Un movimiento que conmocionó al universo del básquetbol. Una publicación que causó asombro y también estremeció a muchos. El entrenador de Olympiacos, David Blatt, ex técnico de Cleveland Cavaliers en la NBA, ganador de una Euroliga y un Eurobasket, confesó con una carta publicada en la página oficial del club griego que padece esclerosis múltiple. La forma en que contó como enfrenta esta enfermedad y el mensaje que dio con el comunicado, mostró la fortaleza de uno de los técnicos más exitosos del básquetbol europeo.

La carta de Blatt

"A veces la vida te arroja cosas que realmente no tienen explicación o razón. Esos son los momentos en los que tienes que tomar decisiones que demuestren tu verdadero carácter.

Hace unos meses me diagnosticaron una esclerosis múltiple primaria progresiva. Esta es una enfermedad que tiene muchas formas y que se manifiesta de diferentes maneras en cada persona. Es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso y que puede cambiar la calidad de vida de muchas maneras y la capacidad para realizar los movimientos más básicos que siempre habían parecido normales.

Cuando superé la conmoción inicial y el dolor de comprender cómo esto podría cambiar mi vida, decidí que no cedería ante nada. Sólo iba a adaptarme y ajustarme para encontrar la forma de continuar mi vida con la mayor normalidad posible. Lo primero que hice fue acudir a la metodología que utilizo en baloncesto para resolver y superar las dificultades, un proceso de tres pasos: 1. ¿Cuál es el problema? 2. ¿Por qué sucedió? y 3. ¿Cómo lo arreglamos?

En mi caso, y en mi edad, el problema de la esclerosis múltiple se manifiesta en la debilidad de las piernas. La fatiga, el equilibrio y la fuerza son problemas reales para mí. He empezado un régimen específico de ejercicios de fortalecimiento y equilibrio así como ejercicios de natación para mejorar el acondicionamiento general del cuerpo y ayudar con la flexibilidad y el movimiento muscular. Intento estar más activo que nunca, incluso con movimientos simples para no permitir que los músculos se atrofien. Me reto a hacer movimientos simples que son fáciles para la mayoría, pero que ahora son muy exigentes para mí. Trabajo y me exijo mucho a mí mismo.

¿Por qué sucedió? Se desconoce la razón por la que uno sufre esta enfermedad. Sin una causa o explicación en particular, uno debe aceptar lo que es y concentrarse en aprovechar al máximo todos los recursos disponibles para mejorar la condición. Es fácil caer en la depresión mental y el letargo físico. Esta lucha es real, constante e interminable ya que no hay cura para esta enfermedad, pero no es letal. Hay muchos que tienen desafíos aún mayores y todos deben librar sus propias batallas. Todos deben tener el coraje, la determinación y nunca renunciar a las actitudes para vanear y vivir la vida con la mayor calidad posible. Olvidemos el por qué en este caso. No es una pregunta que tenga respuesta y debemos centrarnos en el siguiente paso.

¿Cómo lo arreglamos? Hicimos un plan de trabajo duro para todos los días. Mantenemos la cabeza alta, ajustamos, adaptamos, modificamos y buscamos todas las formas para mejorar. Nos educamos a nosotros mismos. Encontramos personas con las que podemos compartir y que nos pueden ayudar. Somos abiertos y honestos con nosotros mismos y con los demás que buscan conciencia y no nos escondemos o rehuimos de la percepción de vulnerabilidad.

He sido bendecido con la ayuda de muchas y buenas personas. Aquellos que apoyan, ayudan y que entienden que aunque funciono de una forma diferente sigo siendo la misma persona. Y no me dejan que olvide eso incluso cuando estoy un poco deprimido o desanimado. La autocompasión no hace más que fomentar y alentar una caída hacia abajo de la que es más difícil levantarse.

Soy entrenador y mi trabajo es liderar, enseñar e inspirar a mucha gente. No ser tan ágil o activo no afecta a mi capacidad de hacer esas cosas. Soy afortunado porque tengo excelentes médicos, entrenadores, fisioterapeturas y directivos que aceptan mis discapacidades y me ayudan a superarlas. ¿Cómo podría quejarme? No puedo y no lo haré. Es un esfuerzo desperdiciado y si le pido a mis jugadores y al personal que sean la mejor versión de sí mismo, debo pedirme e incluso exigirme a mí mismo que haga lo mismo.

El gran John Wooden dijo una vez: 'Las cosas funcionan mejor para las personas que aprovechan al máximo las cosas'. Mi condición no es la mejor, pero muchos lo tienen más difícil. Es mi responsabilidad ser un ejemplo para todos y continuar viviendo la vida de la mejor manera posible y nunca, nunca ceder o rendirme".