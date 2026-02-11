¿Qué therian sos según tu signo?

El concepto de therian, una tendencia en crecimiento en Argentina, describe a personas que se autoperciben como animales de forma parcial, diferenciándose de los “furries” que solo se disfrazan por cosplay. Este fenómeno, con raíces en la década de los 90 y un eco ancestral en la palabra griega “ther” (bestia salvaje) y “anthropos” (ser humano), genera una profunda identificación con una especie animal.

Los Therians se convirtieron en el tema del momento a partir de varios videos virales en redes X (@lamanianamoria)

La conexión de los signos zodiacales está presente en cualquier aspecto de la vida, y los “therians” no iban a quedarse afuera al tener distintos animales asociados. Cada signo astrológico refleja la esencia de un animal específico, con características de personalidad y comportamiento particulares:

Aries : van de frente, son impulsivos y de reacción rápida, la conexión es con el lobo . Tienen instinto de manada y un liderazgo natural. Al igual que el lobo, Aries no piensa, sino que directamente actúa para proteger lo suyo .

: van de frente, son impulsivos y de reacción rápida, la conexión es con . Tienen instinto de manada y un liderazgo natural. Al igual que el lobo, Aries no piensa, sino que directamente . Tauro : encuentra su therian en el oso , un símbolo de fortaleza y territorialidad. Tienen una personalidad tranquila hasta que son molestados. Se destacan por ser fuertes y territoriales . La conexión con el cuerpo es una de sus principales características.

: encuentra su therian en , un símbolo de fortaleza y territorialidad. Tienen una personalidad tranquila hasta que son molestados. Se destacan por ser . La conexión con el cuerpo es una de sus principales características. Géminis : se identifica con el zorro , un animal mayormente curioso, ágil y cambiante. Los zorros observan para poder adaptarse y encontrar otra salida .

: se identifica con , un animal mayormente curioso, ágil y cambiante. Los zorros observan para poder adaptarse y . Cáncer : su sensibilidad se ve reflejada en el ciervo . Este therian representa esta característica llevada al extremo y una alerta constante que los hace capaces de percibir todo antes de que pase .

: su sensibilidad se ve reflejada en . Este therian representa esta característica llevada al extremo y una alerta constante que los hace capaces de . Leo : por su naturaleza dominante y necesidad de brillar, se asocia directamente con el león . Irradian presencia, orgullo y energía dominante , tal como sucede con el rey de la selva.

: por su naturaleza dominante y necesidad de brillar, se asocia directamente con . Irradian presencia, orgullo y , tal como sucede con el rey de la selva. Virgo : la asociación es con el gato , un therian observador y selectivo. Virgo analiza antes de moverse, cuida su espacio y no hace nada porque sí. Tienen un carácter silencioso y meticuloso .

: la asociación es con , un therian observador y selectivo. Virgo analiza antes de moverse, cuida su espacio y no hace nada porque sí. Tienen un carácter . Libra : se alinea con el cisne , por su elegancia y búsqueda de armonía . Este animal representa una fuerza interna enorme bajo una apariencia calma, donde quieren equilibrio en todo.

: se alinea con , por su elegancia y . Este animal representa una fuerza interna enorme bajo una apariencia calma, donde quieren equilibrio en todo. Escorpio : se conecta con la serpiente , un símbolo de transformación e intensidad. Este animal muda la piel, renace y no muestra todo lo que sabe, lo que da a entender una personalidad misteriosa y profunda .

: se conecta con , un símbolo de transformación e intensidad. Este animal muda la piel, renace y no muestra todo lo que sabe, lo que da a entender una personalidad . Sagitario : por su necesidad de libertad y movimiento, se une al caballo . Este therian no soporta jaulas, lo que se compara con Sagitario con la rutina. Se enfatiza en el espíritu explorador .

: por su necesidad de libertad y movimiento, se une . Este therian no soporta jaulas, lo que se compara con Sagitario con la rutina. Se enfatiza en el . Capricornio : se asocia con la cabra , por su resistencia y ambición silenciosa. Suben lento, pero llegan a donde otros no, en alusión a su disciplina y perseverancia .

: se asocia con , por su resistencia y ambición silenciosa. Suben lento, pero llegan a donde otros no, en alusión a su . Acuario : encuentra su therian en el perro , un animal inteligente y leal. Este animal ve lo que otros no, lo que refleja la singularidad y observación de Acuario.

: encuentra su therian en , un animal inteligente y leal. Este animal ve lo que otros no, lo que refleja la de Acuario. Piscis: se identifica con el búho, un therian introspectivo e intuitivo. Este animal ve en la oscuridad emocional donde otros no, lo que simboliza la profunda conexión de Piscis con el mundo interior.

Los therians son el tema del momento en Argentina, y el zodíaco no se iba a quedar atrás (Fuente: Instagram/@foxcor_ )

Es importante señalar que, aunque estas asociaciones son lúdicas, el fenómeno therian es una forma de autopercepción profunda. Los therians no suelen presentar mayores tasas de ansiedad o depresión que la población general y, hasta la fecha, no hay investigaciones que los clasifiquen como un trastorno mental, considerándolo una manera más de vivir y comportarse.