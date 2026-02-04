En qué canal pasan Platense vs. Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina 2026 hoy

Este miércoles, desde las 21.15, Platense y Argentino de Monte Maíz se enfrentan en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Juan Pablo Loustau, se disputa en el estadio Ciudad de Caseros y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Calamar no tuvo grandes actuaciones en el certamen más federal del país a lo largo de la historia. Su mejor participación fue en la edición de 2017-2018, cuando quedó eliminado en octavos de final a manos de River, tras caer por 2 a 0 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. En 2025 se despidió en 16vos de final al perder por penales ante Independiente Rivadavia, luego campeón, tras de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario del encuentro disputado en el estadio Marcelo Bielsa.

En 2025, Platense quedó eliminado en 16vos de final de la Copa Argentina tras perder con Independiente Rivadavia Juan José García - FOTOBAIRES

El Raya, por su parte, participará de la Copa Argentina por tercer año consecutivo y buscará avanzar a 16vos de final por primera vez, ya que en las dos ediciones anteriores perdió en primera ronda. En 2024 cayó por 3 a 0 ante Estudiantes de La Plata en la cancha de Lanús y en 2025 fue goleado 5 a 0 por Boca en el estadio Brigadier General Estanislao López. Es uno de los representantes del Federal A y, más allá de soñar con pasar de ronda, buscará convertir un gol por primera vez en este torneo.

Platense vs. Argentino de Monte Maíz: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en Buenos Aires y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Platense corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos de final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.37 contra los 9.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Argentino de Monte Maíz. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.60.