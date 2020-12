Facundo Campazzo terminó con ocho puntos en su primer partido con la camiseta de Denver Nuggets en la NBA Fuente: AP

13 de diciembre de 2020

No pasó inadvertido. Porque nunca su participación en un partido de básquetbol será intrascendente. Y en su primer primera noche en la NBA, en un encuentro de pretemporada y con muchos suplentes en la cancha, Facundo Campazzo tuvo algunos momentos de brillantez y ya se ganó un nuevo apodo en la derrota de Denver ante Golden State por 107-105.

"El nuevo apodo de Facu es Hombre Araña. ¡Ese hombre está en todos lados!", escribió Jamal Murray, estrella de Denver y una de las grandes figuras de la NBA.

Lo curioso es que en la transmisión oficial de Denver los conductores también le pusieron un apodo de inmediato. Le dijeron "The Magician", además de resaltar que la incorporación del base de 29 años fue una contratación "premium".

Fue increíble, un sueño hecho realidad. Estuve esperando este momento toda mi carrera Facundo Campazzo

El argentino tuvo un primer tiempo bastante tímido, como si hubiera sentido los nervios del debut. Pero al tratarse de un partido de pretemporada, su entrenador, Michael Malone, lo dejó jugar todo el último cuarto completo. Y allí, ante Golden State Warriors y ya sin las figuras de ninguno de los dos equipos en la cancha, se pudo adueñar de la formación y mostrar su mejor versión.

Campazzo terminó el partido con 8 puntos y 3 asistencias. Aparte, aportó un recupero, tomó un rebote y perdió una pelota.

Su debut en el partido se produjo a falta de 3m47s para concluir el primer cuarto. Entró en lugar de Jamal Murray y la mayor parte del tiempo compartió el perímetro con Monte Morris.

Más allá de las muy buenas sensaciones del debut, no será sencillo para el cordobés ganarse sus minutos en un plantel que también tiene a Gary Harris. Sin embargo ya empezó a mostrar que su contratación no fue algo alocado y que no pasará inadvertido si le dan la oportunidad.

Lo que seguramente no pasará con tanta asiduidad es que el entrenador lo deje cerrar el partido y diagrame una jugada para que él tome el tiro final, tal como ocurrió ante los Warriors. Con el resultado 107-105 en favor de Golden State y nueve segundos por jugar, el argentino recibió la pelota y se volcó hacia la derecha del ataque. Sin embargo, fue bien marcado y le cedió el balón a Vlatko Cancar, que falló el triple con el que terminó el partido.

La buena relación de Campazzo con Murray quedó en evidencia desde la entrada en calor, cuando el canadiense le festejó junto con el serbio Nikola Jokic una volcada que hizo a modo de presentación para sus compañeros.

Aunque por ahora sólo se trató de un amistoso oficial, Facundo Campazzo es el 13er argentino que debuta en la NBA. Los anteriores fueron Pepe Sánchez, Rubén Wolkowyski, Manu Ginóbili, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Carlos Delfino, Luis Scola, Walter Herrmann, Pablo Prigioni, Nicolás Laprovittola, Patricio Garino y Nicolás Brussino.

El argentino Campazzo tuvo un debut muy celebrado por sus compañeros de Denver, en la NBA

