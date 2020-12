LeBron James extendió su contrato con los Lakers y recibirá 85 millones de dólares Crédito: Instagram

Mientras las franquicias se mueven para encontrar nuevas piezas para la temporada que está cerca de comenzar (22 de diciembre), algunos jugadores extienden sus vínculos por cifras millonarias. La edad no es un detalle menor en la NBA, pero si se trata de LeBron James, parece apenas un detalle. Es por eso que la organización angelina decidió asegurarse a The King hasta 2023. Si bien tenía contrato hasta 2022, esta extensión del contrato implicará que Lebron cobrará 85.000.000 de dólares por este nueva firma, seguirá con la 23 de los Lakers hasta los 38 años y mantiene vivo su sueño...

La idea de la máxima estrella de la NBA era evitar una ola de rumores para la próxima temporada, ya que en 2021 era agente libre, con la chance de renovar por un año más, ya que era opcional en el acuerdo inicial. El próximo mercado pondría a la mayoría de las estrellas a disposición para intercambios, pero LeBron desactivó todo tipo de especulaciones.

Incluso, algunos hasta llegaron a pensar que esta medida de Lebron está vinculada con esa idea que siempre expresó The King: poder jugar con su hijo en la NBA. Es que para 2023 se estima el desembarco de Broony, su hijo mayor, que es considerado como un buen prospecto a sus 16 años y actualmente se encuentra en la preparatoria de Sierra Canyon en California. Los expertos lo proyectan como la elección número 24 en la Clase 2023 del Draft de la NBA.

Broony y Lebron James, padre e hijo, la ilusión de jugar juntos en la NBA en 2023 Crédito: @canchanba

Las pruebas de Covid de la NBA

La NBA y la Asociación de Jugadores anunciaron que hubo 48 pruebas positivas al coronavirus entre los 546 jugadores examinados entre el 24 y 30 de noviembre últimos. Ésta fue la primera de pruebas para los protagonistas que regresaron a la sede de sus equipos antes del inicio de los entrenamientos individuales.

La temporada regular está programada para comenzar el 22 de diciembre. La NBA dijo que realizará pruebas a todos sus jugadores diariamente durante la temporada. Si bien el porcentaje de positivos de la liga llega al 8,8 por ciento en su prueba inicial es más baja que el promedio nacional del 10,2 por ciento durante el mismo período, también es más alta que la tasa del 5,3 por ciento (16 de 302) durante el mismo regreso a sus sedes a finales del pasado junio antes de jugar en la burbuja de Orlando (Florida).

Se realizaron testeos de Covid a todos los jugadores y se registraron 48 casos positivos Crédito: AP Photo / John Raoux

Hasta el momento, los Warriors son los únicos que informaron oficialmente el contagio de dos jugadores y retrasaron un día el comienzo de sus entrenamientos esta semana debido a pruebas positivas. Los primeros partidos de pretemporada de la NBA están programados para iniciarse a partir del próximo 11 de diciembre hasta el 19.

Un intercambio bomba: Westbrook por Wall

Houston Rockets y Washington Wizards movieron fuerte la agencia libre. Llegaron a un acuerdo para el traspaso de Russell Westbrook a cambio de John Wall, según informó el periodista Adrian Wojnarowski, de ESPN, que explicó además que el intercambio también incluiría una futura ronda de draft para la franquicia de Houston.

La salida de Westbrook no es una sorpresa, ya que había mostrado en reiteradas oportunidades su deseo de emigrar de los Rockets, pero no era fácil encontrarle un destino, ya que tiene 32 años y deberá cobrar 85,5 millones en los próximos dos años y tiene una opción de 47 millones más en un opcional tercero. Tampoco Wall no era un jugador sencillo de traspasar con los antecedentes de lesiones, sus 30 años y, sobre todo, un contrato tremendo: tres años a cambio de 132,9 millones de dólares.

