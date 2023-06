Liga Nacional de Básquet: Quimsa se aprovechó de un Boca sin resto físico, le volvió a ganar en la Bombonerita y se puso match point en la final

escuchar

En un partido en el que el error prevaleció sobre la virtud y donde un equipo con mayor descanso se aprovechó del que casi no tiene más resto físico, Quimsa derrotó a Boca como visitante por 73 a 64, en el cuarto punto de las finales de la Liga Nacional. Con su victoria, puso la serie 3 a 1, dejó la definición Match Point y el básquetbol argentino podría tener al campeón el próximo viernes en tierras santiagueñas. De este modo, la Fusión tendrá una gran oportunidad de dar la vuelta olímpica tan deseada ante su gente.

El Xeneize volvió a llenar La Bombonerita. Casi dos horas antes del partido, el público comenzó a ingresar al estadio y una hora antes, los hinchas ya habían colmado todo el reducto donde el azul y oro prevalecía entre todos los fanáticos. El clima ensordecedor bajaba de las tribunas y así se sintió durante gran parte del partido. Además, en un estadio en el que el local se sentía casi inexpugnable: desde su reinauguración en enero de este año llevaba 14 triunfos consecutivos hasta el tercer partido jugado el pasado lunes. En total 17 partidos ganados en los 18 partidos que había disputado. Sin embargo, Quimsa volvió a salir indemne de todos esos condimentos y se vuelve a casa llevándose todo lo que vino a buscar a Buenos Aires.

Los hinchas de Boca colmaron la Bombonerita, pero quien festejó fue Quimsa que dejó la serie match point Liga Nacional de Básquet

La gran figura del partido fue Brandon Robinson. El Alero de la Fusión se despachó con 21 puntos, siete rebotes y + 25 de valoración. Quien lo secundó fue el otro extranjero del equipo. Eric Anderson sumó 17 unidades, tomó siete rebotes y + 16 de valoración. Pero cuando el partido estaba muy parejo sobre el cierre fue Franco Baralle quien metió un triple clave a 33.8 segundos del final para sacarle distancia de siete puntos a su rival que terminó por desmoralizarse.

Cuando el partido llegó a su fin, todos los jugadores de Quimsa se unieron en un sector de la cancha, pero celebraron con muchísima prudencia. Es que, saben que todavía falta, pero quien sí le hizo saber a algunos de los fanáticos que viajaron casi 1000 kilómetros para seguir a su equipo fue Baralle. El joven base miró hacia el sector donde estaban ubicados los hinchas de la Fusión y con su dedo índice en alto y con un grito les advirtió que cada vez falta menos para lograr el preciado objetivo: “uno más!, uno más!”.

Durante todo el partido, Quimsa siempre estuvo al frente, pero nunca supo sacarle mayor diferencia a su rival a quien se lo notó con muchísimo mayor desgaste físico. En primer lugar, producto de la intensa semifinal que debió disputar contra Instituto en cinco partidos y en también por contar con menos recambio (ocho jugadores en la rotación) y sintiendo la ausencia de Carlos Mainoldi, un basquetbolista clave en el equipo de Carlos Duro que este miércoles regresó, pero lo hizo sólo dos minutos y no se lo vio en su plenitud.

Además, Boca cometió muchos errores producto de ese cansancio y por uno de los factores que quedó reflejado fue en la efectividad: 12 de 32 en lanzamientos de dos puntos y 5 de 25 en tiros de tres. Sobre el estado físico, Martín Leiva habló en conferencia de prensa y no quiso ponerlo como excusa: “Sé que jugamos la serie a cinco, pero me parece que a estos partidos hay que jugarlo como sea, con poca nafta o como sea. El cansancio no existe”, expresó.

Sebastián Acevedo, de Quimsa, es defendido por Marcos Mata en el cuarto punto de la serie de las finales de la Liga Nacional MARCELO ENDELLI

Por otro lado, los santiagueños tuvieron nueve días de descanso luego barrer por 3 a 0 a Gimnasia de Comodoro en las semifinales. Durante las cuatro finales que se llevan disputadas la diferencia física con el Xeneize es notoria. Y a diferencia de Boca, Leandro Ramella tienen 10 jugadores a disposición y con esos intérpretes maneja mucho mejor el nivel de intensidad, desgasta al rival y saca provecho de esa situación. Sobre eso, Sebastián Acevedo, jugador de Quimsa, dijo: “Tenemos un equipo más largo y lo hacemos sentir, en mi caso que estoy en la segunda unidad, tengo la misión de entrar a desgastar al rival, pero Boca tiene jerarquía y sabe jugar con el cansancio por eso no nos tenemos que relajar”.

Este viernes se disputará el quinto partido. En Santiago del Estero saben que no será fácil. Los fantasmas de las últimas dos finales perdidas de manera consecutiva (ante San Lorenzo y contra Instituto) pueden estar merodeando sobre el estadio Ciudad. De todos modos, en la Fusión sabe que no hay mejor motivación que estar a un solo triunfo de salir campeón y que Quimsa celebre su segunda conquista.

Así continúan las finales

Quinto juego: viernes 16/6 a las 22.10, Quimsa vs. Boca, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero. TyC Sports.

Sexto juego: lunes 19/6 a las 21.10, Boca vs. Quimsa, en La Bombonerita. TyC Sports. (*)

Séptimo juego: viernes 23/6 a las 21.10, Quimsa vs. Boca, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero. TyC Sports. (*)

(*) en caso de ser necesario