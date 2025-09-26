La icónica tarjeta de Michael Jordan y Kobe Bryant que se subastó como la más cara de la historia: US$12,93 millones

El mercado de tarjetas deportivas vivió un nuevo hito con la venta de la pieza “Dual NBA Logo Autographs” protagonizada por Michael Jordan y Kobe Bryant. Este ejemplar alcanzó los 12,93 millones de dólares en la subasta Summer Platinum Night de la reconocida plataforma Heritage Auctions.

¿Cuál es la tarjeta más cara de la NBA?

La venta estableció un nuevo récord mundial en tarjetas deportivas y dejó atrás la marca de US$12.6 millones lograda en 2022 por una pieza del beisbolista estadounidense Mickey Mantle de 1952. Con la reciente subasta, el ejemplar con la imagen de Jordan y Bryant se convirtió en el más caro de la NBA, por lo que, además de su impacto en las canchas, pasó a ocupar un lugar privilegiado en la historia del coleccionismo deportivo.

Debido a su excelente estado de conservación, la pieza fue calificada como EX-MT 6 Heritage Auctions

De acuerdo con Heritage Auctions, la tarjeta subastada pertenece a la serie producida entre 2004 y 2009, que se distinguió por crear piezas únicas con parches oficiales de la NBA y firmas certificadas de los jugadores. Este ejemplar es el único modelo que reúne a Michael Jordan y Kobe Bryant en este formato.

¿Cómo saber si una tarjeta de Jordan y Bryant es original?

La tarjeta incluye dos logotipos de la NBA:

Parche usado por Kobe Bryant con los colores de EE.UU.

Parche dorado de Michael Jordan que se relaciona con la temporada 1996-1997, en la que ganó su quinto campeonato con los Chicago Bulls.

Ambos elementos están acompañados por las firmas de los jugadores en tinta azul.

La singularidad de esta pieza radica en que, a pesar de que Jordan y Bryant participaron en otras ediciones de la serie, esta fue la única oportunidad en que aparecieron juntos. El exbasquetbolista de Chicago Bulls estuvo presente en ocho ediciones de la colección, junto a figuras como LeBron James, Scottie Pippen y Julius Erving. Mientras que el exbasquetbolista de Los Angeles Lakers figuró en once, en solitario.

El interés en torno a este ejemplar se intensificó tras el fallecimiento de Kobe Bryant en enero de 2020. El accidente aéreo en el que perdió la vida junto a su hija Gianna y otras siete personas cerró cualquier posibilidad de una reedición con ambos jugadores, lo que aumentó el valor histórico del objeto.

La tarjeta deportiva es la única que une a Michael Jordan con Kobe Bryant Heritage Auctions

¿Quién compró la tarjeta de Jordan Kobe?

Heritage Auctions informó que la tarjeta recibió 82 ofertas antes de alcanzar el precio final de US$12,93 millones. El lote obtuvo una calificación de “Estado de Menta Excelente” (EX-MT 6) por Professional Sports Authenticator (PSA), lo que indica un estado de conservación superior dentro de los estándares de evaluación del mercado.

Según el artículo de Steve Lansdale, especialista sénior en comunicaciones en Heritage Auctions, para Intelligent Collector, el grupo comprador estuvo integrado por inversionistas vinculados al mundo del coleccionismo, entre ellos Kevin O’Leary, conocido por su participación en el programa televisivo Shark Tank; Matt Allen, propietario de una de las colecciones de tarjetas más valiosas del mundo; y el empresario Paul Warshaw, reconocido en el mismo sector.

El papel de Jordan y Bryant en la memoria colectiva

Michael Jordan es seis veces campeón de la NBA, cinco veces Jugador Más Valioso y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto. Por su parte, Kobe Bryant conquistó cinco títulos con Los Ángeles Lakers y fue incluido once veces en el Primer Equipo Ideal de la liga.

Ambos jugadores se convirtieron en estrellas de sus equipos, con los cuales consiguieron varios títulos Reuters

Más allá de sus logros, ambos jugadores fueron protagonistas de momentos que marcaron generaciones. El homenaje de Jordan a Bryant durante el funeral del jugador de los Lakers, en 2020, reforzó la percepción de vínculo entre ambos, algo que la tarjeta récord materializa de manera simbólica.

Los inversionistas empezaron a considerar estas piezas como activos alternativos, capaces de competir con obras de arte, relojes y autos en el ámbito de las subastas.

Heritage Auctions recaudó cerca de US$50 millones en total durante la subasta Summer Platinum Night, lo que la posiciona como la segunda más grande en la historia de la compañía.