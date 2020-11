Facundo Campazzo, con la camiseta de la selección argentina, ataca a Nikola Jokic durante el histórico partido contra Serbia en el último Mundial; ahora, ambos serán compañeros en Denver

Si Facundo Campazzo, de 29 años, no juega desde hace varias temporadas en la NBA es, principalmente, por las dudas que su altura genera (1,79m). Su desarrolló en Europa elevó también sus pretensiones salariales en el último lustro. Y ninguna franquicia en los Estados Unidos parecía estar dispuesta a asumir ese supuesto riesgo con un jugador tan bajo.

No se sabe bien cuándo convenció el cordobés a Denver. Si fue su absoluto dominio en Europa en los estos años o su estupendo Mundial en China. Lo cierto es que los Nuggets se animaron a dar el paso. Pero incluso con la confirmación de su llegada, esa prejuiciosa mirada sobre su físico no sólo no desapareció, sino que ya despertó críticas en algunos periodistas norteamericanos.

Para empezar, la página especializada Hoops Hype, la que dio la primicia del contrato bianual del argentino con Denver, lo presentó así: "Es el jugador más bajo en la historia en la NBA entre los que no han tenido experiencia universitaria", se explicó con esa particularidad que los norteamericanos tienen para encontrar estadísticas enrevesadas.

Campazzo desarrolló algunos trucos ingeniosos para compensar su tamaño, pero esos problemas serán mucho más preocupantes cuando llegue a la NBA. Que no se haga ilusiones aquí TJ McBride, periodista de Denver

El día que Campazzo tapó a Kobe Bryant

Pero son los medios locales los que más dudas tienen. TJ McBride, del portal Mile High Sports, dijo que le resulta extraño que Campazzo se sume a un equipo en el que el puesto tiene muchas alternativas talentosas. En su columna escribió: "Es seguro asumir que para que Campazzo salga de una situación como esa (N. de la R: como líder de Real Madrid), probablemente tenga expectativas sobre su rol y tiempo de juego en los Nuggets. Entonces, ¿cómo funcionaría la rotación de Denver con Campazzo en el equipo?".

Para Facundo Campazzo (1,79), la altura no es una limitación a la hora de enfrentar grandes desafíos, como en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando se cruzó con el norteamericano DeAndre Jordan (2,11)

Pero incluso fue mucho más allá del análisis periodístico, en su cuenta de Twitter. Allí cuestionó a Campazzo. "Suele luchar en defensa y desarrolló algunos trucos ingeniosos para compensar su tamaño, pero esos problemas serán mucho más preocupantes cuando llegue a la NBA. Shane Larkin abusó de él muchas veces y ese será el tipo de jugadores que lo defenderán en los Estados Unidos. Que no se haga ilusiones aquí", analizó.

¿Quién es Shane Larkin? Un base norteamericano que jugó en la NBA en Dallas, New York (allí fue compañero de Pablo Prigioni), Brooklyn y Boston. Luego se fue a Europa, a Baskonia, y fue rival de Campazzo. Pero no es tan cierto que en los enfrentamientos entre sí haya dominado al argentino. Curiosamente Larkin mide 1,80m, apenas un centímetro más que el flamante base de Denver.

Facundo Campazzo llegó a la NBA y en los Estados Unidos lo criticaron antes de que empiece a jugar; el intercambio de opiniones entre un periodista de Denver y Shane Larkin

Y hasta el mismo Larkin salió al cruce de McBride y defendió al argentino: "No es el mismo chico que era hace unos años. No lo desacredites. Estará bien", le respondió el actual jugador de Efes, de Turquía, al periodista.

El rol de Campazzo en Denver

Hasta que no llegue a la franquicia y se vea su integración, difícil es saber qué tipo de rol pretende otorgarle Denver a Campazzo. Es cierto que el puesto en el que juega está saturado de jugadores. El base principal es el talentoso canadiense Jamal Murray (1,93m), una estrella que tuvo una formidable actuación en los últimos playoffs. Su suplente, Monte Morris (1,91), también es muy bueno; y aunque hubo rumores sobre un posible traspaso, The Denver Post publicó que los Nuggets planean firmar una extensión de contrato por dos años.

La rotación incluye a PJ Dozier (1,98), un joven de 24 años que entró poco en la rotación en el certamen pasado, pero que tuvo algunos buenos partidos en los playoffs, como base o como escolta. Y Gary Harris (1,93), que es un escolta más definido y puede ser un anotador consistente. Sobre él también hay rumores de intercambios. Sobre todo para cubrir alguna posición del juego interior tras la partida de Mason Plumlee.

En Peñarol, la primera volcada de su carrera

Por si fuera poco, los Nuggets firmaron un contrato "two way" con Markus Howard (1,80). Estos convenios de "dos vías", les permiten a los equipos contratar jugadores que mayormente actuarán en la G League (la segunda competencia de la NBA), pero que pueden integrarse al equipo principal si su rendimiento es bueno. Lo curioso es que Denver es el único equipo de la NBA que no tiene un equipo en esa competencia. Sin embargo, puede ceder al jugador a cualquier otra franquicia.

Howard fue el máximo goleador de la División I (máxima categoría universitaria de la NCAA), con un promedio de 27,2 puntos por partido en la universidad de Marquette.

Campazzo contra Jamal Murray, en los Panamericanos de 2015

Como se verá, la competencia interna que enfrentará Campazzo para ganarse sus minutos, será durísima.

Según el Denver Post, la intención es que el argentino se sume como impulso desde el banco de suplentes. "Podría agregar la creación necesaria para una segunda unidad que tuvo problemas para anotar en la última temporada", se explicó.

Respecto de los rumores por su altura, no es algo nuevo para Campazzo. La incertidumbre que se generó a su alrededor en cada paso que dio tuvo el mismo cuestionamiento. Su tamaño se presentaba como un problema cuando llegó a Peñarol en la Liga Nacional, cuando pasó a la Liga ACB en Real Madrid y Murcia, cuando le dieron participación en la Euroliga, cuando fue convocado por primera vez a la selección nacional. Todos saben cómo terminó cada una de esas historias. Este es el desafío final. No hay aventura superior a la NBA. Aunque si existiera, Campazzo iría a buscarla sin dudarlo.

