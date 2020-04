Sin fecha para la elección, la NBA ya anunció la lista de 205 jugadores para el Draft 2020. Anthony Edwards. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

No se puede detener la máquina. Si bien la actividad dentro de la cancha está fuera de servicio, en las oficinas de la NBA se mueven para resolver varias cuestiones: fechas de regreso a las prácticas (se estima que para mediados de mayo), un calendario para cerrar la temporada (no hay nada resuelto) y cómo realizar el Draft 2020, la selección de la liga que ya anunció a 205 jugadores elegibles (42 juegan fuera de los Estados Unidos). E n esa nómina figura el argentino Leandro Bolmaro, que juega en Barcelona.

Los ojos sobre Anthony Edwards

En esta oportunidad, no es sencillo resolver cómo se realizará la selección . En principio, los equipos deberán afrontar la particularidad de no poder efectuar las entrevistas con los jugadores que tiene apuntados de manera presencial. Será a distancia, ya que ninguno de los candidatos tiene permitido salir de sus hogares para esta situación. Es decir que no estará el tradicional Draft Combine, que es cuando durante varios días los jugadores que van a formar parte del draft se someten a mediciones, llevan a cabo simulacros de tiro, se realizan exámenes médicos, acciones de cinco contra cinco y se aplican a una serie de pruebas atléticas ante ojeadores, managers generales y entrenadores de la liga.

Incluso, la fecha de celebración del Draft todavía no está resuelta, ya que, según ESPN, varios equipos se han unido para pedir a la NBA que lo pospongan hasta el 25 de junio. Incluso, otra cita que probablemente sufrirá alteraciones es el sorteo con el que se determina el puesto en el que eligen los equipos, ya que estaba programado para el 19 de mayo.

La atención estará puesta en los tres primeros lugares de la lotería de la NBA. Allí aparecen tres nombres fuertes, aunque las predicciones de la NBA se concentran en dos apellidos para la primera selección: En el listado se encuentran grandes favoritos a ser seleccionados en las primeras posiciones, como el escolta Anthony Edwards (Georgia), el pívot James Wiseman (Memphis) y el alero Isaac Okoro (Auburn). Pero también entra en escena el base LaMelo Ball (estuvo jugando en Lituania y Australia), cuyo hermano Lonzo juega en los New Orleans Pelicans de la NBA.

Entre los jugadores internacionales, la posición de Bolmaro es muy favorable, ya que algunos medios de los Estados Unidos aseguran que podría estar entre la selección 20 y 24. En el caso de ser elegido por alguna franquicia, el cordobés no tendría un lugar asegurado dentro del universo de la NBA, sino que la organización puede dejarlo en Barcelona y utilizarlo en un futuro. Además, otro jugador que está en esa lista es Caio Pacheco, que juega en la Liga Nacional de básquetbol en Bahía Basket (Bolmaro también surgió de allí).

Los jugadores incluidos en estas listas tienen el derecho de retirar su candidatura hasta 10 días antes del draft (Bolmaro lo hizo en 2019), eso los habilita a ingresar el año próximo si es que quieren volver a formar parte del Draft. Aquellos que no son elegidos se convierten en agentes libres, que pueden llegar a la liga, pero no por este sistema de selección, sino por obtener prácticas privadas o porque las franquicias quieran contratarlos por fuera del Draft.