Facundo Campazzo cumplió 250 partidos en Real Madrid y no se conmueve por su futuro en la NBA. Fuente: Archivo - Crédito: @realmadrid

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2020 • 12:52

Mientras se define la Liga de España de básquetbol en La Fonteta, de Valencia , la mirada de los ojeadores de la NBA no se detiene. En ese contexto es que crecen las versiones que el futuro de Facundo Campazzo estará en la competencia estadounidense. Tras el juego de Real Madrid ante San Pablo Burgo, que representó el partido 250 del base argentino, aparecieron las consultas sobre ese futuro que lo vincula a la NBA y Campazzo respondió: " Me siento muy bien en el Real Madrid y los 250 partidos se me pasaron volando. Siempre me sentí valorado y respetado y eso es lo que más feliz me hace ".

No quiere dejar espacio para que alguien crea que su lugar en Real Madrid puede estar eclipsado por la NBA: " Ahora mi cabeza está en conseguir otro título junto a mis compañeros . He ido mejorando como jugador desde que llegara al equipo y el Real Madrid demanda dar el 100%. Me siento con confianza y bien tanto en lo físico como en lo mental".

Campazzo quedó bajo los reflectores porque San Pablo Burgos dio el gran golpe ayer al vencer a Real Madrid por 87-83, en el marco de la segunda fecha del grupo B de la fase final de la Liga de España. "Nos quedan tres finales, sin duda, pero no podemos pensar más allá del Valencia. No podemos cometer los mismos errores, máxime porque el Valencia tiene grandes jugadores de gran calidad (se enfrentarán este lunes a las 13.30, hora de la Argentina)", dijo Campazzo.

Las miradas sobre Campazzo son cada día más intensas y cada vez que el argentino enfrenta los micrófonos se lo interroga por su futuro, pero él es muy cuidadoso en cada palabra: " Fui mejorando como jugador, física, técnica y tácticamente. El estar rodeado de tanto nivel colectivo te ayuda. Subí escalones en este tiempo tanto dentro como fuera de la cancha ", comentó el base de Real Madrid.

Saben en el equipo blanco que no pueden sufrir otro traspié porque las chances de llegar a la instancia final (se clasifican los dos primeros del grupo B) se reducirán considerablemente. Sin embargo, la mirada de Campazzo es alentadora: "Con las tribunas llenas, el equipo local se hace más fuerte. Ahora es igual para los dos equipos. Tenemos que estar preparados para enfrentar a un Valencia que buscará su mejor versión. Debemos intentar que jueguen incómodos".