tuit del base argentino superó los 70.000 me gusta y más de 7000 retuits Twitter @facucampazzo

Entonces, Campazzo tomó la “determinación” de manifestar su amor incondicional por Aston Villa, el equipo en el que ataja Dibu Martínez. Tanto que el cordobés fue furor por su seguimiento del equipo de su compatriota en su partido ante el Chelsea por la English League Cup. “Hoy es mi primer día como aficionado del Aston… ¡Desde que nací, papá!”, publicó Campazzo en Twitter.

No se detuvo en sus posteos, los que generó que la gente estuviese pendiente de cómo vivía Campazzo el partido entre Aston Villa y Chelsea. “La transmisión se cortó en mi primer día como aficionado”, publicó y unos minutos más tarde el base argentino celebró el gol del empate 1-1: “¡Gol de Aston Perri!”. El juego a fue a los penales y siguió e show de publicaciones del basquetbolista argentino: “No estoy emocionalmente preparado para los penaltis”. La serie no favoreció a Aston Villa, por lo tanto, Campazzo no podía quedarse afuera: “En las buenas y en las malas mucho más”, apoyando al club de Birmingham.

No se detuvo allí, porque sus posteos se mantuvieron. La última victoria de Aston Villa ante Manchester United, en la que Dibu Martínez volvió a quedar en el centro de la escena por desafiar a Cristiano Ronaldo a patear el penal que después falló Bruno Fernandes, Campazzo posteó en Twitter el anuncio oficial de la victoria en Old Trafford que publicó el club inglés y lo acompañó con un pícaro: “Perdón???”.

Y en las últimas horas tuvo un divertido cruce con el humorista Lucas Rodríguez, que calificó de amuleto de Aston Villa a Campazzo, por la victoria ante Manchester United. El base argentino le respondió siguiendo el guiño: “Nadie me hizo hincha del villa, nací siéndolo. Estás a tiempo de subirte al barco villense…”.