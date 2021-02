Facundo Campazzo esta miércoles volverá a entrar en acción, ya que los Nuggets se enfrentan a Washington Wizards Fuente: AP

Una noche especial. Una jornada en la que el resultado parece un detalle. Aunque para él, lo que produjo pudo haber sido poco relevante si se tiene en cuenta que su equipo no pudo quedarse con la victoria en Boston. Facundo Campazzo fue uno de los actores principales de Denver Nuggets, ya que comenzó su primer partido como titular desde que llegó a la NBA, jugó casi de 40 minutos y fue importante en muchos pasajes del partido: "Me siento cómodo y lleno de confianza. "Me quiero adaptar lo más rápido posible y seguir ajustándome a esta liga. Me están dejando jugar como sé. Como solía jugar en mis otros equipos", dijo tras la caída por 112-99.

Las estadísticas ofrecen una clara muestra de cómo Campazzo comienza a tomar un rodaje diferente dentro de la rotación de los Nuggets. Estuvo en la cancha 39 minutos, aportó 15 puntos (igualó su récord en la NBA), ofreció ocho asistencias (su mejor marca), tomó tres rebotes, logró dos robos, metió un tapa, tuvo una pérdida y cometió tres faltas personales.

Lo del base argentino fue tan importante para Denver que, más allá de la derrota, el entrenador Michael Malone le ofreció un puñado de elogios. El coach no ocultó su enojo por la falta de reacción del equipo para ganarle a los Celtics, incluso dejó claro que necesita que el equipo acompañe más y mejor a Nikola Jokic, la estrella del grupo. En ese contexto, la mirada de Malone sobre la producción de Campazzo estuvo por fuera de las críticas: "Es un guerrero y le encanta estar dentro de la cancha y ayudar al equipo. Creo que fue tremendo para nosotros esta noche (por anoche)".

Incluso, en el Denver Post aseguran que Campazzo le imprime al equipo el estilo del juego que pretende el entrenador. Si bien es cierto que el argentino jugó muchos minutos porque los Nuggets tiene una serie de lesionados (Gary Harris, Paul Millsap, Monte Morris y PJ Dozier), y porque Will Barton se perdió su segundo juego consecutivo por razones personales, está claro que en la evaluación de Malone, la posibilidad para el base cordobés va más allá de las ausencias: "Va a dejar una parte de sí mismo en la cancha, y por eso lo amas. ¿Puede ser contagiosa su energía? Estoy seguro de que lo es, pero espero que si Facu Campazzo por alguna razón no estuviera jugando en un juego, entendamos la importancia de sostener esa actitud que él tiene y que se adquiera individual y colectivamente".

El partido de Campazzo ante Boston

La postura de Campazzo aun con un juego como el de anoche, siempre es medida: "Cualquiera puede anotar, llevar la pelota y hacer jugar. Somos un equipo muy peligroso en ofensiva y tenemos que mejorar mucho en defensa. Cuando lo hacemos bien, somos difíciles de vencer". Y agregó: "Intento estar tranquilo, leer la situación y poner mi identidad y jugar siendo Facundo Campazzo. Creo que eso es gracias a mis compañeros, el coach... Me quiero adaptar rápidamente y sigo haciéndolo, no es sencillo pero siento que voy mejorando partido a partido".

La conexión Campazzo-Jokic

No hay descanso para los Nuggets y este miércoles, a las 22, hora de la Argentina, se enfrentará con Washington Wizards, lo que no garantiza que Campazzo juegue 40 minutos, aunque sí todo parece indicar que el argentino tendrá mucha más participación en el equipo y peso en la rotación de cara al futuro.

Incluso, la conexión con Jokic es una llave importante para el cordobés, que habló acerca de cómo se siente jugando con el pivote serbio: "Es muy divertido jugar con (Nikola) Jokic. Creo que juega como un MVP. Ayuda al equipo a ganar, sus estadísticas son increíbles y hace mejores a sus compañeros. Es un ganador y eso es muy importante para pelear por grandes objetivos".

