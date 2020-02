Crédito: USA TODAY

Será un momento fuerte y que quedará para el recuerdo. Las emociones a flor de piel y una despedida más que especial. Tras cuatro semanas del fatal accidente de helicóptero en el que Kobe Bryant y a su hija Gianna perdieron la vida, se realizará en el Staples Center, el funeral en el que le dará su último adiós a una leyenda del deporte. La ceremonia comenzará a las 8 hora de Los Angeles (a la 13 de la Argentina), se estima que durará aproximadamente tres horas y que asistirán unas 20.000 personas.

La fecha fue seleccionada por Vanessa Bryant y anunciada en redes sociales. La elección está vinculada a dos números significativos en la vida de Kobe y Gianna: el 24, es el dorsal que utilizó la estrella de los Lakers durante los últimos años de su carrera, y el 2, es el que lucía Gianna en su equipo. Las puertas del Staples Center se abrieron a las 8 de la mañana de Los Ángeles y las entradas para poder asistir al memorial se agotaron en apenas 24 horas -se registraron 100.000 pedidos-. Los tickets tenía diferentes valores -entre 24 dólares y 224- y el dinero recaudado será destinado a la Fundación Mamba y Mambacita Sports.

La ceremonia será transmitida por NBA TV, además de por NBC y ABC. Los Lakers también retransmitirán el memorial a través de sus redes sociales. Se estima que ex jugadores como Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Jerry West, Phil Jackson y Adam Silver, el comisionado de la NBA, sean los oradores principales. Además, es posible que LeBron James se exprese durante la ceremonia.

Si bien no hay confirmaciones de los asistentes, se cree que estarán presentes leyendas como Michael Jordan, Bill Russell o Kareem Abdul-Jabbar. Las calles cercanas al pabellón estarán valladas y la policía local solicitó a los fanáticos que aquellos que no no tengan entradas no se acerquen a la zona.

No habrá cortejo fúnebre, ya que sus restos fueron enterrados en una ceremonia privada e íntima realizada el 7 de febrero en Orange County, en el sur de Los Ángeles.