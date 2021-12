La NBA en alerta por el Covid: los Brooklyn Nets jugaron con 8 basquetbolistas y se suspendieron dos juegos de Chicago Bulls

Es un show que no quiere detenerse. La ingeniería de la NBA siempre está al servicio del espectáculo. Los millones de dólares que motorizan la competencia no deben ser puestos en riesgo. Sin embargo, la pandemia por coronavirus está lejos del control de los directivos de la liga. Crecen los casos y se encienden las alarmas. Y si bien no hay intenciones de detener la maquinaria, se multiplican los jugadores que deben ser aislados por un rebrote en loa Estados Unidos, con lo que parar todo por un par de semanas ya no sería tan descabellado.

La variante Omicron del coronavirus aterrizó con fuerza en la NBA y está desbaratando los planes de varias organizaciones. Los casos positivos se multiplican y algunos equipos tiene que rearmar sus estrategias. Tan complejo es el escenario que Brooklyn Nets afrontó el cruce con Toronto Raptors con tan sólo ocho jugadores disponibles -el mínimo exigido por la NBA- después de que el equipo confirmara las ausencias de James Harden, LaMarcus Aldridge, DeAndre Bembry, Jevon Carter, James Johnson y Paul Millsap al entrar en los protocolos de salud y seguridad derivados por el COVID.

James Harden ingresó a la lista de protocolo de seguridad por covid de los Nets Steven Ryan - Getty Images North America

A pesar de este escenario, el portavoz de la NBA, Mike Bass, le dijo a ESPN: “Como en el resto del país, y como lo predijeron nuestros especialistas en enfermedades infecciosas, hemos visto un aumento de casos en la liga. Como lo hemos hecho desde que comenzó la pandemia en marzo 2020, continuaremos siguiendo lo que indica la ciencia y nos apoyaremos en los datos y, en estrecha colaboración con la Asociación de Jugadores, actualizaremos nuestros protocolos según lo consideren apropiado nuestros expertos médicos”.

Nadie se atreve a dar un paso hacia una suspensión temporal de la liga. En líneas generales, los managers principales de las franquicias aseguran que están dentro de lo previsto. Hasta este martes por la mañana, 51 jugadores de la NBA habían entrado en protocolos de salud y seguridad esta temporada, 41 de los cuales se perdieron partidos. Durante las últimas dos semanas, 36 jugadores ingresaron a los protocolos, incluidos 10 Chicago Bulls y cinco Brooklyn Nets en la última semana.

Incluso, se pospusieron dos juegos de G-League el viernes y el sábado últimos, porque demasiados jugadores estaban en los protocolos de salud y seguridad.

Se cree que es posible que la organización vuelva a recurrir a medidas más restrictivas y regresar volver a protocolos más severos si no quiere que el tema se descontrole todavía más. Si bien se cree que podría haber un parate hasta que bajen los casos, con los partidos del día de Navidad en el horizonte, y lo que esto supone para la TV y sus contratos, la opción de parar se va evaporando día tras día.

DeMar DeRozan es uno de los 10 jugadores de los Bulls que están aislados por covid

Son varios los focos por atender. Este martes Los Angeles Lakers cancelaron su práctica después de que el joven Talen Horton-Tucker, ingresara en el protocolo contra el coronavirus. La franquicia informó en Twitter la suspensión del entrenamiento y posteriormente agregó a Horton-Tucker a la lista oficial de bajas para el partido del miércoles ante los Dallas Mavericks. Es el tercer jugador de los Lakers que está en la nómina de seguridad, ya que ya estaban aislados Dwight Howard y Malik Monk.

Este lunes, la NBA tuvo que suspender por primera vez en esta temporada dos partidos por la pandemia, a raíz de un brote que afecta a jugadores de los Chicago Bulls: DeMar DeRozan, Zach LaVine, Coby White, Troy Brown, Matt Thomas, Javonte Green, Ayo Dosunmu, Alize Johnson y Derrick Jones Junior. Lo juegos que se reprogramaron fueron los de los Bulls contra Detroit Pistons que debía jugarse el martes y ante Toronto Raptors de este jueves.

La liga descubrió que los receptores de la vacuna de J&J (que es de una sola dosis) tienen una tasa más alta de infección, y aproximadamente el 30% de los jugadores de la NBA recibieron esa vacuna, según informó ESPN. Los expertos en enfermedades infecciosas de la liga explicaron que la inmunidad menguante de las dosis de vacunas podría conducir a más casos importantes y más urgencia para las vacunas de refuerzo.

Los casos no se detiene y las estrellas sufren. En el último reporte de Milwaukee Bucks, se informó que Giannis Antetokounmpo se perdería, al menos, un partido a causa del Covid-19. Wesley Matthews también entró al protocolo de Covid-19 y no jugará este miércoles. En lo que va de la temporada, los Bucks, perdieron también a Khris Middleton que no pudo jugar por ocho partidos después de dar positivo. La temporada pasada, Jrue Holiday se ausentó 10 juegos por el mismo motivo.

Según cifras de la liga, al menos un 97% de los jugadores se encuentran vacunados, por eso entienden que no es un riesgo serio lo que está azotando a la competencia. Como registro ponen por delante que la temporada pasada fueron reprogramados 31 partidos por casos de coronavirus, por lo tanto, no los inquieta que haya tantos casos.

Giannis Antetokounmpo estará afuera por haber dado positivo por covid Adam Glanzman - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ante la alta tasa de vacunación, la NBA no exigió pruebas diarias de todos los jugadores y el personal vacunados para esta temporada. Sin embargo, frente al aumento de casos, en especial de cara a las vacaciones por Acción de Gracias, la NBA y la NBPA acordaron que todos los jugadores y miembros del personal de Nivel 1 (cualquier persona que trabaje a menos de 4 metros) se sometan a pruebas diariamente del 28 al 30 de noviembre, incluidos aquellos que están vacunados. Es por eso que, el 17 de diciembre próximo se puso como fecha límite para todo aquel que es parte del mundo NBA para que se aplique la vacuna de refuerzo pertinente.

Estas medidas se aplican porque no sólo están afectados los jugadores, ya que en los últimos días se anunció que Masai Ujiri, presidente de los Toronto Raptors, y Rick Carlisle, entrenador de Indiana Pacers, tuvieron que entrar en la lista de protocolo de seguridad por coronavirus.

No es sólo un problema que acecha a la NBA, lo que multiplica la preocupación de los directivos de la liga. Es que la NFL también estudia cómo seguir, ya que después de un arranque tranquilo, las autoridades informaron un fuerte aumento en los casos de Covid-19, con 37 registrados el lunes último. Los Angeles Rams y Cleveland Browns se convirtieron en los últimos equipos afectados por el virus: los Rams cerraron sus instalaciones de práctica y entraron en los protocolos de seguridad intensivos después de que nueve jugadores dieran positivo.

Una situación de alerta permanente, un ola de dólares para que el show no se detenga. Protagonistas que aseguran que los jugadores están bien en sus casas sin síntomas, como lo hizo el entrenador de los Bulls, Billy Donovan. Mientras que Doc Rivers, el DT de los Sixers, confió que los jugadores que contrajeron la enfermedad, entre ellos la estrella Joel Embiid, todavía están luchando con su físico. La certeza es que la NBA hará todo lo posible para no detener su circo, aunque el coronavirus no sabe de negocios.