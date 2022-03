Gregg Popovich para la historia: el conductor más ganador de la NBA que marcó a fuego a Manu Ginóbili

Leyenda. No le cabe otra de definición. Simplemente nombrarlo implica que cualquiera lo reverencie. El legado de Gregg Popovich es imposible de dimensionar. No hay récord que no haya hecho trizas, aunque su huella es mucho más profunda que un puñado de estadísticas. Es el padre de una criatura, San Antonio Spurs, el mentor, junto a R.C Buford, el general manager de la franquicia, del Big Three más encantador de la NBA: Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili. Pero Pop nunca se detiene y empató la marca histórica de Don Nelson de 1335 triunfos como entrenador tras la victoria por 117 a 110 ante Los Angeles Lakers.

Popovich es mucho más que esta montaña de éxitos en la liga más poderosa del planeta. Si bien es cierto que el impacto será importante si este miércoles, en el encuentro frente a los Toronto Raptors, logra un triunfo que lo ubique como el más ganador el conductor de la historia, lo que hay que comprender es que este hombre creó una dinastía en Texas. Que en 26 temporadas en los Spurs y con 73 años mantiene viva la cultura de “Golpear la Roca”.

“Cuando nada parece ayudar, me voy a una cantera y veo a los trabajadores golpear la piedra. La pueden golpear hasta cien veces, que la roca no se agrietará. Sin embargo, en la 101 la piedra se rompe y se divide en dos. Yo sé que no es ese golpe el que la ha roto, sino todos los que se han dado antes”. Esta frase que pertenece a Jacob Riis, está colgada en el ingreso del vestuario de los Spurs por pedido de Popovich. Y es todo un símbolo de cómo construyó una auténtica fortaleza en San Antonio y es un mantra que movilizó a las estrellas de la franquicia.

Gregg Popovich: 26 temporadas en los Spurs y cinco anillos de la NBA

Antes de un juego, el periodista J.R. Wilco le preguntó a Popovich por qué llevó al equipo esa filosofía y cómo llegó a ella. La respuesta, para muchos, fue absolutamente honesta y no tuvo nada de la habitual acidez de Pop. El técnico explicó: “Hace mucho tiempo..., bueno, no lo tengo tan claro, puede ser menos tiempo... Pero déjenme sólo decir que fue hace mucho. Fue allá por los 90, cuando un día estaba leyendo algo acerca de la inmigración en Nueva York, que por ese entonces estaba muy en tema. Riis era un reformador. Él peleó por mejoras de viviendas, condiciones laborales, ese tipo de cosas, para todos los inmigrantes de todos los países. Riis era implacable en esa lucha. Y esa cita que está en la puerta del vestuario es obviamente su cita. Yo pensé que esa idea encarna el esfuerzo de cualquiera, que no necesariamente es algo que se aplica al básquetbol. La verdad que puede ser aplicable a cualquier ámbito, puede ser en la búsqueda de querer tocar un instrumento musical o puede aplicarse para alguien que esté aprendiendo matemáticas. O quizá puede servirle a quien está en la escuela de leyes o aquel que pretende concretar la compra de su casa. Puede ser para cualquiera. Si no podés resolver algo, tenés que intentarlo una y otra vez hasta lograrlo”.

Nelson logró llegar a las 1335 victorias en su paso por Milwaukee Bucks (1976-1987), Golden State Warriors (1988-1995 y 2006-2010), New York Knicks (1995-1996) y Dallas Mavericks (1997-2005). Diferentes talentos, muchos recursos. En cambio Popovich logró todo en un solo viaje con los Spurs, en 26 temporadas, 5 anillos de la NBA y 22 postemporadas consecutivas (playoffs).

Más de la mitad de esos triunfos los logró con Manu Ginóbili como aliado (762, para ser más exactos). La relación entre ambos es de una gratitud y amistad conmovedora. “El viejo es un fenómeno”, simplificó alguna vez el argentino en una charla. Lo adora. Incluso pese a algunos momentos tensos que vivieron en el comienzo de esa unión. Un tándem que los vinculó mucho más allá de lo deportivo. El vínculo se volvió tan fuerte que en 2005 el entrenador viajó a Bahía Blanca para conocer el lugar de origen y formación de Manu.

Con cierto tono de broma, pero también con algo de realista resignación, Popovich comentó sobre el bahiense: “Es el único jugador al que nunca puede entrenar. Manu... es Manu. Él hace lo que quiere en la cancha”. Por supuesto que eso no significaba que Ginóbili lo desobedecía. Sino que por su forma de ser y jugar (a veces podía lucir algo anárquico, pero no lo era) lo ayudó a entender el liderazgo de un grupo desde un ángulo distinto. Cambió sus métodos y reconoció que eso mejoró su confianza en los basquetbolistas. Dejó de ser tan rígido y comenzó a compartir las decisiones con ellos.

Popovich y Manu: días felices en San Antonio Archivo

Cada situación en la que Popovich se toma un tiempo para explicar cómo pensó que debía inyectar su idea, permite comprender por qué logró hacerlo. Popovich es tan exacto, que cuando expone sus ideas permite comprender por qué los Spurs se convirtieron en una dinastía. El técnico hace un tiempo profundizó con su explicación sobre el concepto de Riis: “La forma en que lo expresó (por Riis) fue muy elocuente y pensé que calzaba perfecto para nosotros. Te cansás de mucha basura que dice: ‘Los ganadores nunca hacen esto’ o ‘Los perdedores siempre renuncian’. Y la verdad que para mí también la típica y trillada frase que está en todo vestuario, ‘No hay yo en el equipo’, siempre me desanimó. Entonces pensé que esta forma era un poco más... no sé, inteligente. Una forma distinta de llegarles a los muchachos y hacerlos pensar. Lo han tenido en sus cabezas por un largo tiempo. Probablemente se cansaron de eso, pero funcionó bien para nosotros. Se les lavó el cerebro bastante bien”.

Ya son casi tres décadas desde que Popovich tomó el control absoluto de los Spurs y desde allí comenzó a golpear la piedra. Ni un solo día dejó de hacerlo, para lo que contó con la colaboración de R.C. Buford, el hombre que en silencio colaboró para construir un imperio en Texas. Con ellos la elaboración del Big Three fue posible y los cinco anillos de San Antonio brillan con intensidad.

Es un hombre que rompió con todas las lógicas de un básquetbol que siempre priorizó lo individual por sobre lo colectivo. Este señor comenzó a forjarse en el básquetbol en la US Air Force Academy, allí jugó apenas 4 años. Después se dedicó a estudiar ciencias soviéticas y, tras graduarse, en 1974 ingresó a la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. “Siempre fui curioso y me resulta fascinante encontrar la forma de llegar a los demás, a ese punto recóndito de su mente”, comentó en una entrevista Popovich, a quien algunos apodan “Dr. Xavier”, en referencia al personaje de los X-Men, que es capaz de dominar las mentes.

Gregg Popovich junto a Parker, Ginóbili, Bowen y Duncan AP

Miles de situaciones permiten comprender cómo influyó en la vida de sus jugadores y cómo los marcó deportivamente. Siempre fue un conductor riguroso y tomó muchas decisiones para conseguir que Manu Ginóbili sea el mejor intérprete de su filosofía. Le dio, con sus métodos, herramientas para que sepa qué hacer en momentos determinantes. En la final de 2003, ante New Jersey, Manu no tomó el camino correcto en una jugada: debía lanzar al aro, porque eso le pedía el juego, y lo que terminó haciendo fue pasando el balón. Inmediatamente después de eso, Pop pidió un tiempo muerto y se lo dedicó por completo al bahiense. Sabía el entrenador de los Spurs que todas las cámaras lo estaban enfocando, que había audio disponible en ese minuto y por eso miró a los ojos a Manu y le dijo: “¿De que tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? Mirá, yo soy un hombre viejo y mis manos no tiemblan”. Manu se moría de la rabia, confesó tiempo después, pero comprendió el mensaje. Necesitaba Pop un líder para San Antonio y desde esos detalles lo estaba construyendo.

Gregg Popovich, un máquina de ganar. Una mente brillante, el maestro más respetado de la NBA.