Jimmy Butler está por afuera del top 10 de los mejores pagos de la NBA

La temporada de la NBA está cada día más cerca. La cuenta regresiva está en marcha, los equipos ya está calentando motores y desde este viernes arrancarán con los juegos de pretemporada. El 22 de diciembre será la fecha en la que los mejores jugadores del planeta saltarán a la cancha oficialmente y con ellos comenzará a moverse una montaña de dinero conmovedora. Sólo como referencia ya hay contratos firmados hasta 2024/25 y la operación total supera los 250 millones de dólares.

Los salarios de los basquetbolistas son realmente increíbles, pero de acuerdo a los años en los que firmaron sus convenios con las franquicias sus ingresos pueden no estar asociados directamente con su importancia dentro de la Liga y el mejor ejemplo de ello es el caso de LeBron James, que esta temporada será el sexto mejor jugador pago con US$ 39.219.566, mientras que Jimmy Butler, el líder de Miami Heat, que luchó por el anillo de la NBA está en el puesto 12 y recibirá esta temporada 34.379.100 de dólares. Aunque ese lugar, la estrella de los Heat, lo comparte con otras dos estrellas que percibirán el mismo monto: Kemba Walker y Kawhi Leonard.

El top 3 está conformado por tres estrellas que en la última temporada no pudieron llevar a sus equipos a las definiciones, incluso, el mejor pago, por diferentes lesiones, ni pudo poner al suyo en los playoffs: Stephen Curry está parado sobre una bola de dólares que asciende a US$ 43.006.362 para la 20/21. En el segundo lugar aparece Chris Paul, que acaba de ser traspasado de Oklahoma City Thunder a Phoenix Suns y su cheque para este año de juego será de US$ 41.358.814, mientras que en el tercer puesto emerge Russell Westbrook que dejó Houston Rockets para ser una de las estrellas de Washington Wizards y en su nueva casa cobrará también US$ 41.358.814.

Stephen Curry, el hombre de la cima

Los acuerdo de los jugadores de la NBA no siempre son un indicativo directo de su estatus dentro de la competencia, pero cuando se examinan cómo llegan a firmar sus contratos con las franquicias es un poco más clara su preponderancia dentro de la liga. Hay dos casos muy claros en ese sentido y son los de Damian Lillard, de Portland Trail Blazers y de Donovan Mitchell, de Utah Jazz. Si bien son diferentes, en edad y experiencia dentro del torneo, ninguno de los dos está en el top 15 en este rubro y en el caso de Mitchell hay 196 jugadores mejores pagos que él.

Lo de Lillard, como se sabe, es un caso singular, porque si bien muchos consideran que es uno de los talentos más infravalorados de la NBA, en los Blazers su mirada es un poco diferente. Es que ya cerró un contrato con la franquicia hasta 2024/25 que asciende a los US$ 257.429.274. Para esta temporada casi que se cae del top 20, ya que ocupa el escalón 19 y en su cuenta ingresarán 31.626.953 de dólares. Ahora bien, en los años posteriores su salario se irá incrementando, superará los 20 millones de dólares en total y en el último año de contrato deberán pagarle US$ 54.250.000.

LeBron James es la máxima estrella, pero no está entre los tres mejores salarios

Lo de Mitchell será más modesto, pero para comprender cómo funciona la NBA y los contratos con las estrellas emergentes y cómo se cuida su proyección, la joven estrella de los Jazz cerró una extensión de contrato por cinco años y el salario máximo de 195 millones de dólares, monto que alcanzará si es elegido en uno de los tres equipos All NBA (entre los 15 mejores jugadores de la competencia). Su base garantizada serán 163 millones de dólares. Esta temporada cobrará US$ 5.195.501, el año próximo US$ 28.103.550 y en su último año 37.096.686 de dólares.

Hay otros casos particulares, como dos jugadores internacionales que son sensación en la NBA: el MVP Giannis Antetokounmpo y el niño esloveno Luka Doncic, dos auténticas estrellas en los Estados Unidos. Es posible que sus acuerdos a futuro sean extraordinarios, sin embargo, en la temporada 2020/21, Doncic recibirá de Dallas Mavericks US$ 8.049.360 y está casi 147 puestos por debajo de Curry, mientras que el griego de Milwaukee Bucks recibirá su última bolsa de dólares por 27,528,088, antes de firmar una extensión que se habla podría estar por encima de 220 millones de dólares por los próximos cinco años.

Damian Lillard no es de los mejores salarios pero tiene garantizados 257 millones de dólares hasta 2024/25

Estos son los 30 jugadores mejores pagos para el temporada 2020/21

1. Stephen Curry US$ 43.006.362

2. Chris Paul US$ 41.358.814

2. Russell Westbrook US$ 41.358.814

4. James Harden US$ 41.254.920

4. John Wall US$ 41.254.920

6. LeBron James US$ 39.219.566

7. Kevin Durant US$ 39.058.950

8. Blake Griffin US$ 36.810.996

9. Paul George US$ 35.450.412

10. Klay Thompson US$ 35.361.360

11. Mike Conley US$ 34.502.130

12. Kemba Walker US$ 34.379.100

12. Kawhi Leonard US$ 34.379.100

12. Jimmy Butler US$ 34.379.100

15. Tobias Harris US$ 34.358.850

16. Kyrie Irving US$ 33.460.350

17. Khris Middleton US$ 33.051.724

18. Anthony Davis US$ 32.742.000

19. Damian Lillard US$ 31.626.953

20. Kevin Love US$ 31.258.256

21. Ben Simmons US$ 30.559.200

21. Pascal Siakam US$ 30.559.200

23. Kyle Lowry US$ 30.500.000

24. Nikola Jokic US$ 29.542.010

24. Andrew Wiggins US$ 29.542.010

24. Joel Embiid US$ 29.542.010

27. Kristaps Porzingis US$ 29.467.800

27. Karl-Anthony Towns US$ 29.467.800

27. Devin Booker US$ 29.467.800

30. CJ McCollum US$ 29.354.152

