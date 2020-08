Crédito: Kim Klement/Pool Photo via AP

Desde el desembarco de LeBron James a Los Angeles que los Lakers perseguían reconstruir el legado. Había una búsqueda y los frutos de esa apuesta fuerte, que comenzó con algunos traspiés y con contrataciones desmedidas, empieza a tomar forma. Es apenas un primer paso, pero en ese camino se reaviva el espíritu de Kobe Bryant, que antes de su final fatal, hizo mucho para que la franquicia tuviera a LeBron como la pieza clave para el renacer. Y si bien es un dato estadístico, la victoria ante Utah Jazz por 116-108, en la burbuja de Disney, significó asegurarse el primer lugar de la Conferencia Oeste de la NBA y regresar a los playoffs después de seis años...

El golpe contra los Raptors pareció espabilar a los Lakers y el desembarco de la franquicia de Los Angeles a la etapa más caliente resulta mucho más que un simple detalle. No implica esta clasificación que se pueda cristalizar todo en un anillo y que el poder de LeBron y Anthony Davis sean garantía de título. Sin embargo, los números permiten entender por qué es importante este regreso a la postemporada (la última fue en 2013 y quedaron afuera en la primera parada ante San Antonio Spurs). Lakers y playoffs eran casi sinónimos: 17 veces líderes de su Conferencia tras el final de una etapa regular y ahora acumulaban demasiados años sin la gran acción. Y para amplificar el mensaje, en nueve de esas clasificaciones en lo más alto del Oeste lograron coronarse con anillos.

Claro, ese recuerdo pone a LeBron detrás de la huella de Kobe Bryant, ya que esta clasificación en el primer lugar permite elevar la ilusión, porque los dos últimos antecedentes de los Lakers en el escalón más alto del Oeste tuvieron al legendario 24 de Los Angeles y a Phil Jackson como socios y en 2009 y 2010, se quedaron con el trofeo Larry O'Brien. Pero para comprender mejor por qué es importante haber cortado la sequía de ingresos a playoffs hay que repasar el archivo. Los Lakers, como franquicia (eran de Minneapolis y en 1960 se mudaron a Los Angeles), llegaron a playoffs en 1947-48 y desde allí apenas quedaron 5 veces afuera de postemporada hasta 2013 (57-58, 74-75, 75-76, 93-94 y 04-05).

No se trata sólo de pensar en un equipo que se apoya únicamente en LeBron James como salvador. Este modelo de los Lakers tiene forma de equipo. Si bien las dudas se multiplicaron, porque la primera prueba de "estrellas" resultó un desastre, en esta temporada la química del grupo se tradujo en mucho más que The King cerrando un partido o Davis dominando la pintura. En California se vio un grupo con buenas defensa, inteligencia en las transiciones y gran dinámica ofensiva. Y eso, marca que una década después, se puedan quedar con el 1 del "salvaje Oeste". Y claro, las estadísticas también marcan que es la duodécima vez desde 1984 que los Lakers terminan con el primer lugar de la Conferencia... ¿La consecuencia? 6 títulos tras lograr esa posición.

La configuración del equipo resultó como lo pretendían. Y LeBron entiende cómo cuidar a sus compañeros. Por eso los 42 puntos de Anthony Davis del juego ante Utah le permitieron valorar nuevamente al pivote con más recursos de la NBA: "Es todo lo que soñé. Sé el nivel de talento y juego que posee en la cancha, tanto en la pintura como en el perímetro. Es uno de esos tipos que pueden hacer de todo", dijo The King.

Se mueve para que sus compañeros lo acompañen a recuperar la gloria de los Lakers y sumarse una nueva medalla a su vitrina. Se ocupó de sumar a J.R Smith, su ladero en Claveland Cavaliers, antes del retomar la actividad en Disney, alimentó la llegada de Dion Waiters para sumar talento al equipo, apuntala a Alex Caruso y a Kyle Kuzma... Todo un trabajo aplicado a la conquista de un anillo.

"He venido aquí para poner a este equipo y a esta franquicia en el lugar donde le corresponde. La liga no es lo mismo si los Lakers no están ganando. Y esa fue una de mis responsabilidades, uno de mis claros objetivos cuando aterricé aquí en el Staples Center en el verano de 2018". Palabra de LeBron James, por ahora, el plan parece estar saliendo a la perfección.