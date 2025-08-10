La Argentina venció a Portugal y sumó su cuarto triunfo antes de la Americup

En etapa de preparación, los resultados deben tomarse con mucho cuidado. Los triunfos no deben generar demasiada euforia y las caídas no tendrían que conducir a la decepción pronunciada. Las conclusiones van en otra dirección. Como ejemplo, el triunfo de este domingo de la selección argentina de básquetbol ante Portugal, por 84 a 70, suena como algo muy prometedor si se tiene en cuenta que el adversario venía de vencer al poderoso equipo español.

Sin embargo, también puede decirse que aquel éxito de los lusos sobre españoles (76-74), fue en el arranque de la preparación de los actuales campeones del Eurobasket, en plena etapa de tareas de pretemporada y de cargas físicas muy distintas a las que se tendrán en la competencia. Es más, un par de días después del sorprendente éxito de Portugal, el mismo equipo cayó ante la selección B de España.

Por eso vale enfocarse en el equipo que conduce Pablo Prigioni. Ya sin su principal figura, Facundo Campazzo, que fue licenciado, la selección alineó como titulares a José Vildoza, Gonzalo Corbalán, Nicolás Brussino, Juan Fernández y Francisco Caffaro.

Nicolás Brussino ante Portugal Prensa CAB

En el Tenle Sport Center de Madrid, los goleadores fueron Alex Negrete, flamante jugador de Flamengo tras jugar la final de la Liga Nacional con Instituto, y Gonzalo Corbalán, que viene de ascender a la Liga ACB con su equipo, San Pablo Burgos, y en la temporada 2025/26 tendrá su primera experiencia en la máxima categoría. Ambos escoltas sumaron 16 puntos.

También fue una buena noticia el desempeño del pivote Francisco Caffaro (Boca Juniors), que aportó 14 tantos y 4 rebotes.

Final y victoria para Argentina por 84-70 frente a Portugal en el quinto amistoso rumbo a la Americup.

A pesar de su flojo porcentaje de aciertos en tiros de tres puntos, con 25% (6/24), el equipo se mostró sólido en defensa y tuvo fluidez en ataque para anotar con un juego veloz, tal como pretende el entrenador Pablo Prigioni.

En la gira, además de este partido, la Argentina registra triunfos ante Angola (79-73 y 93-87) y Sudán del Sur (84-65) y una derrota ante Costa de Marfil (86-82).

La preparación continuará en Italia, donde la selección se enfrentará con seleccionado local.

Juani Marcos Prensa CAB

El equipo, que por ahora tiene 15 jugadores, deberá descartar a tres para la Americup 2025, que se disputará en Nicaragua, entre el 22 y el 31 de agosto.

El seleccionado de Prigioni defiende el título obtenido en Recife en 2022. Integrará el Grupo C, junto con el equipo local, Colombia y República Dominicana.