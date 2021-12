Leandro Bolmaro sigue creciendo en la NBA: tiempo récord en un partido, una volcada y una estadística positiva

Empieza a asentarse Leandro Bolmaro en la mejor liga del mundo. No viene de ningún sótano del básquetbol, porque es subcampeón de Europa con la camiseta de Barcelona, pero a sus 21 promisorios años está haciendo sus primeras armas en la NBA. Y este viernes tuvo su primer cruce con dos superestrellas de este deporte, tal vez los más grandes rivales que ha tenido en su corta carrera: Kevin Durant y James Harden.

Su Minnesota Timberwolves se presentó en Nueva York y le hizo mucha fuerza a Brooklyn Nets, pero terminó perdiendo, apretadamente, por 110 a 105. El partido fue un subibaja: hubo 26 cambios de liderazgo en el tanteador. Ergo, no hubo minutos “basura”. Y Bolmaro jugó nada menos que 24m53s de los 48 minutos del partido, algo más de 50% del tiempo, un récord personal. Se dio algunos gustos el cordobés: hacer una volcada, clavar un par de buenas estadísticas y recibir una falta de La Barba Harden.

Aciertos de Bolmaro vs. Brooklyn

La planilla dice que el muchacho de Las Varillas anotó 4 puntos (1 de 3 en dobles y 2 de 2 en libres), hizo 2 asistencias (mucha generosidad estadística en ese rubro; no fueron verdaderos pases-gol), cometió 2 faltas y tomó 5 rebotes. En este último campo empató su récord, en 12 partidos que lleva protagonizados en la liga de Estados Unidos.

Sin ser grandes números personales, llaman la atención en otro apartado: mientras Bolmaro estuvo en la cancha, su equipo hizo una diferencia acumulada positiva de 19 tantos. Nadie más de Minnesota estuvo siquiera cerca de eso (+5 el mejor compañero en ese plano, Nathan Knight). Quiere decir que cuando el argentino tuvo acción sobre el parquet, más productivo fue Timberwolves.

Uno de los 5 rebotes de Bolmaro frente a Brooklyn, con los que empató su récord en ese campo estadístico. ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿De qué jugó Bolmaro? De base, pero flotando muchas veces cerca de la pintura –de allí sus cinco recobres–. Como dijo su único compañero estelar en la liga, Karl-Anthony Towns –ausente este viernes por no estar bien físicamente–: no es un fenómeno en algún aspecto en particular, pero puede hacer bien todo. Y entre esas funciones que puede cumplir eficazmente está la de armador. La que hace poco empezó a asignarle el cuerpo técnico de la franquicia de Minneapolis, a pesar de que lo integra Pablo Prigioni, tan cordobés y tan base en sus tiempos como Bolmaro.

“Es como si en Estados Unidos hubiesen descubierto el agua tibia”, metaforizó la situación Carlos Morales, el prestigioso entrenador y comentarista televisivo portorriqueño, en el ciclo Ritmo NBA, que se publica semanalmente en LA NACION. “El chico es base. Y es un buen base”, lo elogió el coach Morales, tras recordar que Bolmaro fue descendido al equipo de la G-League (liga de desarrollo) y luego promovido de regreso al de NBA.

La opinión del coach Morales sobre Bolmaro

Los 24 minutos en un partido cerrado frente a un adversario poderoso, Brooklyn, uno de los favoritos para conquistar el anillo, fueron todo un signo en la trayectoria del argentino en la liga; su mejor marca anterior era de 17. Ya parece haberle ganado el papel de segundo armador a Jordan McLaughlin, por detrás de D’Angelo Russell. Y esta vez hasta se animó en un momento a algo sorpresivo: tras recibir la infracción de Harden, recriminó a sus compañeros por no haberle dado opciones de pase mientras era marcado en la jugada. A los 21 años y en su presencia número 12 en la NBA. Personalidad fuerte tampoco le falta.