A Facundo Campazzo le llegó el día. A su aterrizaje en la NBA le faltaba algo: aparecer en el ya tradicional segmento “Shaqtin a’ fool”, que presenta Shaquille O’Neal en TNT y en NBA TV desde 2011. El ex pivote, en tono jocoso, se burla de los errores de los jugadores, elegidos durante la semana por los fanáticos. Por primera vez, la jugada principal tuvo al argentino como protagonista...secundario. Suya no fue la equivocación, sino una avivada: luego de que Grayson Allen, de Memphis, intentara una volcada y la pelota diera en el aro, el cordobés completó la faena al tomar el rebote y provocar que el balón vuelva a dar en Allen. Así, los Grizzlies se quedaron sin doble y sin posesión.

Facundo Campazzo: por primera vez en el clásico Shaqtin’a fool...y de manera positiva

La acción le valió a Campazzo tener la cara de O’Neal en la intervención digital que la NBA hace todas las semanas de cara a la votación. Es decir, el argentino fue “el bueno de la película”. A Allen le tocó la peor parte: su rostro pasó a ser el de Charles Barkley, el antagonista de Shaq en el segmento televisivo, y frecuente víctima de las cargadas del pivote, quien tiene cuatro anillos de campeón y suele enrostrarle que él no ganó ninguno.

El segmento que comanda O’Neal es un éxito, ya que además de las interacciones que recibe en las redes sociales (tiene más de 300 mil seguidores en Twitter) y del rating, también está auspiciado por la cadena de pizzerías Papa John’s. Se ha transformado en un clásico, a punto tal que los jugadores temen quedar escrachados en el resumen de los errores de la semana cada vez que se equivocan. Incluso suelen musitar o exclamar en las canchas “Shaqtin a’ fool” luego de equivocarse.

Facundo Campazzo es Shaquille O'Neal, el bueno de la película que hace rebotar la pelota en Jayson Allen, el malo, que tiene el rostro de Charles Barkley y acaba de cometer un error en una volcada. Fue la jugada de la semana en el segmento televisivo Shaqtin' a fool. Imágen de TV

Eso sí, no todos los basquetbolistas de la principal liga del mundo están preparados para aparecer entre los burlados. Y no todos se lo toman de la misma manera. Uno de los abonados a la sección supo ser JaVale McGee, cuando jugaba en Golden State Warriors (actualmente es compañero de Campazzo en Denver). Tanto, que el segmento lo nombró MVP de las dos primeras temporadas, en 2011 y 2012, un dudoso honor.

McGee, acosado por las burlas, cambió el ángulo de la disputa cuando en una entrevista en 2013 reveló una condición muy personal. “Tengo un déficit de atención extremo”, se abrió el jugador, famoso por sus distracciones en la cancha. Y relató: “Cuando era pequeño intentaron darme un tratamiento con fármacos como el Ritalin, pero no lo tomé. Simplemente no quise seguirlo. Se me diagnosticó cuando era joven, hace ya mucho tiempo, pero tengo que admitir que es divertido ser así. Nunca te aburres.”

El 24 de febrero de 2017, McGee y O’Neal tuvieron una acalorada discusión en Twitter por las frecuentes apariciones del basquetbolista en el segmento. Incluso los Warriors llegaron a pedirle a la cadena TNT que excluyeran a McGee de la sección de errores presentada por O’Neal.

“Nunca más voy a pronunciar el nombre de McGee”, zanjó Shaq luego de la polémica con el entonces jugador de los Warriors. El último MVP de la sección fue Lance Stephenson, en la temporada 18/19. El segmento hizo una especie de ceremonia en vivo, con el descubrimiento de una gigantografía del hombre de Los Angeles y un compilado de sus mejores bloopers durante la temporada. Le regalaron además una mini estatuilla que le recordará su protagonismo en ese segmento televisivo. Ese lugar en el que ninguno de sus colegas quiere estar y del que participó el argentino Facundo Campazzo... aunque, por ahora, sin ser el blanco de las burlas.

