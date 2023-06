Quimsa, implacable ante su gente, pisó fuerte ante Boca en el inicio de la final de la Liga Nacional de Básquetbol

escuchar

SANTIAGO DEL ESTERO.- Caminar Santiago del Estero en horas de la tarde de este martes no hacía suponer que poco después se iba a iniciar una final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). La ciudad no modificó su rutina de la siesta a pesar de la lógica ansiedad por el primer partido de la serie entre Quimsa y Boca Juniors, que de a poco fue tomando color y en la que el equipo local no defraudó a los 3200 simpatizantes que agotaron los tickets en unas horas y lo alentaron en la cómoda victoria por 85 a 68 con la que se adelantó a 1-0 y quedó a tres victorias de lograr su segundo trofeo en la LNB, luego de dos finales perdidas de manera consecutiva.

La cifra de espectadores que acompañaron a la Fusión fue récord para la temporada y tiene una razón. La comisión directiva, presidida por Gerardo Montenegro, quitó los asientos de la platea superior Este y la transformó en popular. Aunque quienes asistieron a ese sector estuvieron sentados, la ausencia de las butacas amplió considerablemente el espacio, que un rato antes de que la pelota naranja comenzara a picar sobre el parquet ya estaba lleno.

Quimsa amplió la capacidad de su estadio quitando asientos en la platea Este y más de 3000 espectadores lo alentaron en el comienzo de la serie contra Boca. Matías García / Liga Nacional

El conjunto dirigido por Leandro Ramella es, teniendo en cuenta a los cuatro semifinalistas (los otros fueron Instituto y Gimnasia y Esgrima, de Comodoro Rivadavia), el que menos encuentros jugó en los playoffs, porque barrió (3-0) en sus dos series anteriores a la definición y, con el triunfo sobre el elenco porteño, estiró su invicto a siete éxitos. Como local ganó las cinco veces en que se presentó y en la apertura de la serie más importante fue implacable tras un primer cuarto en el que el visitante lo dominó. Así, hilvanó la victoria número 13 y no cae de local desde el 31 de enero (ante Peñarol de Mar del Plata 83-76).

Quimsa fue de menor a mayor en este primer partido. En los primeros 10 minutos le costó el juego estacionado y su rival fue superior poniendo la pelota en la zona pintada para Jamari Traylor y Raven Barber. La mayor diferencia fue de nueve unidades (2-11), pero el local se acomodó con los ingresos desde el banco de suplentes de Franco Baralle y Rodrigo Sánchez y, paso por paso, inclinó la balanza en su favor. Le costó, porque recién a mediados del segundo cuarto pasó al frente, con una conversión de Kevin Hernández. Y poco después logró escaparse a ocho tantos, con un triple del alero rosarino y una anotación del pivote cerca del cesto.

Gran contragolpe de Quimsa

En la segunda mitad Juan Ignacio Brussino se adueñó del equipo anfitrión, que prácticamente sacó de la cancha a Boca con buen juego colectivo en el 5 vs. 5 y, cuando pudo, contraataques feroces. La llave hacia la victoria estuvo en dos bombazos de Fabián Ramírez Barrios a la mitad del tercer período, que dieron pie a un parcial de 18-2. Con Boca estancado en la ofensiva, desde entonces no hubo dudas que la victoria sería de la Fusión, porque comenzó el último segmento 19 puntos arriba (69-50). El cuadro xeneize achicó la distancia a fuerza de triples, pero lejos estuvo de revertir el revés en primer capítulo de una serie que tendrá, como máximo, siete, y que continuará este jueves, nuevamente en la capital santiagueña.

Quimsa ganó porque impuso su juego, tal como vaticinó Brussino en la previa ante LA NACION: “Esperemos poder correr, y en ataque aprovechar el momento de cada jugador y hacernos fuertes. El que logre imponer su filosofía se verá beneficiado”. Y esta noche, su equipo aprovechó al máximo a sus exponentes: el máximo goleador fue Brandon Robinson, con 17 puntos y determinante en la segunda mitad, y lo acompañaron bien Baralle (13, y 5 rebotes), Rodrigo Sánchez (11 tantos) y Ramírez Barrios (10, y 6 rebotes).

Mauro Cosolito en la ofensiva, frente a la marca de Leonardo Schattmann; Boca se quedó sin ataque por demasiado tiempo en el primer encuentro. Matías García / Liga Nacional

Fue la tercera vez en que se enfrentaron ambos clubes en la temporada. En la primera etapa del campeonato se vieron en dos ocasiones y en ambas ganó el local. El 13 de enero, en el estadio Héctor Etchart, de Ferro, el equipo azul y oro se impuso por 86-79, y el 8 de abril, en el Ciudad, el santiagueño celebró un 88-71. En el historial general se cruzaron en 42 ocasiones con 26 victorias para la Fusión y 16 de Boca.

Más allá del triunfo de este martes, Brussino prevé una llave extensa: “Va a ser una serie muy pareja y larga. Sabemos que tenemos hacer nuestro trabajo, un esfuerzo muy grande e ir partido tras partido en búsqueda de nuestro objetivo. Cada noche, cada partido va a ser una historia. Trataremos de imponer nuestra localía. Ojalá sea una linda final para el espectador”.

La próxima semana habrá dos encuentros en la Bombonerita y, de ser necesario, un quinto en Santiago del Estero. El posible sexto está previsto en la Ciudad de Buenos Aires, y el eventual séptimo y último, en el norte argentino.

Festejan Cosolito y Brandon Robinson: Quimsa está 1-0 arriba en una serie de hasta siete partidos, en la que necesita cuatro triunfos. Matías García / Liga Nacional

Cronograma y resultados de la final de la Liga Nacional

Quimsa 85-68 Boca.

Quimsa vs. Boca: jueves 8 de junio a las 22.10 (TyC Sports y TyC Sports Play).

Boca vs. Quimsa: lunes 12 de junio a las 21.10 (TyC Sports y TyC Sports Play).

Boca vs. Quimsa: miércoles 14 de junio a las 21.10 (TyC Sports y TyC Sports Play).

Quimsa vs. Boca: viernes 16 de junio a las 21.10 (TyC Sports y TyC Sports Play).*

Boca vs. Quimsa: lunes 19 de junio a las 21.10 (TyC Sports y TyC Sports Play).*

Quimsa vs. Boca: jueves 22 de junio a las 21.10 (TyC Sports y TyC Sports Play).*

* De ser necesario.

Tanto la Fusión como el club xeneize fueron campeones del torneo más importante de básquetbol del país. El santiagueño llegaron a la gloria por única vez en 2015, y Boca celebró en tres ocasiones: 1997, 2004 y 2007. Es uno de los más ganadores de la historia, por detrás de Atenas (9), Peñarol y San Lorenzo (5 cada uno). Comparte el cuarto puesto con Ferro Carril Oeste, y tiene la oportunidad de dejarlo atrás.