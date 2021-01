Shaquille O´Neal, durísimo contra James Harden por su salida de Houston rumbo a Brooklyn. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de enero de 2021 • 21:45

El traspaso a cuatro bandas que terminó con James Harden en Brooklyn luego de ocho temporadas en Houston estremece a la NBA. Shaquille O´Neal, histórico jugador de la liga y hoy comentarista televisivo en la cadena TNT, fustigó a "La Barba" por dejar a los Rockets luego de criticar a sus compañeros y con estadísticas que no reflejan su importancia en el presupuesto de la franquicia. Ahora, volverá a compartir equipo con su amigo Kevin Durant y los Nets formarán su Big 3 junto a Kyrie Irving: "Ahora tiene un súper equipo; si no gana es un fracasado", lo criticó Shaq en TV.

"Cuando Harden dice que dio todo por la ciudad, es mentira. Para decir esas cosas tenés que tener cierta reputación y campeonatos", arrancó O´Neal. Y siguió: "Pediste a Dwight Howard. Te lo dimos. Pediste a Chris Paul. Te lo dimos. Pediste tiradores. Te los dimos. Pediste a Westbrook, tu amigo desde chico, y te lo dimos. No funcionó. Entonces, cuando él dice que dio todo, yo digo que no", completó Shaquille.

La crítica de Shaquille a Harden

Pero el ex pivote no se quedó en opiniones. Justificó su postura con datos: "En los últimos 5 partidos de playoffs tiraste un 41% de campo, 24% de triples, diste 32 asistencias y perdiste 27 veces la pelota", expuso Shaq. Y recordió: "Yo solía ser como James. Solía llegar y quejarme porque nadie hizo nada. Y mi papá, que en paz descanse, me decía: ¿y vos qué m... hiciste? Nada, al igual que Harden. Cuando tenía que demostrar, dar un paso al frente, no lo hizo", continuó O´Neal.

James Harden, con la camiseta de los Rockets, su equipo durante las pasadas ocho temporadas; ahora irá a Brooklyn para ganar el anillo y juntarse con Durant e Irving. Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/David J. Phillip

"Cuando sos el hombre y cobrás 34 millones de dólares al año, es una gran responsabilidad. Cuando sos la estrella, tenés una gran responsabilidad. Cuando llega el momento de brillar, él no brilla. Conozco mucha gente en Houston que está agradecida con su partida", completó el ex jugador de los Lakers.

El traspaso que estremeció a la NBA involucra, además de Harden, a Victor Oladipo,Jarrett Allen y Caris LeVert. Y también participan otras franquicias como Indiana Pacers y Cleveland Cavaliers. Además de quedarse con Harden, Brooklyn consiguió una elección de segunda ronda en el draft de 2024.

¿Qué recibió Houston desde Brooklyn? Oladipo, más Dante Exum y Rodions Kurucs, además de tres primeras rondas no protegidas de los Nets (2022, 2024 y 2026), el derecho a intercambiar cuatro primeras rondas (sin protección también) con Brooklyn (2021, 2023, 2025, 2027) y la primera ronda de los Bucks en 2022. Y un premio extra: con la salida de Harden los Rockets dejarán de pagar el impuesto al lujo por sobrepasar su presupuesto.

"Bienvenido a Brooklyn, James Harden". Así fue la presentación oficial de "La Barba" como nuevo jugador de los Nets. Fuente: Archivo - Crédito: https://twitter.com/BrooklynNets

Conforme a los criterios de Más información