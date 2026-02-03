Mundial 2026: fechas clave y los partidos de las selección argentina

El campeonato más importante de todos los que tiene el deporte esta temporada es el Mundial de fútbol de Estados Unidos-México-Canadá 2026 y las expectativas van en aumento a medida que se acerca el comienzo, sobre todo en la Argentina porque la selección nacional intentará defender el título que logró en Qatar 2022.

Figurativamente, el certamen comenzó a jugarse el 5 de diciembre pasado con el sorteo que se realizó en Washington. La siguiente fecha clave será a fines de marzo, entre el 26 y 31, cuando se disputarán los cuatro repechajes de Europa y los dos intercontinentales para dirimir los seis cupos que restan al torneo que será el más extenso de la historia por la ampliación de equipos. De momento, hay 42 de 48 participantes decididos.

El Mundial 2026 será el primero de la historia con 48 participantes MANDEL NGAN AFP

Una vez que se definan las seis plazas faltantes a la cita ecuménica, los ojos se posarán en el 11 de junio de 2026, jornada prevista para el inicio del torneo con el encuentro entre México y Sudáfrica, por el Grupo A, en el estadio Azteca. Ese día también jugarán Corea del Sur vs. el ganador del repechaje D de la UEFA (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).

La primera etapa del campeonato concluirá el 27 de junio, después de 72 partidos. Los 16avos de final, instancia que se añadió en el nuevo formato, será del 28 de junio hasta el 3 de julio y los ganadores de los 16 cruces avanzarán a los octavos, previstos entre el 4 y 7 de julio. Los cuartos de final, con los ocho mejores del certamen, serán del 9 al 11 de julio y las semifinales, el 14 y 15. El penúltimo encuentro del Mundial 2026 será por el tercer puesto el 18 de julio mientras que un día después tendrá lugar la definición por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fechas clave del Mundial 2026

26 al 31 de marzo de 2026: Repechajes de Europa e internacional para definir los últimos seis clasificados.

11 de junio de 2026: Inicio del torneo.

28 de junio - 3 de julio de 2026: 16avos de final.

4 de julio - 7 de julio: Octavos de final.

9 de julio - 11 de julio: Cuartos de final.

14 y 15 de julio: Semifinales.

18 de julio: Partido por el tercer puesto.

19 de julio: Final.

La final del Mundial 2026 será en el MetLife Stadium de Nueva York

La selección argentina integra el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. El primer partido será el martes 16 de junio a las 22 frente al combinado africano en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Luego se mudará al AT&T Stadium de Dallas donde disputará el segundo cotejo el lunes 22 a las 14 contra los europeos y el tercero el domingo 28 a las 23 vs. los asiáticos.

En el escenario de Kansas el equipo que actualmente dirige Lionel Scaloni nunca se presentó, pero sí lo hizo en el recinto texano. Allí disputó un amistoso internacional en 2015 y empató 2 a 2 con México por los goles de Sergio Agüero y Lionel Messi. Javier ‘Chicharito’ Hernández y Héctor Herrera anotaron para el seleccionado azteca. Del plantel que afrontó ese compromiso, además de Messi, aún forman parte de las nóminas habituales de la selección Nicolás Otamendi y Ángel Correa.

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H; mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.