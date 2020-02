La estrella de la NBA que contó cómo su hija Zaya se asumió como transgénero

Wade contó la forma en que Zaya se asumió como transgénero Crédito: @dwyanewade

Dwyane Wade, ex basquetbolista y campeón de la NBA abrió su corazón y contó como fue el proceso en el que Zaya se identificó como una persona transgénero. Al haber nacido sus padres lo habían llamado Zion.

Durante la entrevista con Ellen DeGeneres en el programa The Ellen Show, Wade dijo: "Mi esposa, Gabrielle Union, y yo, somos padres de un pequeño de la comunidad LGBT y estamos orgullosos de ello. Tomamos nuestros roles como padres y nuestras responsabilidades muy en serio".

Zaya, quien hoy tiene 12 años, llegó un día a su casa, les pidió a sus padres que quería hablar con ellos y les dijo que estaba listo para enfrentar la verdad, entonces desde ese momento les pidió que se refieran como ella y le manifestó que quería que la llamaran Zaya.

El ex jugador de Miami Heat, Chicago Bulls y Cleveland Cavaliers, de 38 años, agregó que cuando sus hijos acuden con él y su esposa con dudas, con problemas, o cualquiera otra cosa, "es nuestro trabajo como padres brindarles la información que necesitan y eso no tiene que cambiar porque se vea envuelta su sexualidad".

Tanto Gabrielle como Dwyane buscaron saber más sobre el tema con el fin de tener mayor conocimiento sobre la comunidad LGBT. Durante el mes de diciembre de 2019 Wade declaró que ha trabajado para reformular su postura hacia dicha comunidad.

Quien fuera campeón de la NBA en tres temporadas con Miami Heat, mencionó que su esposa contacto al elenco de "Pose", una serie de FX sobre bailarines LGBT afroamericanos y latinos de la ciudad de New York. Ellos buscan darle las mejores oportunidades a Zaya. Cabe señalar que él ya había mencionado que su ahora hija formaba parte de la comunidad LGBT, pero en su momento no había dado detalles al respecto.

La ex estrella de básquet dijo que: "había visto a mi hijo desde el primer día convertirse en los que ella finalmente se ha convertido". Además hizo énfasis en que está muy orgulloso del liderazgo de Zaya en su comunidad y entre sus hermanos, Kaavia James, de un año; Xavier Zechariah, de 6 años y Blessing Dwayne, de 18 años.

En tanto, Ellen DeGeneres comentó que los padres deberían seguir el mismo camino que el ex basquetbolista, que es amar a sus hijos incondicionalmente y apoyarlo.

Gabrielle Union publicó este martes en su cuenta de Twitter un video en el que se mira a Zaya y Dwayne Wade, en un carrito de golf y lo acompañó del siguiente mensaje: "Conoce a Zaya. Ella es compasiva, amorosa, inteligente. Estamos orgullosos de ella. Está bien escuchar, amar y respetar a sus hijos exactamente como son", y en una segunda publicación en la misma red social, agradeció a sus familiares y amigos que le proporcionaron información y apoyo.

Zaya también tuvo participación en el posteo de su madre y comentó: "¿cuál es el punto de estar en esta tierra si estás tratando de ser alguien que no eres? Es como si ni siquiera estuvieras viviendo como tú mismo, que es el concepto más tonto para mí. Sé sincero, y realmente no me importa cuál es la forma 'estereotípica' de ser tú".