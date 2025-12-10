En qué canal pasan Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (horario argentino), Real Madrid y Manchester City se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 6 de la “Fase Liga” de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Clement Turpin, se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Xabi Alonso se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, producto de cuatro triunfos y una derrota. En la última jornada derrotó a Olympiakos, de Grecia, por 4 a 3 en un partido memorable. Los tres goles del ganador fueron convertidos por el francés Kylian Mbappé, mientras que para el conjunto griego anotaron tantos el portugués Chiquinho, el iraní Mehdi Taremi y el marroquí Ayoub El Kaabi.

Real Madrid será local en el partido más atractivo de la jornada frente a Manchester City RICHARD PELHAM� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El combinado citizen, por su parte, se mantiene en el 12° puesto de la clasificación general con 10 unidades (tres victorias, un empate y una caída). Viene de perder 2 a 0 ante Bayer Leverkusen, como local, por los goles del español Alejandro Grimaldo y el checo Patrik Schick. Con Pep Guardiola al mando, está obligado a mejorar el rendimiento tras una actuación decepcionante en la anterior temporada, en la que únicamente ganó la Community Shield.

Real Madrid vs. Manchester City: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en España y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.37 contra los 2.98 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.00.

Las casas de apuestas ponen a Manchester City como favorito al triunfo en el encuentro ante Real Madrid DARREN STAPLES - AFP

Posibles formaciones