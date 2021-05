José Vildoza a un paso de Cibona Zagreb: el primer argentino en el equipo de Drazen Petrovic

Es un talento notable y su arribo al básquet europeo era algo inevitable. Pero aunque se sabía que daría el siguiente paso en cualquier momento, la noticia fue muy impactante para el ambiente por la rareza del destino: José Vildoza podría jugar en Cibona Zagreb, uno de los equipos más tradicionales de Croacia.

Vildoza acaba de ser elegido el MVP de las finales de la Liga Nacional con San Lorenzo, donde consiguió tres de los cinco títulos del pentacampeonato del Ciclón.

El joven base de 25 años, llegaría a uno de los grandes semilleros del básquet europeo. El club en el que surgió la leyenda de Drazen Petrovic. Nunca antes un argentino jugó allí.

Con la genial conducción de Petrovic, Cibona supo ser campeón europeo dos veces, en 1985 y 1986, superando en finales a dos gigantes: Real Madrid y el por entonces soviético Zalgiris Kaunas. Es un equipo de leyenda, que en la actualidad, por diferencias económicas, no participa con los mejores en los principales torneos.

Drazen Petrovic el 13 de septiembre de 1986, en Buenos Aires, en el partido entre Cibona Zagreb y Zalgiris Kaunas; lo marca Valdemaras Homicius y detrás llega su hermano Aleksandar Petrovic LA NACION

El Demonio de Cibona visitó la Argentina en un par de oportunidades. En 1986, como vigente campeón europeo, con su equipo (para la Copa William Jones), y en 1990, con la selección de Yugoslavia que se consagró campeona del mundo. El recordado título que describe el emocionante documental Once Brothers.

Varios medios europeos aseguran que el principio de acuerdo para que Vildoza juegue en Croacia ya se alcanzó. Que se trataría de un contrato por un año, con opción a una segunda temporada.

Así juega José Vildoza

Luis Villar, el representante de jugador, dijo que la opción es firme, pero que aún no se cerró y pidió algo de prudencia. “José ya tomó la decisión de jugar en Europa. Me comuniqué con Marcelo Tinelli para informárselo. Me dijo que en San Lorenzo la puerta sigue abierta y que si elige quedarse le hará el mejor contrato que el club pueda pagar. Hoy hay dos ofertas firmes, que son la de Bamberg, de Alemania, y la de Cibona Zagreb. Si tuviera que elegir entre los dos, se quedaría con Cibona, porque lo asusta un poco el idioma alemán”, dijo en el programa Tres por tres de UCU Web.

También aclaró que no son las únicas opciones: “Hubo sondeos de Estrella Roja (Serbia), Murcia y Manresa. La Liga ACB podría abrir un cupo más para jugadores extranjeros, y eso daría más posibilidades. El jueves podemos tener una idea más clara de lo que va a pasar”.

José Vildoza, de San Lorenzo, fue decisivo en la final contra Quimsa Marcelo Endelli

Desde lo deportivo, también hay mucho que analizar. Cibona Zagreb es un equipo que juega la muy competitiva Liga Adriática, un certamen integrado por las naciones de la ex Yugoslavia (Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro y Bosnia); además, participa en la Eurocup, el segundo torneo organizado por FIBA Europa. Estrella Roja es el último campeón de la Liga Adriática, pero además tiene participación en la Euroliga, el torneo privado que es el principal certamen de Europa.

Bamberg, de Alemania, por su parte, actúa en la Bundesliga y en la Champions League, el principal torneo organizado por FIBA. Los alemanes ya intentaron contratar a Vildoza en febrero, pero el jugador rechazó la oferta porque estaba en pleno desarrollo la Liga Nacional.

El premio MVP de la final 2021 de la Liga Nacional fue para José Vildoza Marcelo Endelli

Vildoza es un crack que sorprendió a la Liga en 2012, cuando a los 16 años debutó en Libertad de Sunchales. Cordobés, del club Maipú, su personalidad desde temprano llamó la atención, al punto de tomar decisiones de peso en momentos definitorios, en partidos que se definieron con la última pelota.

Como aquella final en la que San Lorenzo se consagró campeón de la Liga de las Américas, ante Guaros de Lara, con un doble suyo en los últimos segundos.

Zurdo, capaz de encontrar resquicios que le permitan llegar al aro en las defensas más cerradas, la juventud de Vildoza supo ser un arma de doble filo. Puede ser desordenado por momentos. Pero la presencia de Nicolás Aguirre a su lado le permitió incorporar muchos conocimientos en las últimas temporadas. Todavía tiene mucho por fortalecer para alcanzar la madurez de su juego. Por ejemplo, en el sector defensivo. Nada que no pueda corregirse. Aún no conoce su techo.

Su capacidad ofensiva es tan distinguida que ya formó parte de la selección nacional en las ventanas internacionales, tanto en las eliminatorias para el Mundial de 2019 como en las de la Americup.

No es un detalle menor, ya que es un puesto que tiene múltiples opciones para la selección, con Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Luca Vildoza (con quien no tiene parentesco), entre otros.

José Vildoza con la red de los campeones: fue la figura de la serie final en el título de San Lorenzo ante Quimssa Marcelo Endelli

El desarrollo en Europa será decisivo para proyectar su talento. Otra joya del básquet argentino de exportación.

LA NACION