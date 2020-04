Una pequeña parte de lo recaudado en la subasta será donada a The Mamba and Mambacita Sports Foundation, que fue creada por la esposa de Kobe, Vanessa Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020 • 15:00

A dos días de cumplirse tres meses del accidente de helicóptero en el que Kobe Bryant , su hija Gianna y otros siete pasajeros perdieron la vida tras estrellarse en Calabasas, California, este viernes comenzó la primera gran subasta de 86 objetos históricos del legendario basquetbolista, con cifras impactantes que prometen llegar hasta 100.000 dólares por pieza.

El remate es online en el sitio de la firma Goldin Auctions, durará hasta el 16 de mayo e incluye zapatillas usadas en finales de NBA, el anillo de campeón de Los Angeles Lakers de la temporada 1999/2000 (recordado triunfo sobre Indiana Pacers) y otro anillo con el nombre del crack, de oro 14 de kilates y con ocho diamantes, que era propiedad de su madre, Pam Bryant, y que Kobe hizo grabar luego de ganar el oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012.

"Creemos que es la colección más grande jamás vista en un solo lugar de objetos de recuerdo de Kobe Bryant", dijo Ken Goldin, de Goldin Auctions, a ESPN. Además, y pese a que la familia no está ligada a la subasta, 5% de lo recaudado será destinado a la fundación The Mamba and Mambacita Sports, que creó Vanessa, la viuda del astro, para brindar oportunidades a los jóvenes mediante el deporte. No se especificó quién o qué entidad obtendrá el resto de lo colectado.

Las zapatillas que usó Kobe en la final de la NBA de 2001 contra Philadelphia Sixers son el objeto más oneroso hasta el momento: 28.000 dólares

¿Cuánto se oferta por cada objeto? Según los responsables de la subasta virtual, que tendrá videoconferencias debido al aislamiento social por la pandemia de coronavirus, el valor de cada uno de los objetos presentados oscila entre 500 dólares y 100.000.

Hasta la tarde del viernes, la oferta más alta era de 28.000 por las zapatillas negras Adidas que usó Kobe en el quinto partido de la final de 2001 contra Philadelphia Sixers. En tanto, la más baja es de 200 dólares por diferentes zapatillas de la línea The Kobe Special.

El anillo de campeón de Lakers en la temporada 1999/2000 es una de las piezas más importantes

Un artículo raro que se presenta en la colección es una camiseta de la seleccionada número 1 en el sorteo universitario de la WNBA (Asociación Nacional de Básquetbol Femenino), firmada por la jugadora Sabrina Ionescu durante sus días en la Universidad de Oregon, con la inscripción "to Kobe" ("a Kobe"). Y también son ofrecidas las redes del aro de la conversión con que LeBron James, jugando por Lakers frente a Philadelphia como visitante, superó a Bryant en el tercer puesto de la lista de máximos anotadores de la NBA, pocas horas antes de la muerte de Kobe.

Goldin Auctions indicó que la subasta ha sido planificada durante meses para que coincidiera con el Salón de la Fama Naismith Memorial, que en 2020 incluirá al fallecido Bryant entre sus miembros.