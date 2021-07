Juegos Olímpicos: la selección argentina de básquetbol tiene a los 12 elegidos para Tokio 2020

El ala pivote Luis Scola, capitán y referente más importante del seleccionado de básquetbol de la Argentina, con más de 20 años en el equipo y dos medallas olímpicas, oro en Atenas 2004 y bronce en Beijing 2008, lidera el plantel de 12 jugadores dado a conocer hoy por el entrenador Sergio Hernández para los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Oveja” Hernández reveló la nómina del seleccionado nacional en Las Vegas, donde el equipo realizó la puesta a punto antes de partir en las próximas horas a Tokio, con las designaciones esperadas y tres cortes que se perderán los Juegos: Máximo Fjellerup, Juan Fernández y Lautaro Berra, y con nueve de los 12 que participaron del Mundial de 2019 jugado en China.

Los tres que no fueron subcampeones mundiales dos años atrás y ahora se suman son Juan Pablo Vaulet, Leandro Bolmaro y Francisco Cáffaro.

Un lanzamiento de Luis Scola durante el partido que disputaron Argentina y Estados Unidos en Las Vegas, durante la preparación. NED DISHMAN - NBAE / Getty Images

”Hoy fue el peor día de la concentración, tuve que tomar la decisión de cuáles son los 12 y comunicarla, es lo que más sufro de todo el proceso. Pasan los años pero no me acostumbro”, explicó Hernández, según informó la Confederación Argentina de Básquetbol en su sitio oficial. “Van 12 a Tokio, pero quiero que todos se sientan parte de este proceso, como quiero que Pablo (Prigioni) se sienta parte. Los quiero, respeto y admiro a todos”, completó. Argentina competirá desde el 26 de julio en el Grupo C de los Juegos Olímpicos de Tokio junto a España, Eslovenia y Japón.

El plantel designado para competir en Tokio

Bases : Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Nicolás Laprovittola (Real Madrid) y Luca Vildoza (New York Knicks).

: Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Nicolás Laprovittola (Real Madrid) y Luca Vildoza (New York Knicks). Escoltas : Nicolás Brussino (Granada) y Leandro Bolmaro (Barcelona).

: Nicolás Brussino (Granada) y Leandro Bolmaro (Barcelona). Aleros : Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder), Patricio Garino (Libre) y Juan Pablo Vaulet (AEK Atenas).

: Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder), Patricio Garino (Libre) y Juan Pablo Vaulet (AEK Atenas). Ala pivotes : Luis Scola (Varese).

: Luis Scola (Varese). Pivotes: Marcos Delia (Trieste), Tayavek Gallizzi (Instituto de Córdoba) y Francisco Cáffaro (Universidad de Virginia).

Una imagen de la derrota de Argentina frente a Nigeria en Las Vegas. El plantel viaja hoy a Tokio. Twitter @cabboficial - La Nación

La delegación argentina viajará esta tarde a Japón con 22 personas, por el cupo señalado por el gobierno japonés y los Juegos Olímpicos. Los 12 jugadores elegidos, Hernández, sus cuatro asistentes (Silvio Santander, Gabriel Piccato, Juan Gatti y Maxi Seigorman), dos kinesiólogos (Leandro Amigo y Paulo Maccari), un preparador físico (Manuel Alvarez), un médico (Juan Dere) y un utilero (Facundo Vartanian). De esa delegación, 20 estarán en la villa olímpica y dos asistentes afuera.

LA NACION