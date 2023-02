El talismán: el Polideportivo de Mar del Plata, un escenario con mística e historia favorable para la Selección Argentina de básquet

escuchar

MAR DEL PLATA.- En cualquier deporte, a nivel mundial, las localías son una parte indispensable en los buenos pasajes y éxitos deportivos de los equipos. Y el que lo vive de esa manera es el seleccionado argentino de básquetbol, que tiene su propia sede como referencia. El Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata se transformó en un reducto casi inexpugnable a la hora de conseguir objetivos. Lo marca la historia. Lo vive el presente. Los resultados y el público son los elementos suficientes para que las alegrías se conecten. Pero también, la importancia de cómo se sienten los jugadores.

En un estadio en el que se hizo sentir el rigor, la Argentina derrotó muy bien a Canadá por 83 a 72. Los de Norteamérica se presentaban como el único clasificado y, además, sin haber perdido en ninguna de sus 11 encuentros por esta eliminatoria. Y el domingo, el último campeón de América deberá hacer lo propio ante República Dominicana para alcanzar el gran objetivo de la clasificación al Mundial 2023 de Filipinas-Japón-Indonesia.

Así lució el Polideportivo Islas Malvinas y para el domingo se espera un clima mucho mejor Marcelo Endelli

El reloj marcaba las 19.30 cuando en los alrededores del estadio la gente comenzó a llegar para ver al equipo de Pablo Prigioni ante Canadá. Ni un fabuloso día de playa detuvo a los más de 7000 espectadores que casi colmaron el Poli. Para matar la ansiedad, en el sector de estacionamiento del Polideportivo se desplegó un Fan-fest con juegos para tirar al aro, una pantalla gigante, food trucks y música para entretener a la gente. Los colores de la selección predominaban. De cualquier manera. Las camisetas con la 7 de Facundo Campazzo, la histórica 4 de Luis Scola. Y cómo no, hasta la 10 de Messi. La familia del básquet se mancomunó para apoyar al equipo en la primera de las dos fechas de esta complicada ventana y lo hizo de la mejor forma.

El calor y el aliento se sintió durante los 40 minutos del partido. También hubo momentos de nerviosismo en la gente y en los niños que fueron a ver a sus ídolos. Pero cuando la visita se ponía en partido, los hinchas siempre aparecieron para darle ese plus a los jugadores argentinos. En conjunto, todo se hizo más fuerte y eso quedó claro en el Polideportivo. Hasta el entrenador de Canadá, Nate Bjorkgren, hizo referencia a la vibra que se vivió en el ambiente: “Cuando llegamos a la cancha no podíamos creer cómo alentaba la gente. No pararon un segundo, creo que eso hace la diferencia”, expresó. También comentó lo que significó el respeto del público: “Nadie nos festejó los puntos”.

P O L I ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/67ltH9y7zu — Argentina Básquet (@cabboficial) February 24, 2023

Para los jugadores argentinos también es muy importante la localía en La Feliz, y quien se refirió al tema fue un local. Patricio Garino, uno de los más ovacionados en la noche de Mar del Plata, dijo: “El público acá nos ha dado un plus muy importante de energía. Creo que el Islas Malvinas es uno de los mejores estadios del país, y verlo lleno nos da un empuje enorme. No sé si hay muchos jugadores que están acostumbrados a jugar con este ambiente. Acaso en la Euroliga, en Serbia, Grecia o Turquía. Pero no en otros lugares. Si bien cuando empieza el partido eso se deja de lado, en los momentos decisivos, ese calor de la gente se hace notar”, opinó el jugador de Girona, en la ACB de España.

Y para lograr el ansiado boleto, el público y el equipo deberán unirse una vez más el próximo domingo, aunque hay historia en el medio como para ilusionarse. El estadio, con capacidad para 8.000 espectadores, cuenta con la mística suficiente desplegada por grandes jugadores del básquetbol argentino. La primera gran gesta se dio en los Panamericanos de Mar del Plata, en 1995. Los dirigidos por Guillermo Vecchio se quedaron con el oro tras derrotar a los Estados Unidos en la final. En aquel equipo brillaron jugadores como Juan Espil, Esteban De la Fuente, Diego Maggi y un joven Rubén Wolkowyski.

El público fue un plus para el equipo de Prigioni Marcelo Endelli

Más cercano en el tiempo, el otro éxito que tuvo la Albiceleste en este estadio fue de la mano de la Generación Dorada. Allí se quedó con el título en el Panamericano de 2011. De los nueve partidos que jugó, sólo cayó ante Brasil en la segunda rueda, pero luego tuvo revancha en la final ante la Verdeamarelha y se consagró campeón. Algunos jugadores destacados de aquel equipo fueron Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni, y dos actuales como Carlos Delfino, que continúa en el campo de juego, y Pablo Prigioni, ahora como entrenador.

El Poli fue el escenario de grandes éxitos logrados por la selección argentina de básquetbol Marcelo Endelli

Y por último, no hay que dejar atrás lo importante que fue el triunfo ante Bahamas, el pasado 29 de agosto en este escenario. Un partido que permitió que la Argentina continúe por el duro camino que conduce al Mundial, certamen del que no participó en cuatro oportunidades de los 18 que se disputaron y en el que tiene un título obtenido en 1950. Además, todavía tiene las espinas clavadas de los subcampeonatos de 2002 y 2019.

Por cierto, el triunfo ante Canadá le dio un poquito más crédito a este escenario mítico para el básquetbol argentino que también fue protagonista de varios de los 17 títulos que tiene Peñarol de Mar del Plata, un gigante del deporte nacional, en sus vitrinas. Este domingo ante Dominicana, a partir de las 21.10 y con la televisación de TyC Sports y DSports, el Poli podrá transformarse una vez más en un reducto victorioso y de alegría para la selección argentina.