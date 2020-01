Fanáticos de Kobe Bryant con su camiseta, frente a una imagen que lo recuerda Fuente: AFP - Crédito: Frederic J. BROWN

Alberto Cantore SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de enero de 2020 • 23:59

El Staples Center, el estadio en donde el 13 de abril de 2016 realizó su última y mágica función como basquetbolista al convertir 60 puntos ante Utah Jazz, se convirtió en un santuario en el que los fanáticos le rinden tributo, dejan sus ofrendas entre lágrimas y oraciones. La trágica muerte de Kobe Bryant, de 41 años, en un accidente de helicóptero en el que fallecieron otras ocho personas, entre ellas su hija Gianna María, conmocionó al mundo. La leyenda, el mito, la estrella que alumbró a Los Ángeles Lakers durante dos décadas recibe en el escenario en el que fue rey las mismas muestras de cariño y admiración que se repetían en cada encuentro, sin importar el resultado. Simples homenajes de corazón que ensayan anónimos fanáticos afligidos, incrédulos de que ese hombre que cuatro temporadas atrás los dejó huérfanos de su juego imprevisible y vistoso en su despedida de la NBA, anteayer, en una jornada gris y de pesada niebla, protagonizara la noticia que dejó al planeta en estado de shock.

La NBA postergó el juego que debían disputar los Lakers y Los Ángeles Clippers, a partir del primer minuto del miércoles. No habrá partido entre LeBron James y Kawhi Leonard, las estrellas se suman al apagón, al duelo. "La decisión se toma por respeto a la organización de los Lakers, que lamente profundamente la trágica pérdida", indica el comunicado de la NBA. La señal permite entender de alguna forma la posición que tomó la franquicia con la que Kobe festejó cinco anillos, que se mantuvo en silencio, sin intervenciones en las redes sociales, un espacio en donde los mensajes, los recuerdos, relatos y aventuras de cada deportista que compartió una anécdota o experiencia con Black Mamba se hizo visible. Solo la frase "En la memoria viva de Kobe Bryant", en una pantalla gigante, la expresión pública de los Lakers.

Más espontáneos y vívidos fueron los astros como LeBron James, que la noche anterior al accidente superó a Bryant como tercer goleador histórico de la NBA, a quien las imágenes lo enseñan devastado al recibir la noticia en la pista de un aeropuerto. "El mejor Lakers de todos los tiempos se ha ido", lo reconoció Magic Johnson, que ofició de maestro de ceremonia cuando en 2017 se retiraron las dos camisetas, la N°8 y la N°24, que utilizó Kobe. "Estamos aquí para celebrar al más grande de la historia de la franquicia púrpura y oro. Nunca jamás habrá otro Kobe Bryant. Espero que ustedes hayan grabada cada juego, porque nunca más tendremos a Kobe", relataba quien es integrante del distinguido Hall of Fame, un altar al que ingresará Bryant, según se filtró ayer; el nombramiento se realizará durante el fin de semana del All-Star, de Chicago, el 14 de febrero. Kobe figuraba en la lista preliminar, ya que cumplía con el requisito del paso de tres años desde su retiro.

Una imagen de Kobe Bryant con su hija Gianna María, que también murió en el accidente del domingo Fuente: AFP - Crédito: Kent C. HORNER

Entre los homenajes espontáneos que se realizaron en memoria de Kobe se destacan la intervención de usuarios del metro de Nueva York, que renombraron un cartel que informaba de la 42 St. Bryant Park, como Kobe Bryant Park. En Italia, Milan, que hoy se medirá con Torino, por los cuartos de final de la Copa Italia, rendirá un tributo: se realizará un minuto de silencio y los futbolistas lucirán un brazalete negro. Kobe vivió siete años en la ciudad y se convirtió en un fanático rossonero. "Nací mirando la Serie A, cuando era niño mi jugador favorito fue Marco van Basten, pero también [Paolo] Maldini, [Ruud] Gullit, [Franco] Baresi, [Frank] Rijkaard", comentó en una entrevista, en 2017. También en el Senado de los Estados Unidos, durante la reanudación del juicio político al presidente Donald Trump, el capellán de la Cámara Alta, Barry Black, inició la sexta jornada del "impeachment", con unas palabras dedicadas a la leyenda del básquetbol.

En Nueva York, pasajeros del subte local rebautizaron el nombre de un cartel indicador Fuente: Reuters - Crédito: Carlo Allegri

Los fanáticos de Bryant lanzaron una campaña con el propósito de que la NBA cambie la silueta de su icónico logo por una del astro de los Lakers. "Make Kobe the Logo", es la movida que se originó en Change.org. En la plataforma se registraron más de 266 mil usuarios, quienes firmaron un petitorio para que Kobe reemplace a Jerry West -también ex Lakers-, el jugador que quedó inmortalizado en el logo, aunque la NBA jamás reconoció que se tratara de una imagen suya, recopilada de la revista Sports Ilustrated. Jamal Crawford, ex basquetbolista, en una serie de tuits pidió también el cambio de la silueta.

Los deportistas siguen enseñando muestras de dolor, no salen del shock, y con pequeños actos recuerdan a Black Mamba. Lo hicieron en al Abierto de Australia los tenistas Rafael Nadal y el australiano Nick Kyrgios, un fanático del básquetbol, deporte que práctico de niño: hizo su ingreso al court central para medirse con el mallorquín con la camiseta N°8 de Los Ángeles Lakers. Llamativo y polémico resultó el saludo y las condolencias que brindaron dos estrellas del fútbol portugués como Cristiano Ronaldo y Luis Figo, quienes en las redes sociales utilizaron el mismo mensaje. El inglés David Beckham, ex futbolistas de la MLS, que jugó en Los Ángeles Galaxy, el actor Jack Nicholson -seguidor de primera fila en el Staples Center-, personalidades que se sumaron en la despedida.

Fuente: AFP - Crédito: Johannes EISELE

La muerte sorprendió a Kobe Bryant, aunque el deportista, en una entrevista al sitio deportivo The Ringer, en noviembre de 2016, filosofó sobre ella. "Es una relación cómoda. Un entendimiento. No podés tener vida sin la muerte. No podés tener luz sin oscuridad. Así que es una aceptación de eso", relató la leyenda, que consultado sobre qué sucedería después de su muerte, respondió: "No lo sé, pero lo sabré cuando muera. Ya veremos".

El mundo llora a la leyenda.