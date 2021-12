Facundo Campazzo recupera confianza en la NBA: asistencia de espalda en el aire y buenos números para un triunfo de Denver Nuggets

A esta altura, para Facundo Campazzo la temporada de NBA es poco menos que un calco de la primera: irregular en el comienzo, creciente en participación a partir de lesiones de compañeros y en aumento de confianza y de aciertos. Va progresando el argentino y ya va estabilizando sus números, que empezaron mal el campeonato y ya empiezan a parecerse a los de su torneo de debut en la liga de Estados Unidos.

Y esa confianza no sólo retribuye en estadísticas; también en esas maravillas que suele ofrecer Campazzo en cada equipo en que juega. Este sábado ayudaron a que Denver Nuggets se fuera vencedor de la casa de San Antonio Spurs, donde había perdido por 12 tantos dos días atrás. Esta vez, ganó por 127 a 112 y el cordobés aportó 8 puntos (1-2 en dobles, 1-3 en triples, 3-3 en libres), 8 asistencias, 1 robo y 1 bloqueo, en 29 minutos.

Ciertamente, los pases-gol son una especialidad del número 7, que no por nada es base –aunque en sus primeros tiempos era utilizado como tirador por el entrenador Michael Malone–. Pero no venía productivo el cordobés en ese aspecto. Esta vez no sólo estuvo abundante, sino también lujoso.

Pase de faja a Jokic para triple

Una de sus asistencias fue de faja y de zurda a Nikola Jokic, que la aprovechó para un triple. “Brillante pase”, lo calificó uno de los relatores televisivos. Otra, inesperada contra cuatro defensores para dejar libre de frente al aro a Bones Hyland, el chico que podía poner en riesgo su protagonismo como conductor. “Un poco de magia”, comentó otro de los periodistas.

Uno de los pases más lindos, sorpresivo y de espalda, terminó desaprovechado por el pivote esloveno Vlatko Cancar, que recibió un bloqueo cuando parecía lograr un doble accesible. Pero para Campazzo hubo desquite poco después, y con más estética: Facundo penetró sin el balón por el centro de la llave, con doble marca recibió de Jeff Green y en un salto, sin retener la pelota y de espalda, habilitó a Monte Morris, que esperaba solo en una esquina. Triple. Y entonces sí le quedó registrado el pase como asistencia al argentino, que no había frenado la acción ni había mirado a su compañero para habilitarlo. Magnífico.

Compacto de los aciertos de Campazzo vs. San Antonio

Ahora Denver entró en un subibaja de triunfos (4) y derrotas (3), pero eso es una buena noticia para el equipo de Colorado después de una serie de seis traspiés. En la tabla acumula 13 éxitos y 13 reveses y se posiciona 7º en la Conferencia del Oeste, en uno de los puestos de play-in. Pero es muy temprano en el certamen. Su próximo compromiso tendrá lugar este lunes, de vuelta en su Ball Arena, luego de una seguidilla de siete partidos fuera de casa. El rival será Washington Wizards, a las 23 de Buenos Aires.