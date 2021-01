La excelente marcación de Facundo Campazzo sobre D´Angelo Russell fue el motivo principal por el que Mike Malone, el DT de Denver Nuggets lo mantuvo todo el último cuarto en la cancha Fuente: AP

Otra buena noche, minutos importantes, aportes determinantes. Facundo Campazzo comienza a encontrar soluciones para lo que Denver Nuggets requiere. El base argentino lee el contexto, ayuda al equipo y eso se traduce en más de 25 minutos dentro de la cancha. Una nueva victoria ante Minnesota Timberwolves (123-116), sin las espectacularidad de los lanzamientos de tres puntos, pero con detalles defensivos sobre la estrella rival (D'Angelo Russell) que demuestran por qué el cordobés está en la NBA. Y lógicamente suma elogios, sus compañeros confían cada vez más en él y celebran cada una de sus acciones.

Es cierto que es importante que Campazzo juegue más de 25 minutos en un partido, que tenga puntos en la mano (ahora sumó 11), que convierta algunos dobles acrobáticos y haga levantar a todo el banco de los suplentes de los Nuggets, pero mucho más determinante es que cómo valoran sus compañeros cuestiones del juego que no aparecen en las planillas. Will Barton fue claro cuando se refirió a lo que implica jugar con el argentino: "Tiene un gran sentido del básquetbol y es un gran profesional. Él se divierte y hace que sea divertido jugar con él. Me encanta jugar con Facu".

La confianza del entrenador, Mike Malone, se traduce en los momentos que le otorgó para ingresar en los partidos ante Minnesota; en este último duelo Campazzo ingresó sobre el final del primer cuarto como base definido, su puesto natural y cumplió con su tarea. Pero lo más preponderante es que confió en él para el cierre del partido, pero para intentar contener al jugador más dominante del rival: Russell. Ese tipo de situaciones son las que no se reflejan en los fríos números, pero sí están en el centro de la escena para los especialistas: "Sin ponerme la camiseta! La defensa de @facucampazzo a Russell fue clave para el cierre del partido. Gran partido de Facu, paso muy pero muy sólido", publicó Andrés Nocioni en su cuenta de Twitter.

Facundo Campazzo sumó más minutos y en momento importantes para Denver Nuggets Fuente: AP

Esta consideración de Chapu fue tomada como referencia por TJ McBride, el periodista de High Mile Sports, que cuando llegó Campazzo a la NBA dijo que iba a tener problemas para defender y para jugar por su falta de altura. Anoche, tras el segundo juego destacado del base cordobés, parece estar recalculando sus valoraciones: "Andrés Nocioni le dio a Campazzo mucho crédito por la victoria basado en su defensa al final de Russell y tiene razón. Su defensa fue fuerte esta noche", dijo McBride. Antes, había publicado en su cuenta de Twitter: "Campazzo/Jokic pick & pop es un set letal de golpes rápidos" y "Facu Campazzo es implacable. Maravillosa determinación para atacar el aro y definición".

En medio de tanta atención sobre la defensa de Campazzo sobre Russell, los árbitros, que son celosos en la NBA con las infracciones, sancionaron una falta "fantasma" del base argentino cuando la estrella de los Timberwolves tomó un lanzamiento de tres puntos. La cara de fastidio de Campazzo fue elocuente, los reclamos de Malone fueron inmediatos, pero nada de eso resultó y Russell encestó el lanzamiento extra.

La franquicia valora mucho el impacto Campazzo. Desde que llegó el argentino, en las redes sociales, siempre aparece un video en el que se lo puede ver en alguna acción de juego, haciendo alguna broma con sus compañeros, le celebran las acciones en la cuenta de la cuenta oficial de Twitter y antes del segundo partido con Minnesota, después de los 15 puntos del primer duelo contra los Timberwolves, armaron un mini documental sobre Campazzo, en la que valoran el talento del cordobés: "A @facucampazzo no sé lo mide por el tamaño, tiene un corazón y un talento enorme".

La mirada del técnico, Mike Malone, es determinante para comprender por qué en los últimos juegos comenzó a darle a Campazzo minutos más valiosos dentro de la rotación del equipo: "Con Michael Porter fuera (dio positivo de Covid), es un jugador de perímetro menos. Así que tiene la oportunidad de jugar minutos extendidos y la está aprovechando". Ahora bien, lo que el argentino ofrece ante estas oportunidades es lo que realmente cuenta en este momento: "Creo que su defensa sobre el balón contra D'Angelo Russell fue en general, realmente buena. Campazzo puede dirigir a tu equipo y compite al máximo, y esos son siempre los atributos que buscas en los jugadores y los que quieres en la cancha".

También en los medios españoles, que cuando llegó a la liga ACB dudaban de él, se mantienen atentos a cómo Campazzo se va ganando un espacio en los Nuggets. En el diario As, los títulos siempre encuentran una referencia al argentino, incluso, valorando su tarea por encima de rivales como Ricky Rubio o Juancho Hernangómez (25 puntos): "Jokic explota, Campazzo afianza y los Wolves patinan... otra vez". Mientras que en Marca titularon: "Jokic y Campazzo arruinan la noche estelar de Juancho Hernangómez".

Lo que genera Campazzo en la franquicia de Colorado es realmente valioso, aún cuando el camino todavía es muy largo y es posible que tenga otros partidos de pocos minutos. Sin embargo, lo valioso es que Mike Malone, el DT de los Nuggets sigue valorando el aporte del base argentino: "Cuando Minnesota estaba arriba en el marcador, buscó tomar el control de la pelota, y esta noche fue un muy buen trabajo de Facu, jugó a un alto nivel en ambos extremos de la cancha para nosotros".

