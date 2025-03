Este Boca va por todo: el básquet del Xeneize ganó las dos finales que jugó este año y dio un paso trascendental a las semifinales de América

“Boca va por todo, lo sabemos desde el principio de la temporada”, dejó en claro hace menos de una semana, en medio de los festejos por la obtención de la Copa Súper 20, el MVP del mini-torneo que se desarrolló en Rosario, Marcos Delía. El entrenador, Gonzalo Pérez, encauzó la afirmación: “Tenemos con qué ir por todo”. El Xeneize se quedó con los dos títulos nacionales en juego hasta el momento -había conseguido la Supercopa vs. Quimsa de Santiago del Estero- y, además de revalidar la corona en la Liga Nacional (LNB), quiere conquistar América en la Basketball Champions League (BCL). Para eso, este lunes dio un paso más que importante hacia la semifinal al derrotar como local a Real Estelí de Nicaragua 93 a 79.

Para el club en le que la Copa Libertadores es una obsesión del fútbol y la reciente eliminación contra Alianza Lima de Perú en el Repechaje caló muy hondo, llegar al techo de Latinoamérica en básquetbol también se volvió una obstinación, y así lo hizo sentir el público vestido de azul y oro que copó dos de las tres tribunas del Templo del Rock de Obras Sanitarias -la Bombonerita no fue habilitada por la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) para el campeonato internacional-. Son los mismos hinchas que un sinfín de veces en el Luis Conde usaron el grito de guerra “El básquet no se toca”, para protestar contra la posible desprofesionalización de la actividad en épocas en las que la institución la presidia Daniel Angelici. Pero este presente dista mucho de esos tiempos. De la mano de un proyecto encabezado por Alejandro Desimone, vocal titular de la Comisión Directiva que preside Juan Román Riquelme, defiende el título en la LNB, ganó todo lo que jugó este 2025 y está entre los mejores ocho equipos de América, a solo una victoria de meterse en el Final Four.

El triunfo ante el buen equipo nicaragüense, que tiene la ventaja de localía y la posibilidad de revertir la serie como local en Managua, fue muy trabajado, quizás más de lo que se suponía en la previa. En el primer tiempo el conjunto del ‘Polaco’ Pérez llegó a estar 12 puntos abajo y recién se acomodó sobre el final con un par de acciones de Nicolás Stenta (está jugando a préstamo en San Lorenzo en la Liga Nacional y fue repescado para la BCLA Américas, situación reglamentaria, pero poco seria) más un triple de José Vildoza que lo dejó a solo cuatro unidades después de 20 minutos (35 a 39).

Con eso, maquilló una primera mitad opaca y muy por debajo de su nivel en la que le tomaron 10 rebotes ofensivos, lanzó un 40% en tiros de campo y acertó un solo libre sobre 10 ejecutados. En el juego, Vildoza generó menos de lo habitual para sus compañeros, el equipo no estuvo certero de media distancia y cada vez que un interno cayó al cesto, la envergadura física de los defensores nicaragüenses le dificultó la definición. Atrás, además de no capturar los yerros del rival, padeció los 1 vs. 1 que le propuso el visitante (sobre todo, posteado ante Santiago Scala) con el típico estilo centroamericano de pocos pases y posesiones cortas.

La apuesta de Boca para la temporada 2024/25, tras ser campeón argentino, fue muy arriesgada. Reemplazó a baluartes de la conquista nacional como Marcos Mata, Leonel Schattmann, José Defelippo y Leonardo Mainoldi por jugadores de igual calidad y más juventud, pero menos experiencia y que, si bien todos habían jugado en el básquetbol argentino, la mayoría llegaron desde el exterior: Facundo Piñero, Scala, Martín Cuello, el colombiano Andrés Ibargüen -no jugó por lesión- y el norteamericano Thomas Cooper.

El envión anímico con el que terminó la primera mitad fue determinante para el combinado argentino. Pérez ni siquiera tuvo que extender demasiado la charla, porque sus dirigidos habían descubierto el camino. Y fue el capitán y máxima figura del equipo, Vildoza, el que los guio a la victoria con un soberbio tercer parcial. El base de la selección argentina, ovacionado por el estadio, encestó cuatro triples consecutivos, el local se escapó a 14 unidades (70 a 56) y el juego se rompió. El repertorio incluyó una penetración con bandeja y asistencias para sus compañeros. De hecho, antes le dio a Piñero un pase para que anote su primer bombazo y le de la ventaja en el marcador por primera vez desde el cuarto inicial.

El cordobés contagió atrás y adelante. Sus compañeros se encendieron en los costados y Boca liquidó el partido en un abrir y cerrar de ojos después de un inicio complicado. Es que, además de calidad y jerarquía, el mejor equipo argentino de la actualidad tiene, valga la redundancia, al mejor jugador argentino en la actualidad de la Liga Nacional, con hambre de demostrar que también está entre los más destacados de Latinoamérica.

Boca no puede jugar por la BCL Américas en la Bombonerita y fue local en el estadio de Obras Sanitarias FIBA Américas

Los últimos minutos sirvieron para que Gonzalo Pérez le de descanso a las figuras y extienda la actuación en la cancha del joven Juan Guerrero, de Piñero -está sumando rodaje tras lesiones que quitaron continuidad-, Stenta, Tiziano Prome y Cooper, un escolta estadounidense con menos minutos de los que suponía en la previa de la temporada, pero que le sobra calidad y fue determinante para la obtención de la Copa Súper 20.

La gran figura de la noche fue Vildoza, con 31 puntos y 8 asistencias. Delía terminó con 12 y 10 rebotes y tanto Franco Giorgetti como Sebastián Vega aportaron también una docena de unidades. En el perdedor, que deberá sostener el nivel del primer tiempo para tener chances de acceder a las semifinales, lo mejor pasó por las manos del base Jezreel De Jesús con 25 tantos, 4 rebotes y 3 asistencias.

El segundo punto de la serie se jugará el próximo viernes en Managua, la capital de Nicaragua. En caso de una victoria de Real Estelí, el tercer y último cotejo será al día siguiente en el mismo escenario, porque los centroamericanos tienen ventaja de localía.

Real Estelí de Nicaragua fue superior a Boca en la primera mitad, pero no lo pudo sostener y quedó abajo en la serie FIBA Américas

Instituto también quiere ser finalista

Los cuartos de final de la Basketball Champions League Américas comenzaron con la victoria de Instituto de Córdoba como local ante Minas Tenis Clube, de Brasil, por 67 a 60 como local en el estadio Ángel Sandrín. Así, la Gloria quedó a una victoria de las semifinales y buscará acceder jugando como visitante el próximo miércoles en Belo Horizonte contra el conjunto de los argentinos Franco Baralle y Juan Arengo. En caso de ser derrotado en el segundo juego, tendrá otra oportunidad al día siguiente, también en terreno ajeno.

El que no pudo ganar su primer cotejo como local fue Quimsa de Santiago del Estero y la derrota ante el Franca de Brasil de Facundo Corvalán por 71 a 69 en el estadio Ciudad dejó al último campeón de América contra las cuerdas, necesitado de imponerse dos veces consecutivas como visitante. El segundo duelo será el miércoles y, de haber un tercero, al día siguiente.

El otro equipo que está a un paso de meterse entre los cuatro mejores es Flamengo. El equipo dirigido por Sergio Hernández y que cuenta con Tayavek Gallizzi y Franco Balbi, doblegó como visitante a Paisas de Colombia por 89 a 72 y tiene dos chances como local para volver a la definición del torneo que la temporada pasada perdió ante la Fusión santiagueña.

Tabla de campeones de la Basketball Champions League

Quimsa (Argentina) - 2

Flamengo (Brasil) / San Pablo (Brasil) / Seis Franca (Brasil) - 1

Los campeones, año por año

2019/20: Quimsa de Santiago del Estero (Argentina)

2020/21: Flamengo (Brasil)

2021/22: San Pablo (Brasil)

2022/23: Sesi Franca (Brasil)

2023/25: Quimsa de Santiago del Estero (Argentina)

Emir Diamante Por