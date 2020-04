Bill Laimbeer. La respuesta de un Bad Boy para Michael Jordan y los Bulls: "Eran unos llorones" Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Es una reacción lógica. La última entrega de The Last Dance , se concentró en ellos y no tardaron en tomar la palabra y devolver con la misma furia. Así como Michael Jordan y sus Chicago Bulls reconocieron que odiaban a los Bad Boys de Detroit Pistons , y MJ calificó de "imbécil" a Isiah Thomas, el líder de aquel equipo, apareció en escena uno de los más duros pivotes que tenían aquellos chicos malos, Bill Laimbeer, y no dudó ni por un segundo en calificar de llorones a Jordan y compañía.

Son varios los fragmentos en los que su Majestad señala a los Pistons como un rival desagradable. Lo castigaban con dureza, habían inventado las "Jordan rules", que consistía derribar a MJ cuando pisaba la pintura y atacarlo con fiereza cuando estaban en ofensiva para generar que se cargue de faltas. Son muchas las imágenes en las que se ve a Laimbeer, Joe Dumars o Thomas, golpeando a Jordan o al propio Dennis Rodman acosando a Scottie Pippen. Fueron una pesadilla en la Conferencia Este.

Incluso, aquel equipo irrumpió en medio de una NBA dominaba por Los Angeles Lakers y Boston Celtics. De la mano de Chuck Daily, aquellos Pistons creados por el general manager Jack McCloskey, patearon el reinado de Magic Johnson y Larry Bird.

Las batallas entre ellos eran brutales, dos años seguidos los Pistons sacaron de la escena a Jordan y sus Bulls. En las finales de la Conferencia Este de 1991, se impuso finalmente Chicago y era tan grande la rivalidad que los Pistons se fueron de la cancha sin felicitar a los Bulls por su victoria. En el documental MJ reconoció: "Todavía los odio".

Ante este escenario, Laimbeer, que se consagró campeón con esos Bad Boys en 1989 y 1990 de la NBA, respondió con dureza a las palabras que tuvo Jordan en el documental para aquel equipo de Detroit que se retiró sin saludarlos: "Michael Jordan y sus Bulls eran unos llorones. Se quejaron y lloraron durante mucho tiempo sobre lo malos que éramos. Y lo que es peor, dijeron que éramos malas personas. Y eso no. Sólo éramos jugadores de baloncesto intentando ganar. Eso realmente me molesta. No saben quiénes somos realmente o cómo somos como personas o en nuestra vida familiar. ¿Y todo por qué? ¿Por no darles la mano? Eran unos llorones. Ganaron aquella serie y les doy el crédito que merecen. Nosotros nos hacíamos viejos y ellos nos ganaron. Muy bien, sigamos adelante", dijo en una charla con Rachel Nichols de ESPN.

Laimbeer era un pivote de 2.11 metros, que siempre fue muy frontal y duro como lo era dentro de la cancha. Por eso en la charla con ESPN, fue contundente y dice que no siente que deba arrepentirse de nada de lo que hizo en aquel equipo conocido como los Bad Boys: ¿Por qué me iba a arrepentir? Estaba a punto de ganar anillos e hice todo lo que tenía que hacer para aprovechar todo mi potencial y el de mi equipo. Y al final fuimos campeones".

Incluso hace unos meses, antes de este cruce por el documental Laimbeer dijo: "He sido bastante consistente en esto y es que LeBron es el mejor jugador que jamás haya jugado en la NBA. Mide 6'8" (2.03 metros), pesa 285 libras y juega como un alero. Lo más importante es que desde que llegó a la liga, siempre ha puesto a jugar a sus compañeros. Sabía cómo involucrar a los jugadores para ganar. Eso fue algo que Jordan tuvo que aprender por un largo período".