La emoción de Migue Granados tras salir en vivo con Olga desde el estadio de los Chicago Bulls

Migue Granados y su equipo de trabajo de Soñé que volaba viajaron a Estados Unidos, más precisamente a Nueva York y Chicago, para hacer programas en vivo con el canal de streaming Olga. Esta noticia causó un fuerte impacto en la comunidad de seguidores del conductor, quienes celebraron la iniciativa y están pendientes de todo lo que sucede en suelo norteamericano.

Durante la emisión de este jueves se dio un momento emocionante para Granados: transmitió desde el estadio de los Chicago Bulls, un hecho único para un canal de streaming de la Argentina.

Migue Granados estuvo acompañado por Lucas Fridman en una transmisión histórica de Olga

Con un dejo de melancolía, Granados leyó una carta en vivo para agradecer por este presente y el momento se hizo viral en las redes sociales. “Los que nos conocen hace años saben que cuando arrancamos con una carta es porque algo importante está por pasar. Y yo, después de tanto tiempo al aire, ya entendí también para qué son estas cartas: aparecen como una necesidad, como una forma de parar la pelota, de intentar entender lo que está pasando y agradecer”, sostuvo.

Abrumado por el contexto de estar en un lugar mítico para los amantes de la NBA, Migue siguió: “Los que nos conocemos también saben que en este programa nos reímos de lo random, de lo fuera de contexto, de cosas bizarras, de esas cosas que no podés creer que realmente estén sucediendo“.

Lucas Fridman acompañó a Migue Granados en la transmisión histórica de Olga

Conteniendo las lágrimas, Migue Granados exclamó: “Hoy me parece que ese chiste se nos fue de las manos, porque esto es... es más que random. Lo que está por pasar es tan pero tan ridículo que ni siquiera se me ocurrió soñarlo. No se le ocurrió soñarlo a mi inconsciente, ni a mi consciente, ni a mis productores, ni a mis amigos con los que juego al básquet".

“Hoy estoy cumpliendo un sueño que no solo es mío, es el sueño de muchos. Y lo quiero compartir con ustedes. Lo quiero compartir con ustedes porque estoy feliz, con miedo, agradecido, y porque siento que ustedes por supuesto me trajeron hasta acá. Hoy, por más delirante que suene, voy a transmitir mi programa, hoy ya estoy transmitiendo mi programa desde... no puede ser... desde el templo, ¡desde el estadio de los Chicago Bulls!“, cerró el conductor de Soñé que volaba, quien decidió exteriorizar sus sentimientos a la cámara.

Benny The Bull, la mascota de los Chicago Bulls, estuvo presente en la transmisión de Olga

Tras leer la carta, Lucas Fridman, coconductor del programa, expresó que su rol es de “acompañante terapéutico” de Granados, quien, en varias ocasiones, contó que es fanático de la NBA. “Vengo a ver cómo mi amigo cumple un sueño”, destacó el comediante.

Ubicados en la mitad de cancha, con sillones y mesas que daban una comodidad especial, Granados quedó aún más sorprendido con la presencia de Benny The Bull, la mascota de Chicago Bulls.

Como si fuera un niño, Granados anduvo en una mini moto por el perímetro de la cancha y hasta practicó tiro al aro con Fridman. “Todos los sueños tienen un significado”, expresó la cuenta de Olga, que se encargó de mostrar las mejores partes de una jornada para el recuerdo.