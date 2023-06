Ganar en la fortaleza de Quimsa, requisito indispensable de Boca para volver a ser campeón de la Liga Nacional de Básquet

escuchar

SANTIAGO DEL ESTERO.- A Boca Juniors la derrota en el primer juego de la final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) ante Quimsa de Santiago del Estero no lo amilanó, ni siquiera habiendo sido superado ampliamente. Al fin y al cabo, la serie al mejor de siete partidos está apenas 1-0 y tiene un máximo de tres juegos más como visitante en el estadio Ciudad para al menos lograr un triunfo y ser campeón tras 16 años de sequía y dos semifinales consecutivas en las últimas temporadas. No le será sencillo: enfrente tiene al mejor equipo del campeonato jugando en su casa.

“Vinimos acá a llevarnos un juego y trataremos de hacerlo este jueves para revertir la localía que es lo que queremos, pero tenemos que mejorar algunas cuestiones tácticas. Tenemos que volver a nuestras fuentes y ajustar detalles”, aseguró a LA NACION Leonel Schattman, la principal arma ofensiva del xeneize que la noche del martes aportó 17 puntos y 5 rebotes. El experimentado escolta, con un sinfín de batallas en su haber, dejó en claro que el elenco porteño debe “jugar un partido casi perfecto en los dos sectores de la cancha para poder ganar” y sostuvo que “se puede”.

Leonel Schattmann fue el goleador de Boca en el primer partido de la final vs. Quimsa con 17 puntos Matias Garcia - Liga Nacional

La performance del conjunto de Leandro Ramella en los playoffs es soberbia: ganó los siete partidos que disputó. En cuartos de final barrió 3-0 a Regatas Corrientes y en semifinales, a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Cinco de esos juegos, los disputó en su fortaleza, en la que durante la temporada regular perdió apenas dos cotejos de 19. La primera caída fue el 13 de octubre en la segunda fecha contra Obras Sanitarias 101-92 y la última el 31 de enero contra Peñarol de Mar del Plata 83-76. Desde entonces, hilvanó 13 victorias.

En total, acumula 24 partidos siendo anfitrión y dos derrotas, lo que arroja una efectividad del 91,6%, altísima para un torneo donde hay paridad e influyen un sinfín de factores externos a lo largo de los nueve meses que se extiende. En la etapa regular la marca fue de un 89,4% y la mejoró en los cruces sin caídas en cinco presentaciones. La sexta será este jueves desde las 22.10 por el segundo encuentro de la definición de la LNB que se transmitirá en vivo por TyC Sports.

Boca es consciente de todo lo que debe hacer para arrebatarle un triunfo a Quimsa en el norte argentino y lo necesita para celebrar el anhelado título que lo dejaría como el cuarto máximo campeón de la historia en soledad, siempre que se imponga en los cotejos que dispute luego en la Bombonerita. Schattmann, tranquilo tras el entrenamiento previo al segundo duelo, resaltó la importancia de ser anfitrión, más aun en los playoffs: “Todos se hacen fuerte de local en la LNB y en esta parte del año la localía influye más todavía. En etapas de definición se achica el embudo, la gente está más expectante, se acerca más a la cancha y es un factor importante. También es lindo jugar de visitante con mucha gente y se disfruta”.

El plantel de Carlos Duro es, a la inversa de su oponente, el tercer mejor de la torneo jugando como visitante, luego de Quimsa e Instituto. En total, tuvo 26 cotejos y ganó 14 para una efectividad del 53,8%. Solo en la primera etapa consiguió 10 triunfos en 19 posibilidades -52,6%- y en los playoffs consiguió cuatro victorias sobre seis duelos -66%-. En la reclasificación vs. Peñarol ganó el único encuentro en Mar del Plata mientras que en cuartos de final a Oberá lo venció en dos ocasiones consecutivas en Misiones. En semifinales a la Gloria le arrebató el quinto y decisivo cotejo en Córdoba, tras caer en los dos iniciales y quedar 0-2.

Dar Tucker tuvo un partido discreto en el inicio de la final de la LNB entre Quimsa y Boca Matias Garcia - Liga Nacional

El norteamericano Dar Tucker, multicampeón con San Lorenzo a nivel nacional e internacional y jugador de la selección de Jordania, coincidió con Schattmann en el análisis que hizo a LA NACION de las localías y recalcó que Boca puede dar el golpe sobre la mesa: “Creo que Boca puede ganar acá, en Santiago del Estero, como ganamos el último juego en la serie contra Instituto. Tenemos que mejorar algunas cosas, tener mejor defensa hombre a hombre y la ofensiva también influyó en el primer partido”.

“Quimsa es un buen equipo y tenemos que estar bien todo el tiempo, como jugamos muy bien el primer cuarto en el primer partido. Todos los equipos son muy buenos en su casa y acá no es la excepción. Creo que los equipos se hacen fuerte de local porque, entre otros factores, los jugadores entrenan siempre ahí y tienen a su gente”, concluyó.

El conjunto del barrio porteño de la Boca tiene con qué sorprender al favorito al título y no llevar la serie a la Ciudad de Buenos Aires con una desventaja de 2-0, experiencia por la que ya pasó y salió a flote aun no teniendo margen de error. Por eso, no hay preocupación en el plantel y otro experimentado como Marcos Mata lo manifestó en conferencia de prensa tras ser superado por el adversario: “Todavía quedan muchos partidos y debemos mantener la mentalidad ganadora, la cabeza fría y ver qué cosas deberemos corregir, cuáles mantener y mentalizarnos en el juego de este jueves que será otro partido importante”.

Leonel Schattmann y Marcos Mata, dos piezas clave en el andamiaje de un Boca que busca hacer historia en la LNB Matías García / Liga Nacional

Será la cuarta vez que se crucen ambos clubes en el torneo, tras el duelo del arranque de la final de la LNB. En todas ganó el local. En la primera etapa del campeonato se vieron en dos ocasiones: el 13 de enero, en el estadio Héctor Etchart, de Ferro, el equipo azul y oro se impuso por 86-79, y el 8 de abril, en el Ciudad, el santiagueño celebró un 88-71. En el historial general se cruzaron en 42 ocasiones con 26 victorias para la Fusión y 16 de Boca.

Cronograma y resultados de la final de la Liga Nacional

Quimsa 85-68 Boca.

Quimsa vs. Boca: jueves 8 de junio a las 22.10 (TyC Sports y TyC Sports Play).

Boca vs. Quimsa: lunes 12 de junio a las 21.10 (TyC Sports y TyC Sports Play).

Boca vs. Quimsa: miércoles 14 de junio a las 21.10 (TyC Sports y TyC Sports Play).

Quimsa vs. Boca: viernes 16 de junio a las 21.10 (TyC Sports y TyC Sports Play).*

Boca vs. Quimsa: lunes 19 de junio a las 21.10 (TyC Sports y TyC Sports Play).*

Quimsa vs. Boca: jueves 22 de junio a las 21.10 (TyC Sports y TyC Sports Play).*

* De ser necesario.