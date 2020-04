Rudy Gobert. Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS

Es un proceso complicado. No es simple torcer el rumbo. No es sencillo recomponer algo que se rompió. Sin embargo, Rudy Gobert, el pivote francés de Utah Jazz que fue el primer caso positivo de coronavirus en la NBA , intenta soldar relaciones tras su actitud negligente frente a la pandemia. En los últimos días en los Estados Unidos se instaló que la relación entre él y su compañeros Donovan Mitchell (que contrajo también la enfermedad), está rota, por eso Gobert aceptó una entrevista por Instagram con Taylor Rooks, periodista de Bleacher Report, para contar cómo está viviendo todo este proceso.

Fue The Athletic, el medio estadounidense, quien publicó que que la relación Gobert y Mitchell estaba quebrada, que los Jazz trabajan para recomponer el vínculo, que no saben cómo lo van a lograr. Si bien el francés reconoció en esta charla que hubo problemas con su compañero, también asegura que es una etapa solucionada: "Es verdad que no hemos hablado en un tiempo, pero lo hicimos hace unos días (el sábado último). Estamos los dos en el mismo barco. La relación está lejos de ser perfecta, pero al final ambos queremos lo mismo: salir ahí y ganar un campeonato con este equipo".

Antes de que Gobert se convirtiese en el primer jugador de la NBA en dar positivo por el coronavirus, tocó sarcásticamente varios micrófonos de los medios de comunicación durante una conferencia de prensa del 9 de marzo, aparentemente burlándose de las medidas de precaución recomendadas al público. Unos días después se supo que sus compañeros le habían recomendado hacerse un test, ya que notaron que Gobert tosía y mostraba signos de enfermedad en el vestuario varios días antes de que le diagnosticaran el coronavirus.

Incluso, en esos días, los jugadores de Utah explicaron que el pivote francés no tuvo ningún tipo de cuidado y que en el vestuario fue muy descuidado a la hora de manipular elementos de trabajo y hasta las pertenencias de sus compañeros.

Eso expuso a Gobert ante la opinión pública y en esta entrevista contó lo mal que lo pasó por esta razón: "No puedo decir que no me afectó. Cuando la gente comienza a dudar de ti, de tu profesionalidad. He recibido amenazas de muerte y pensé que debía esperar a que pasara un tiempo para hablar. Había mucho miedo en ese momento, siempre hay muchos debido a los virus. Al final, tarde o temprano, la verdad siempre termina saliendo".

Shams Charania, Sam Amick y Tony Jones, de The Athletic, más allá de estas declaraciones de Gobert, informan que si bien los Jazz ya comenzaron a trabajar en la relación Mitchell-Gobert, dicen que Mitchell sigue reacio a arreglar las cosas: "'No parece, por ahora, rescatable", aseguran.

El francés, en cambio, buscó correr el foco del conflicto y dejó un mensaje un poco más profundo: "Esto no va de Donovan y de mí, no se trata de eso, es una pequeña disputa entre él y yo. Se trata de las miles de personas que mueren todos los días. ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué podemos hacer para hacer test? En eso me estoy centrando ahora".