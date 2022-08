El sorpresivo final del proceso de Néstor García llegó después de un “día difícil” para el DT

“Bueno, hasta acá llegamos. Así no se puede seguir”. La frase resonó en el aire del Polideportivo de Mar del Plata cuando los jugadores llegaron a la ronda de tiro en la mañana previa al partido con Bahamas. Allí comenzó el final de una historia que duró apenas un par de meses. Un “desajuste” fue el que hizo explotar la paciencia y el que desencadenó la desvinculación de Néstor García del seleccionado de la Argentina. La Confederación Argentina de Básquetbol lo comunicó oficialmente en su página web, pero la determinación, según cuentan algunos que estuvieron en el vestuario tras la victoria en la última fecha de esta ventana eliminatoria, se tomó en la noche del lunes.

Resultó extraño ver a Facundo Campazzo y a Néstor García en la conferencia de prensa con un gesto lejos de la felicidad o la tranquilidad que otorgó el éxito ante Bahamas. Se demoró también, más de lo habitual la presencia de ambos en la sala en la que aguardaban los periodistas. Pero todo resultó más claro cuando comenzó a circular el final de la relación de la CAB con el Che García.

“Es un día difícil”, se escuchó en el lobby del hotel Sheraton de gente vinculada a la intimidad del conjunto nacional. El día del juego con Bahamas fue un escenario complejo, estaba desgastado todo. Las energías de las partes parecían menos sólidas que hace algunos meses. El proceso que comenzó con toda la fuerza de sostener primero, y mejorar después todo lo logrado, no pudo concretarse.

El escueto comunicado de la CAB dejó todavía un mapa todavía más extraño: “La Confederación Argentina de Básquet comunica la desvinculación de Néstor García como entrenador del seleccionado mayor masculino. El Che adelantó de manera verbal su alejamiento, por motivos de su intimidad que respetamos, y no integró la delegación que viajó este martes por la tarde hacia Brasil para disputar la AmeriCup”.

En las redes sociales se anunció que fue despedido, el medio Solo Básquet lanzó la noticia, pero desde el círculo íntimo del entrenador aseguran que no se trató de un despido, sino de una renuncia. En este contexto todo es más extraño, porque el Che García hace menos de una semana estaba hablando de la importancia de la Americup para el grupo, pero a menos de tres días del arranque del torneo su vínculo con la CAB finalizó de manera abrupta.

Inesperado: el ciclo del Che García terminó a pocos días de empezar la Americup LEO LA VALLE - EFE

Según algunas versiones, el final llegó tras una reunión de los jugadores de más peso con el Che García este martes por la mañana en Mar del Plata. Allí le habrían manifestado que no le gustaron algunas actitudes del DT. El planteo lo entendieron como un escenario para intentar mejorar todo, pero no resultó y el final se desencadenó cuando Fabián Borro se reunió con el ahora ex seleccionador.

El equipo argentino había viajado este martes a Brasil más temprano, ya sin la presencia de García. Pero todavía no se había anunciado oficialmente el final de la relación, aunque sí los jugadores conocían desde la noche anterior que ya no iba a continuar el Che al frente del equipo. Lo curioso del caso es que varios integrantes de este plantel habían manifestado en varias oportunidades que García era un entrenador ideal para este tiempo de recambio, sin embargo, esa idea no se sostuvo porque los problemas personales que arrastra el entrenador son más complejos que el deseo de García de ser el técnico del seleccionado.

Néstor Che García dirigió por última vez a la selección en el triunfo sobre Bahamas en Mar del Plata DAVID GRAU LLINARES

Ante este escenario, se tomó una rápida determinación de dejar a cargo del equipo a Gonzalo García, asistente de Néstor y que en la última temporada de la Liga Nacional de Básquetbol lideró a Boca hacia una de las semifinales. Lo acompañarán Leonardo Gutiérrez, que también formó parte del staff técnico del Che y se sumará Pablo Prigioni, que no estuvo en el partido con Bahamas porque tuvo que ir a Minnesotta, a resolver algunos requerimientos de su equipo en la NBA.

Pero lo más inquietante del caso es que la selección necesita buscar soluciones urgentes, porque la Americup es apenas un torneo más, que sí le interesa ganar al equipo, pero lo que está por delante es más grande: la clasificación a la Copa del Mundo 2023. Incluso, tiene dos ventanas clasificatorias por delante, en noviembre próximo y en febrero de 2023. Por eso la determinación de buscar un técnico para asumir tras la Copa América es imperioso para el equipo.