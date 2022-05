La reinvención de Nicolás Laprovittola: el factor diferencial de Barcelona al que le desearon el fracaso

Puede dar cuenta de qué se trata resurgir. Sus apuestas nunca fueron menores. Su último salto fue igual de significativo y el resultado estuvo a la altura. El cambio fue fuerte, porque dejó Real Madrid y aceptó el reto de ponerse la camiseta de Barcelona. Todo resultó como lo pensó, lo deseó y lo decretó. El basquetbolista Nicolás Laprovittola está en el centro de la escena y desde allí recibe el reconocimiento por su carácter, por su condición de líder, por su sangre fría, por su lectura del juego, por saber cómo reinventarse, por adaptarse... Una confirmación de que su talento está más latente que nunca.

El base argentino de 32 años, ex de Real Madrid, Estudiantes, Joventut y Baskonia en la Liga Endesa, lideró a Barcelona en el quinto y decisivo partido de su serie contra el Bayern de Munich con 26 puntos (5 de 7 en triples) y metió a Barcelona en el Final Four de la Euroliga, el torneo más importante y poderoso después de la NBA.

Se ahogan en España las desagradables palabras de Lorenzo Sanz Durán, hijo del que fuera presidente de Real Madrid durante cinco años, ex jugador de básquetbol y director general del conjunto blanco entre 1998 y 2000, sobre Laprovittola después del traspaso a Barcelona: “Jugador con talento y tiro, pero que no hace jugar a sus compañeros y que no defiende. Espero que fracase deportivamente como lo hizo aquí ”.

Lo que está haciendo Laprovittola en Barcelona marca la diferencia: su mano y su temple llevaron a su equipo hasta el Stark Arena de Belgrado (Serbia), que será la sede de la Final Four de la Euroliga de la temporada 2021/2022. Y su tarea es reconocida por piezas ilustres del básquetbol europeo y hombres fuertes de Barca, como Juan Carlos Navarro, el exjugador que hoy es dirigente del club catalán.

La Bomba Navarro, máximo anotador de tiros de tres puntos de la historia de la Euroliga (623 triples), se refirió al argentino y fue claro en su mensaje: “ Es un jugador que no siente la presión, se parece a mí ”. Y no es menor, porque justamente esa condición de hombre frío a la hora de ejecutar es la que lo eleva por encima del resto.

BARCELONA, ESPAÑA - 03 DE MAYO: Nicolas Laprovittola, #20 del FC Barcelona en acción durante el partido de la Turkish Airlines EuroLeague Play Off Game 5 entre el FC Barcelona y el FC Bayern Munich en el Palau Blaugrana el 03 de mayo de 2022 en Barcelona, España. (Foto de Rodolfo Molina/Euroleague Basketball vía Getty Images) Rodolfo Molina - Euroleague Basketball

Aceptar un nuevo rol para poder ganarse un espacio en Barcelona resultó determinante, porque Laprovittola sabía que no era tan sencillo hacer un lugar entre dos bases como el griego Nick Calathes y el lituano Rokas Jokubaitis. Y por delante tenía la dura tarea de aceptar las condiciones de un entrenador durísimo como Sarunas Jasikevicius, que advirtió que el argentino tenía muchas herramientas para darle a Barcelona: “Creo que ‘Saras’ siempre vio la opción de que yo pudiera jugar de ‘2′, no creo que al nivel de tirador como lo estoy haciendo, pero sí como creador de juego, sobre todo porque tenemos dos grandes bases como Calathes y Jokubaitis. Hoy pico menos la pelota, pero también doy menos asistencias, creo que encontrar un equilibrio entre la posición de base y la de ‘2′, jugar un poco de combo, me está haciendo bien y me siento cómodo. Y siempre, junto con Facu [Campazzo], desde la selección que estamos juntos, jugar doble base o junto a él creo que ayuda al equipo y sobre todo al ‘ 1′y al ‘2′. Intento hacer lo que me pide ‘Saras’, pero creo que he cambiado mucho y he mejorado mucho ”, dijo Laprovittola en una charla con el medio español Gigantes del Basket.

Al principio de la temporada, el base argentino estaba desorientado ante las exigencias de Jasikevicius, que no es precisamente un técnico diplomático y que siempre está en un nivel de tensión que no todos los jugadores saben soportar: “Los primeros dos meses iba bastante perdido y me costaba mucho entrar en el sistema, pero en cuanto pude acoplarme a las reglas, aprender el sistema defensivo, saber cómo poner los pies o qué es lo que quería ‘Saras’, fui creciendo en ese aspecto. Creo que eso me dio minutos en cancha y me dio oportunidad de mostrarme también en ataque”, contó Laprovittola.

Nicolas Laprovittola dejó su lugar de tradicional de base para convertirse en una clásico escolta y desde allí brilla como nunca Rodolfo Molina - Euroleague Basketball

Y justamente un entrenador como Jasikevicius no suele regalar elogios para su dirigidos, pero tras el juego de Barcelona ante Bayern Munich, sacó a relucir todo su carácter para hablar del argentino: “ Lapro ha estado muy agresivo, no siente la presión, tiene unos hue... así de grandes y ha sido muy importante para nosotros ”.

Incluso, el entrenador del equipo alemán, el italiano, Andrea Trincheri, cuando analizó la derrota de su equipo en la Euroliga a manos de Barcelona no dudó ni por un segundo en considerar que eso sucedió por “la actuación increíble de Laprovittola. Él fue el factor diferencial para nuestra eliminación ”.

Se mantiene concentrado, fue a buscar a Barcelona lo que está viviendo hoy. No quiere dejar que nada se aparte de ese camino. Siente que debe terminar la obra, porque llegó al club catalán para intentar dejar atrás dos años en Madrid “que fueron raros”, como le contó a un medio español. Y en ese contexto es que Laprovittola quiere dejar en claro que no es casual esto que está demostrando: “Siento muchísima ilusión. Tengo que jugar con la ilusión que siento de llegar a la ‘Final Four’. Para mí es un paso muy grande. Tengo compañeros, equipo, club y entrenador para ganarla. Estoy en el lugar correcto”. Y siempre que encontró su lugar, el base argentino dejó en claro el tamaño de su jerarquía.