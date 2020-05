Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2020 • 13:33

Hay una idea concreta y avanzan. La NBA quiere reactivar el espectáculo y parece que todos están alineados en esa misión. Incluso, los actores principales de esta historia, los jugadores, son parte de este impulso de terminar la temporada, pero jugando. Según reveló Chris Haynes, de Yahoo Sports, algunos de los mejores jugadores de la la liga estadounidense participaron de una teleconferencia con dirigentes de la organización en la que "presionaron" para que se resuelva reanudar la temporada tras la suspensión por la pandemia de coronavirus.

De la charla habrían participado LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Stephen Curry, Russell Westbrook y Damian Lillard . Según cuenta Yahoo Sports esta reunión se organizó un día antes que el sindicato de jugadores de la NBA (NBPA) comience con una encuesta anónima para conocer si querían o no volver a jugar. La respuesta fue clara y el periodista Broderick Turner, de Los Angeles Times, que tuvo acceso a los resultados de esta encuesta confidencial contó: "Estiman que siete de cada 10 jugadores quieren acabar la temporada, pero un 30% que no quieren es un gran número. ¿Cómo le dices a alguien que no está seguro que tiene que jugar?".

El alero de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo (34), dispara sobre el escolta de los Raptors de Toronto, Kyle Lowry (7), durante el tercer cuarto en el juego uno de las finales de la Conferencia Este de los Playoffs de la NBA 2019 Fuente: Archivo

No es una situación sencilla. Por eso se suceden reuniones entre las máximas autoridades. El viernes último tuvieron una videoconferencia, la directora ejecutiva del sindicato, Michele Roberts, los miembros del comité ejecutivo, incluido el presidente Chris Paul, y el comisionado de la NBA, Adam Silver . En ese encuentro, habló acerca de la posible reanudación de la competición y les explicó que había dos posibles escenarios en los que se disputarían los partidos: Las Vegas o Disney World, en Orlando . Allí también dejó en claro el impacto para la NBA si no se vuelve a jugar esta temporada y de las consecuencias sobre el límite salarial de las franquicias y los sueldos de los jugadores.

El delantero de los Toronto Raptors, Kawhi Leonard (2), trabaja entre George Hill, de Milwaukee Bucks, a la izquierda, y Khris Middleton (22) durante la segunda mitad del Juego 6 de las finales de la Conferencia del Este de la NBA el sábado 25 de mayo de 2019 en Toronto. Fuente: Archivo - Crédito: Frank Gunn / The Canadian Press vía AP

Hasta el momento, sólo tres equipos abrieron sus instalaciones: Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets y Portland Trail Blazers. Sus jugadores se entrenan de manera individual y cumpliendo con los protocolos de seguridad. Si bien Adam Silver habría anunciado que tres semanas darán a conocer si sigue o no la competencia, la NBA espera que la próxima semana sean ya 22 de las 30 franquicias las que se estén realizaron entrenamiento bajo las normas de seguridad establecidas.