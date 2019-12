El momento en el que Patrick Beverly le quita el balón a LeBron James sobre el final del partido con Clippers arriba de Lakers por 109-106 Crédito: USA Today Sports

Fue una jornada poco festiva para los Lakers de LeBron James. La Navidad no le sentó demasiado bien a The King. En la batalla de Los Angeles ante los Clippers de Kawhi Leonard sufrió mucho más de la cuenta y ante actores poco esperados. El base eléctrico y bravucón Patrick Beverly se transformó en una pesadilla para LeBron que no sólo lo padeció sobre el final del juego con una defensa clave para la victoria de Clippers por 111-106, sino que un choque entre ambos en el primer cuarto le dejó una molestia física al 23 de los Lakers.

Además, el tropiezo frente a Clippers representa la cuarta derrota consecutiva, lo que ha permitido que sus rivales se acerquen en la clasificación de la Conferencia Oeste, que lidera con 24 triunfos y 7 derrotas. Pero lo que inquietó de verdad a los Lakers es la incomodidad física de LeBron, ya que el alero de Akron recibió un golpe en su ingle izquierda, una zona que suele afectarlo y que en la temporada pasada lo tuvo casi un mes afuera de la cancha.

"Recibí un impacto de 'Pat Bev'. Ya veremos qué pasa, todavía no he pensado en ese partido (por el próximo juego ante Portland Trail Blazers) si soy sincero. Siempre estoy recibiendo tratamiento para mi cuerpo así que si me encuentro bien, jugaré", le contó James a ESPN.

Beverly fue un problema para todo Lakers por su actitud provocadora, pero en especial para LeBron en el cierre del partido. Ya que con menos de 10 segundos por jugarse, con Clippers arriba de Lakers por 109-106, quedaron frente a frente y el base fue el que se quedó con el duelo, tras taparle la pelota en el momento que The King estaba armando su lanzamiento.

Esta racha de derrotas alejó a los Lakers de esa sensación de poderío que había demostrado en las primeras semanas de la temporada y dos de sus principales problemas durante el año pasado volvieron a aparecer, ya que tenía problemas con su defensa y con el porcentaje en los lanzamientos de tres puntos. Para comprender mejor: los Lakers son la sexta mejor defensa de la NBA con 105,1 puntos permitidos por partido, sin embargo, en los últimos 4 encuentros han recibido 113,8 tantos de promedio, mientras que apenas han anotado 42 de los 140 triples que han intentado.