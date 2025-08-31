Es única en el mundo y ahora vale una fortuna: la tarjeta de Michael Jordan y Kobe Bryant que rompió un récord histórico

El legado de Kobe Bryant y Michael Jordan sigue y seguirá vigente, y ambos son recordados como dos de las máximas estrellas de la NBA. Una pequeña prueba de ello es una tarjeta de colección única, con sus imágenes y firmas, que rompió un récord al venderse en US$12.9 millones.

La tarjeta de Kobe Bryant y Michael Jordan que es única en el mundo

El cromo de básquetbol de las dos leyendas es de los más demandados del mundo. Según Chris Ivy, director de subastas deportivas de Heritage, la pieza “lo tiene todo”.

La tarjeta de baloncesto de Kobe Bryant y Michael Jordan se vendió en millones de dólares (Heritage Auctions/HA.com)

La tarjeta deportiva, que recientemente se convirtió en la más cara y rompió un récord internacional, de acuerdo con CNN, está compuesta por dos fotos, dos parches de camisetas y las firmas de dos de los “mejores jugadores de la historia del baloncesto”.

El objeto también es único porque tiene el parche con el logo dorado que utilizó Michael Jordan en la temporada 1996-1997, en la que obtuvo su penúltimo campeonato en la NBA.

La tarjeta dual es única en el mundo y es de las más codiciadas de la serie Logoman, la cual fue producida por la compañía Upper Deck como parte de una colección en donde dos estrellas del baloncesto compartían el mismo cromo.

La empresa lanzó estos coleccionables en edición limitada con una sola unidad por diseño y Michael Jordan apareció en otras presentaciones junto a estrellas como LeBron James y Scottie Pippen.

El récord que rompió la tarjeta de Michael Jordan y Kobe Bryant

El pasado 23 y 24 de agosto, Heritage Auctions realizó una subasta en la que ofreció esta pieza única durante el evento Summer Platinum Night Sports Auction. Aunque la casa estimó que la venta seria por unos US$6 millones, sus expectativas fueron superadas.

La tarjeta de Kobe Bryant y Michael Jordan se convirtió en el cromo deportivo más valioso del mundo tras venderse en US$12.9 millones.

El récord anterior lo tenía una tarjeta que se vendió en US$12.6 millones en 2022, una pieza de béisbol Topps Mickey Mantle de 1952 que se conservaba en perfecto estado.

Por otro lado, la tarjeta de baloncesto más cara solía ser la de Logoman de Stephen Curry, subastada en el 2021 por US$5.9 millones, perteneciente a la etapa de novato del basquetbolista, durante 2009 y 2010.

Kobe Bryant junto a Michael Jordan en uno de los partidos de la NBA (Archivo) Reuters

Pese a romper récords de la tarjeta deportiva y la tarjeta de baloncesto más cara de la historia, la pieza de Kobe Bryant y Michael Jordan no es el artículo deportivo de colección más caro de la historia, pues ese título lo tiene la camiseta que usó Babe Ruth en la Serie Mundial de 1932 que se vendió en US$24.12 millones en 2024.

La amistad entre Michael Jordan y Kobe Bryant

Michael Jordan solía decir que Kobe Bryant era como su hermano menor. Ambos se elogiaban el uno al otro por su desempeño en la cancha y su ética profesional, aunque su verdadera amistad se mantenía en privado, según ESPN.

Jerry West, exgerente general de los Lakers y leyenda del básquet, declaró que comúnmente Jordan no interactuaba con otros jugadores, pero que Bryant siempre fue como un “imán” para MJ.

Michael Jordan y Kobe Bryant tenían una amistad muy cercana (Archivo)

“Por alguna razón sentía una gran afinidad por él”, declaró West, quien también dijo haber sido lo suficientemente cercano a ambos como para saber que se reunían para comer o cenar juntos.

También recordó el discurso que dio Jordan tras el fallecimiento de su amigo, cuando rompió en llanto y recordó que pese a las comparaciones del público, él solo tenía interés en hablar bien de Bryant.