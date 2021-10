Facundo Campazzo recibó una dura crítica en España por su cruce con Ricky Rubio: “No encuentra su magia”

El choque no podía pasar inadvertido. Son dos jugadores muy importantes. Dos símbolos en sus países. Facundo Campazzo en la Argentina y Ricky Rubio en España. Y el picante cruce que tuvieron en el partido entre Denver y Cleveland generó varias reacciones, algunas particularmente duras contra el argentino.

El periodista Guillermo García, del diario Marca, escribió: “El discutido Campazzo, perdido en la polémica, no encuentra su magia” . La columna de opinión justifica el enojo de Rubio, ya que señala que el argentino provocó el “rifirrafe” luego de chocar la rodilla del base de Cleveland.

Y en su argumentación explica: “La acción desempolvó viejos fantasmas en torno a la figura del argentino y su forma de entender el juego. Una intensidad que parece no haber encontrado todavía en la cancha en esta segunda temporada”.

¿A qué “viejos fantasmas” se refiere? Campazzo siempre fue señalado en el básquetbol español por su intensidad. Pero tras el enojo de Ricky Rubio, muchos recordaron una jugada en un partido entre Real Madrid y Baskonia hace dos años. Una acción de juego natural, pero en la que resultó lesionado el jugador georgiano Tornike Shengelia. Muchos acusaron al base cordobés de jugar sucio.

En aquel momento y ante las críticas, Campazzo replicó: “Ese tipo de comentarios realmente me entran por un oído y salen por el otro. Quizás soy un jugador que pone mucha intensidad en la defensa. Intento ser lo más legal y leal posible. Pero juego al máximo. Siempre hay jugadores que se van a enojar”.

Facundo Campazzo y Ricky Rubio David Zalubowski - AP

Y cuando se le consultó si no quería quitarse esa fama, dobló la apuesta. “No quiero que dejen de verme así -señaló-. Estoy muy cómodo. Que me encasillen con la fama que quieran. Yo intento ayudar al equipo y voy a hacer todo lo posible por eso. Me encanta defender”.

Las redes sociales, naturalmente, también tuvieron una exposición elevada del tema. Especialmente con duelos entre argentinos y españoles. La polémica se extendió a ámbitos insospechados. Hasta Pablo Iglesias, exvicepresidente del gobierno español, opinó del tema.

Facu Campazzo es un base excepcional, pero va a la rodilla de Ricky. Estas cosas pasan en el basket y en tantos otros ámbitos. Ojalá se reconcilien con un abrazo, pero creo que tiene razón en enfadarse Ricky Rubio pic.twitter.com/iSdbfP1Oyr — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) October 26, 2021

“Facu Campazzo es un base excepcional, pero va a la rodilla de Ricky. Estas cosas pasan en el basket y en tantos otros ámbitos. Ojalá se reconcilien con un abrazo, pero creo que tiene razón en enfadarse Ricky Rubio”, escribió Iglesias.

“Muy feo lo que hizo el Facu”, escribió diario as, que también señala que Campazzo dejó la pierna para golpear intencionalmente a Rubio.

Campazzo fue el mejor base de España (jugó en Murcia y en Real Madrid) durante varias temporadas antes de partir rumbo a la NBA. Con el conjunto merengue ganó 11 títulos, además de ser el MVP de las finales de la Supercopa 2019 y 2020 y de la final de la Liga en 2019.

La broma de Kevin Love

El periodista Leonardo Torres, consultó a Kevin Love por la pelea. Y obtuvo una respuesta que le quitó toda la tensión al tema: “Eso iba a ser un Royal Rumble (uno de los eventos de lucha libre de la TV norteamericana). Eso fue gracioso. Hubiera sido la peor pelea que vi en mi vida”.

Y continuó: “No, en serio. Son dos tipos muy competitivos y yo adoro que jueguen así. Ricky estaba muy molesto con el tema”.

Denver sigue sin levantar... y se lesionó Jokic

Mientras tanto, Denver jugó su primer back to back de la temporada (partidos en noches consecutivas), y tras un viaje a Utah, cayó ante Jazz por 122 a 110, pero la peor noticia es que Nikola Jokic, su principal figura y MVP de la NBA, no pudo completar el partido por una lesión en la rodilla derecha.

Rudy Gobert anotó 23 puntos y tomó 16 rebotes, y Donovan Mitchell aportó 22 tantos. Entre los dos dominaron a los Nuggets, que sufrieron la segunda derrota en cuatro partidos.

Jokic llevaba 24 tantos en los 15 primeros minutos del juego, pero un choque con el francés Gobert lo dejó fuera del duelo.

Facundo Campazzo jugó 18 minutos y sigue sin tener una gran participación ofensiva en el equipo. Concluyó con 3 puntos (3/4 libres), 2 rebotes y 1 asistencia.