El enojo de LeBron James ante las críticas: "diles que me besen el c..."

2 de marzo de 2020 • 08:11

Parece increíble que alguien comprenda que pueda dudar acerca de su dominio sobre la competencia. No resulta sencillo pensar que hay críticas o miradas escrutadoras sobre su talento. Es el amo y señor de la NBA. Sus rivales solo hacen reverencias para con él, sin embargo, algunos se atreven a cuestionar alguna de sus actitudes, en especial las que están relacionadas con valorar a su rivales porque lo entienden como un signo de debilidad. Y a LeBron James no le gustan nada esas cuestiones, por eso no tiene problemas en disparar contra ellos: "Diles que me besen el c... Lo digo con una sonrisa (ensaya una mueca con un alto grado de ironía)".

Fue una noche especial en la casa de los Pelicans porque nuevamente LeBron James y Zion Williamson iban a estar frente a frente. Pero no importa cuánto talento y esfuerzo ponga el chico que causa sensación en la NBA (cerró un juego con 35 puntos y 7 rebotes), la jerarquía y el dominio de The King siempre se imponen: 34 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias. Esa producción le dio la victoria a los Lakes sobre New Orleans Pelicans por 122-114. Y si bien muchos aseguraban que LeBron no tenía buena relación con Zion, los dos se abrazaron antes del comienzo del gran partido y el líder de los Lakers dijo: "La Liga está en buenas manos con chicos como Zion, Luka, Morant, Tatumm y la lista sigue y sigue".

Pero no se detuvo ahí, porque LeBron también escuchó a quienes aseguran que es un signo de debilidad que valore a sus rivales, entonces, The King tomó la palabra y no ocultó su fastidio: "Cualquiera que se pregunte, '¿por qué LeBron hace esto mientras juega? Está mostrando signos de debilidad, es amigo de gente con la que se enfrenta'. A todos los que piensen eso solo le digo... diles que me besen el culo. Y se lo digo con una sonrisa".

Mientras en los Estados Unidos algunos sostienen miradas desconfiadas sobre LeBron, el dueño de tres anillos de la NBA, las palabras de Alvin Gentry, el entrenador de los Pelicans, resultaron más que claras de cómo ven sus colegas al 23 de Los Angeles Lakers: "Estoy simplemente sorprendido de que se hable de alguien que no sea él para el MVP".