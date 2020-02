Real Madrid no quiere que la NBA le saque a Facundo Campazzo Crédito: ACB.com

18 de febrero de 2020 • 08:25

Cada año el nombre de Facundo Campazzo se eleva por encima de todos. La Liga de España de básquetbol está disfrutando de él. El base argentino siempre escribe un capítulo que hace que todos hablen de su talento. La última conquista de la Copa del Rey y su galardón como MVP de la final, lo pusieron nuevamente en el centro de la escena. Y en ese contexto resulta inevitable que franquicia de la NBA vuelvan a pensar en tener al cordobés para la próxima temporada, incluso, un poco antes de esa instancia. Por eso es que Real Madrid, según el diario español Marca, decidió colocar una cláusula millonaria para blindar a Campazzo y a Walter Tavares, otro de los apuntados, con números que impresionan: más 10 millones de dólares para sacarlos de la ACB.

El pivote de Cabo Verde, de 27 años y 2.20 metros, es la pareja ideal de Campazzo y por eso Real Madrid hace algunos meses les firmó un contrato por cinco años a cada uno. Si bien los dos jugadores están muy cómodos en Madrid, son muchos los llamados que reciben sus agentes desde equipos de la NBA para preguntar por ellos y saber si están dispuestos de aceptar el desafío en los Estados Unidos.

"La NBA no creo que no lo llame, ya lo ha llamado, lo que pasa es que no se dan las circunstancias. Lo han llamado de una manera muy tibia, porque, como pasó en el Madrid y en Peñarol, su estatura y físico genera algún tipo de dudas, por lo que me estoy dando cuenta después de todo este tiempo. Me parece que a la NBA le generó dudas sobre su estatura y por eso mismo no se animó a llevarlo. Eso no quiere decir que en algún futuro no pueda irse. Tiene una cláusula, puede llegar a un acuerdo con el Madrid y pueden llegar a un acuerdo las dos partes. Creo que tiene las posibilidades abiertas, es cuestión de tiempo y de ver qué pasa", le comentó Chapu Nocioni a la publicación española Gigantes del básquet.

La mirada de la NBA sobre Tavares y Campazzo no es nueva. El pivote ya tuvo una experiencia en los Estados Unidos con pasos muy cortos por Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliaers, mientras que el base argentino siempre estuvo en carpeta de Detroit Pistons, San Antonio Spurs y Dallas Mavericks.