El destino lo pone a prueba a cada paso. Golden State Warriors sobrevive en su segundo juego de la final de la NBA , iguala la serie 1-1, recupera el poder de fuego, pero sufre como nunca antes la lesiones de sus actores principales. El trabajo de Steve Kerr a cada momento se vuelve más complejo, porque ya tuvo que rearmar sus estrategias por no tener a Kevin Durant , pudo sobrellevar no tener a Iguodala, supo cómo equilibrar fuerzas cuando no contó con DeMarcus Cousins y ahora, para el tercer juego de este miércoles en Oakland deberá reorganizar todo su mapa porque tampoco tendrá a Klay Thompson , que tuvo que salir antes del cierre del segundo juego ante Toronto Raptors .

Hoy será un día clave para los Warriors porque podría conocerse si llega Durant para el tercer partido (por ahora no tiene el alta para poder trabajar con sus compañeros) y también le realizarán una resonancia magnética a Thompson para determinar la gravedad de su lesión. Los medios en los Estados Unidos ta dan por descartado a uno de los Splash Brothers para el tercer duelo de la final ante Toronto. "No me veo perdiéndome el tercer juego. Estaré bien", dijo el propio Thompson.

Thompson era el máximo anotador de Warriors con 25 puntos cuando se lesionó a 10 minutos del final. La lesión de una de las estrellas del bicampeón de la NBA llegó tras un lanzamiento de tres puntos en suspensión, ya que el jugador aterrizó tras ese movimiento. Siguió casi dos minutos jugando, pero no aguantó el dolor y tuvo que irse directamente a los vestuarios. Más allá de la ilusión del jugador, el entrenador sabe que tiene que cuidar cada pieza porque la serie puede ser larga y llegar a un séptimo partido. Esta situación implica un gran desgaste y es necesario dosificar las cargas, por eso Kerr fue más cauteloso: "Klay ha dicho que estará bien, pero lo cierto es que puede estar medio muerto y decir que está bien. Ya veremos. Se dañó el tendón de la corva (parte posterior del muslo). Creo que es algo menor, pero no sé lo que quiere decir eso con este tipo de lesiones", explicó el técnico

No termina ahí el problema de Kerr , porque también perdió en el segundo partido a Kevon Looney. El pivote tuvo que dejar la cancha en el segundo cuarto y según había informado ESPN el problema del jugador era por un golpe en la zona torácica. Sin embargo, el entrenador de los Warriors explicó que el problema de Looney era en el hombro izquierdo y que por eso no pudo continuar en el partido.

La situación de los bicampeones parece delicada, aunque eso parece no afectarlos porque Cousins, (se lesionó el 15 de abril en el segundo partido de primera vuelta del Oeste ante los Clippers, perdiéndose 14 encuentros), aportó en la victoria en Canadá, Curry que estaba con un estado gripal fue determinante en el tercer cuarto y Andre Iguodala que tiene problemas con distensiones y está jugando al límite fue el hombre que con un triple sobre el final del partido fue quien sentenció el juego de anoche ante los Raptors.

Además, se sigue muy de cerca la evolución de Kevin Durant que no juega desde el quinto partido de la semifinal de la Conferencia Oeste ante Houston Rockets y que se creía que podía estar en el segundo encuentro de la final de la NBA. El diagnóstico de la lesión de una de las estrellas de los Warriors no parecía demandarle tanto tiempo de recuperación, sin embargo, los médicos no se animan a darle el alta definitiva porque el jugador está todavía con pequeñas molestias (en el gemelo derecho).

Todo está muy al límite en la franquicia que va por el tricampeonato. Es que hasta Stephen Curry está bajo la lupa de los médicos de los Warriors. Es que al terminar el primer cuarto se lo vio algo incómodo al base y como falta de energía. Se acercó un par de veces al banco y cuando terminó ese período se fue a los vestuarios por unos minutos Incluso, la periodista Doris Burke, de la TV oficial, le preguntó a Steve Kerr si sabía lo que había sucedido con Curry y dijo: "No tengo ni idea". El discurso del entrenador fue diferente cuando terminó el partido, ya que volvieron a consultarlo por el tema y comunicó que Curry había sufrido una ligera deshidratación y que salió para reponer líquidos.

De todas formas, los bicampeones no se detienen, levantan vuelo, hacen lugar en su enfermería y ahora van por otra victoria, pero en su casa. Una máquina de ganar que no tiene oposición y que parece no tiene fecha de vencimiento.